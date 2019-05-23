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Все про:Одесская область (1752) Нацполиция (9440) Приднестровье (427) убийство (5212)

 Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области. ФОТО

В Лиманском районе Одесской области найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным одесской облполиции, правоохранители расследуют обстоятельства смерти мужчины. Его имя не называется, но сообщается, что "в настоящее время личность погибшего установлена".

По выявленным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по пп.6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и по предварительному сговору), ч.3 ст.289 (завладение транспортным средством, совмещенное с угрозой применения физического насилия опасным для здоровья потерпевшего) и ч.4 ст.187 (разбой).

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Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции сообщает, что погибший – Безбабченко и он найдет мертвым возле с. Вапнярка Лиманского района. "Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити", - пишет издание со ссылкой на источник в областном управлении Национальной полиции.

Супруга погибшего заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.

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В свою очередь, молдавское издание Deschide Știrea сообщает, что дома у Безбабченко найдены следы крови, а тело обнаружено в заброшенном здании в 5 км от него. "По предварительной версии, сообщение об исчезновении Безбабченко поступило от его возлюбленной еще вчера. В доме предпринимателя, находящемся в пригороде Одессы, полиция нашла следы крови. В 5 км от дома находится заброшенное здание, в котором и было обнаружено тело Безбабченко", - пишет издание.

Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области 01
Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области 02

Безбабченко в 2012 году возглавил т.н."государственную администрацию Тирасполя и Днестровска" на неподконтрольной правительству Молдовы территории, но 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента" т.н. "Приднестровской республики" Евгения Шевчука, после поражения которого проживал на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3128513
 
   
 Топ комментарии
 
послание додону украинскому и додону оригинальному?
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Чому ворог України і демократичної Молдови, сепаратист і агент Кремля проживав на території України? А ну, двй відповідь, Зеленський, ти третій день президент!
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Чого цей Безбабченко переїхав в Україну? Жив би собі без баби у своєму Придністров*ї Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области - Цензор.НЕТ 1805
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послание додону украинскому и додону оригинальному?
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парашенко в Тирасполе заметает следы по снятии санкций...
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Как снабжается, кстати, ********** 14я армия в приднестровье, кроме как не через Украину и ее воздушное пространство? Очень любопытно, ведь ПМР ни с кем больше не граничит, вряд ли Молдова пойдет на это.
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Це теж зеленський їм дозволяє чи все ж таки панамець? То хто ж таки агент *****?
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От 14й армии - там аж 1 батальон остался. И состоит он давно в основном из местных. Через Украину он не снабжается. *********** туда катались после 2013 года в основном через Кишинёвский аэропорт. Потом это дело тоже прикрыли и кататься начали нелегально - ловили таких и у нас, и молдаване. Самолёты летали через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию. Заворачивать начали - Кишинёв перестал принимать.
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Чому ворог України і демократичної Молдови, сепаратист і агент Кремля проживав на території України? А ну, двй відповідь, Зеленський, ти третій день президент!
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А не краще спитати у панамського бо він проживав з 2016 року то питання до свинопасів.
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а на двадцатый день инаугурации уже можно у зелебени спрашивать?
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та задолбал ты уже своими сэлфи...будь поскромнее Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 5709
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Чого цей Безбабченко переїхав в Україну? Жив би собі без баби у своєму Придністров*ї Экс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области - Цензор.НЕТ 1805
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А тут навіть з бабою жив ("возлюбленной", як поетично написано в тексті новини).
Отже, відбувся парадокс між прізвищем і способом життя - ось матриця й виправила баг.
Тож ніхто його не вбивав... Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 3032
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Подозреваю, что "возлюбленная" со своим хахалем его и грохнули.......
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там по моему разные персонажи-жена и возлюбленная Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 1744
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Без Бабченко і тут не обійшлося? Тримайте паузу, бо покійний днями скличе прес-конференцію!
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Это главное? В стране кроме книжной палатки в Киеве больше ничего не происходит и ничего нет?
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в стране война присходит...а ктото из новой команды зеленого цвета уже побывал на передовой?
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Васько, "Книжковий арсенал" знаходиться не в Київі.
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Странно. Он напротив Лавры, вроде. Шо, Лавра уже не в Киеве?
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Як це запитання буде виглядати українською?
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Українською це буде виглядати десь так: Книжковий Арсенал розташовано на Печерську, який є серцем Києва, напроти Києво-Печерської Лаври, перша частина назви якої нібито теж вказує, що вона має безпосереднє відношення до Києва.
Та де ж тоді в біса знаходиться той Книжковий Арсенал? Може в Козятині?
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Я знаю, де знаходиться Лаврська,10. Мене цікавить: як "Київ" буде виглядати у місцевому відмінку.
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Більше питань нема. Одразу видно, що - карєной, і з тих самих 24%.
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Президент Зеленський напружено працює, йому не потрібно піаритись, як мародерам.
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Слухай довбню. Якщо провів обшук сепара, забрав документи, зброю, набої, воду потім "пробив" п..ку по існуючих базах. То що, я мародер чи співробітник, що виконує свої обов"язки?
Читай законодавство, уважно.
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Порох уже нехер делать, он официально безработный. Вот и лазит по ресторанам. Второй ющенко будет
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"придбали багато книжок" Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 2472
і нічого не вкрали ? танунах
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Годі вже згадувати цей лантух з гімном, чи, може вже скучили?
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Сначала был злой, но поняв ЧТО именно Рашка делает со своими холуями - стал очень добрым(при помощи Рашки).
Слава Яхве Екс-мера Тирасполя Безбабченка знайдено мертвим в Одеській області - Цензор.НЕТ 7429
У наших охрана поприличней.... Кто не верит - того я "новичком" кормилъ))
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Лучше бы в Тирасполе нашли Труханова
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Строили и возглавляли счастливую процветающую народную республику ПМР, но жить лучше все-таки в "отсталой" Украине в Лиманском районе...
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Теперь ждём "алаверды" от Тирасполя, в виде тушки труханова где-то под Тирасполем...
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Бабченко и Безбабченко это фамилии от наличия или отсутствия баб или бабла?
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Вредная у "мэров" городов, оккупированных парашей работа. В неполных 50 выглядеть на 70. Он 1964 г.р., фото на трибуне в "ПМРе" сделано явно около 5 лет назад.
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Дела любовные... + бывшей жене с любовником мусором как-то жить тоже надо...
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.....вот как поступают МОЛДОВАНЕ с сепарастом !!! нищие , а оно на ИНФИНИСТЕ катается и молодуху обнюхивает !!!
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То може молдавани хай розслідують справу?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкс-мэр Тирасполя Безбабченко найден мертвым в Одесской области. ФОТО
 
 
 
 
 
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