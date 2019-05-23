 Мероприятия в честь Дня Героев прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В 15:00 в Михайловском монастыре состоялась панихида в честь памяти Героев.
После этого возле Стены памяти возле монастыря состоялось выступление хора девушек школы имени Н.Лисенко, также выступили ветераны АТО и родные погибших и майдановцев.
Псле этого часть людей отправилась к мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни. Часть людей пошли к Администрации президента, где поставили портреты погибших воинов
Фото, видео - Олег Богачук
кто не верит - огент сотоні)
1. "Банда Бени" пришла урвать кусок и по-быстрому свалить. "Новоизбранный" сегодня в 10:50 уже внес проект закона о внесении изменений в закон "О публичных закупках" (№10317) " ProZorro".
А закон о выборах нардепов новый глава государства еще не внес.
Представитель преЗЕдента Украины в хер знает где, хер знает кто - Андрей Герус заявил, что у "банды Бени" есть планы подерибанить империю Ахметова. С Богом, идиоты! Стая бешеных собак решила организовать войну с Ахметовым. Они так спешат в преисподнюю, что даже завещаний не составляют. Грядет политическое торнадо. Переживут не все
2. Хоть не бил в рыло при всех. Вчера на заседании фракций. "Адвокат Коломойского дергал за рубашку и штаны "новоизбранного", когда тот хотел что-то сказать", Ляшко.
3. Кончай перекур - начинай приседания. Законопроекты о лишении президента его иммунитета и об импичменте уже готовы. Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности находится в парламенте и уже готов к второму чтению, однако парламент избегает голосование по этому вопросу. Своя рубашка ближе к телу
4. В Генеральную прокуратуру Украины поступили заявления от американцев Игоря Фруман и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского. Решение об открытии уголовного производства должно принять Государственное бюро расследований
5. Мировой рекорд. "Легетимного" начали посылать на второй год, "новоизбранного" на вторые сутки послали. Администрация президента США отказала Владимиру Зеленскому во встрече с Дональдом Трампом, пока тот не докажет, что является самостоятельным игроком, а не ставленником олигархов.
6. Про референдум. 26 апреля 2018 Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме" и остановил возможность проведения манипулятивных национальных референдумов в Украине.
7. Бешеный принтер. Как вам новые главы АП, СБУ, ГШ, РНБО? Это вы еще новый кабмин не видели. Переживаю за лысого, до сих пор без должности. Наверное МО возглавит, чтобы ***** ухахаталось и сдохло со смеху.
8. Вы уже видели, какое расследование зaпилили "Схемы" по поводу назначения люстpированного чиновника времен Януковича, главой Администрации Президента? А как по нему "Радио Свобода" прошлась? Вihus. info вообще в асфальт закатал. Горжусь свободной журналистикой в Украине! Не то что в тоталитарной России, где нет свободных СМИ.
9. ВР объявила внеочередное заседание закрытым. Законопроектом Зелупенфюрера об изменении избирательного законодательства условно подтерлись и выбросили в урну. Непохоже, что они готовы распуститься. Поэтому, мы входим в политический кризис. Кто не успел пристегнутся - хватайтесь за поручни, запасайтесь зонтиками, зеленым чаем, крепким кофе, хорошим настроением, друзьями. И конечно же долларами///
одно ссущество визжало на сайте Антиколорадоса шо мол - давайте делать фейки, типо "міправы"-"войнаспишет"..... вижу что походу уже....
хуже ватников
Или в любой другой стране. Я был и работал, и мне странно что так много иностранцев тут сидят. Ибо не все там бизнесмены, которым только чеки подписывать остается.
но из Украины - кто не свалит, - я того "кравчучку" шатал.
реально тут будет.... "догонялка Польши"
Вот правда:
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Министр энергетики США Рик Перри передал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому послание от его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным издания, в письме затрагиваются вопросы будущего сотрудничества глав Украины и США.
"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - сказал Перри.
Об этом глава американского минэнерго сказал 20 мая после инаугурации Зеленского в Верховной раде.
На айтішному форумі?
Ржав там і вимагав аплодисментів ?