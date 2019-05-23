 Мероприятия в честь Дня Героев прошли в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В 15:00 в Михайловском монастыре состоялась панихида в честь памяти Героев.

После этого возле Стены памяти возле монастыря состоялось выступление хора девушек школы имени Н.Лисенко, также выступили ветераны АТО и родные погибших и майдановцев.

Псле этого часть людей отправилась к мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни. Часть людей пошли к Администрации президента, где поставили портреты погибших воинов

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Фото, видео - Олег Богачук