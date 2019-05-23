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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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 Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией. ФОТОрепортаж

Под Администрацию Президента пришли вдовы погибших военнослужащих ВСУ. Женщины принесли портреты своих погибших мужей и призвали к недопущению проведения референдума о заключении мира с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", женщин встретил под АП один из сотрудников и пригласил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

В пресс-службе главы государства пообещали, что во время встречи вдовы погибших бойцов смогут открыто выразить свою позицию. О результатах переговоров обещают проинформировать на сайте Президента.

Читайте также: Мы готовы идти навстречу и решать этот конфликт мирно, - глава АП Богдан об отношениях Украины и РФ

Как рассказала одна из женщин - участниц пикета, прийти под стены Администрации вдов погибших воинов заставило недавнее заявление нового главы АП Андрея Богдана о вынесении вопроса о примирении с Россией на всеукраинский референдум. Женщины заявляют, что они не против переговоров по деоккупации Донбасса, но против примирения со страной-агрессором, иначе это будет неуважением к памяти погибших.

На лестнице при входе в здание АП, а также вокруг помещения размещены фотографии нескольких сотен погибших бойцов на Донбассе.

Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 01
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 02
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 03
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 04
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 05
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 06
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 07
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 08
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 09
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 10
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 11
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 12
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией 13

Источник: https://censor.net.ua/p3128455
 
   
 Топ комментарии
 
bezwerha raisa‏ @bezwerharaisa 6 ч.6 часов назад

Я зараз на Хрещатику. Дорогу перекрили. Пробка. Головний Велосипедіст їхати будуть. Весело всім. Своє слово тримає!
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Денис Шпаков

21 мая в 20:32

Итоги 2 дней работы преЗедента
- Не конституционный роспуск Верховной Ради (главы фракций согласились и сложили лапки)
- Вместо Турчинова в РНБО Данилюк (бывший министр финансов, уволенный за срыв реформ)
- Вместо Муженко НГШ стал Хомчак (в обход министра обороны)
- Главой АП стал Богдан (адвокат Коломойского, который попал под закон о люстрации после работы в АП при Янеке)
- В Украину после 6 лет отсутствия вернулся Хорошковский, экс-глава СБУ при Януковиче
- В Украину после 6 лет отсутствия вернулся Портнов (замглавы АП при Янеке)
- По требованию Зе в отставку ушло также правительство (теперь с вероятностью 99.9% МВФ не предоставит следующий транш / ну не дает МВФ обычно денег "в.о.")
- Завтра в Печерском суде будут рассматривать ходатайство адвокатов Онищенко об отмене его розыска, а значит и ареста;
- Облгазы Фирташа заявили что «Нафтогаз в скговоре с НКРЕКП» причинил им убытки на 40 миллиардов гривен. Если подадут в Киевский Окружной суд, то вполне способны выиграть (это вам не Гаага)
- 34 судьи этого самого окружного суда одновременно заболели и не смогли прийти в ВККС для проверки их квалификации.
- А потом Вища Кваліфікаційна Комісія Суддів заявила что ей ВТОРОЙ ДЕНЬ не дают провести заседание "активисты" спортивной наружности. И теперь эти судьи опять туда не смогут попасть. Совпадение?
- ДБР (с подачи Портнова) возбуждено дело против теперь уже бывшего руководства Украины за "проход кораблей через Керченский пролив" (т.е. из УКРАИНСКОГО порта в УКРАИНСКИЙ порт через УКРАИНСКИЕ и нейтральные воды) Что дальше? Дело о "незаконном начале АТО?";
- Кернес и Труханов объединились в единую политическую партию (помните призывы в 2014 про "новороссию от Харькова до Одессы"?);
- Конституционный суд рассмотрит правомочность закона о декоммунизации (по состоянию на сейчас, заседание перенесено на неопр.срок).

Я ничего не пропустил? А то как-то не успеваю офигевать.
Но это вовсе не "реванш пророссийских сил". Нет-нет. Вам показалось.
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!


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Не вижу сотню вдов. Вижу сотню быстро, качественно и дорого изготовленную сотню портретов. Заказная организованная соевая акция.
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я много видел. я не мудило, но антимудило. А что ты вообще видел, мудило?
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А кто им сказал про "примирение с Россией"? Их жестоко ******* шоколадники! Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией - Цензор.НЕТ 9186
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Хотелось бы на этот счёт услышать мнение зебилов.
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Они не вкурсе , уже пошел новый вброс : армия не хочет мира так - как у них высокие зарплаты , за счет пенсионеров - зебилов.
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Зяма, и шо у нас в Палестине? Как воюется? Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией - Цензор.НЕТ 9096
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а клоуну-нарколизі на це насрать..йому аби *уйло рублів дав на з'йомки фільму про кучугури та сватів..
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поясните мне - ОТКУДА СТРАХ РЕФЕРЕНДУМА????????
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А что тут объяснять? Вам 73 % оказалось недостаточно?
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Страх? Ты бредишь! Референдум это перекладывание персональной ответственности за преступную сдачу национальных интересов на коллективную безответственность ограниченного в информации и распропагандированного враждебными СМИ населения! Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 1624
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Объясняю. Это не вопрос которые выдвигается на референдум. Второе, Брекзит, когда люмпенов и быдло пошли на поводку левых и подобрали всей стране. И это в Британии с развитым гражданским обществом. У нас сознательных думающих головой граждан очень р очень мало. У нас голосуют за гречку. У нас подтасовывает голоса, у нас электорат, это не ответственные люди. А мечтатели что верят каждому кто пообещает им золотые горы и дешёвую жрачку. Как можно доверять подобные вопросы населению которое выбрало трижды судимого Януковича только потому что сильно разочаровалась в Ющенко?
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Какой страх, нах?! Возмущение и гнев! тебя, кацапа, надо щас подвести к той вдове, чтоб ті у нее спросил. Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 9396
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Гіпершвидке розчарування: На сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського

Такої швидкості збору підписів українців не бачила ще жодна петиція:

На сайті Президента України зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського, яка вже набрала понад 7,3 тисячі голосів.

Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией - Цензор.НЕТ 5689

Згідно з інформацією розділу "Електронні петиції", її автором є Безрук Максим Миколайович, а зареєстрована вона лише вчора, 22 травня. Станом на 10 год. 40 хвилин 23 травня вона набрала вже 7 235 голосів з необхідних для її розгляду президентом 25 тисяч.

"Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України", - зазначається у петиції.
Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией - Цензор.НЕТ 8275
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Порохобот, и сколько вам платят за голос? Вот это работенки подвалило, сами не ожидали? Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 1702
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А в Лахта-2 сколько? Поделись наболевшим. Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 183
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Я уже много раз тут (на ЦЕНЗОРе) говорил: со мной расплачиваются шо-ко-ла-дом.
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дивно, пропозиція всім українцям спільно (!) обговорити серйозну проблему, у покидьків визиває тільки одну реакцію - це, типу, примирення і капітуляція))
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ось такі підписники у Славка, називаються "стецьки"

Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 2687
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моя ты красота! ты ещё чё-нить хорошее скажи про крымский похерендум или про брекзитный или про тот, на котором голландское быдло ноги об Украину вытерло! Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8115
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в Крыму не было никакого референдума, Лесик
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оце й усе? всё, на что способное? премию снимут! Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8697
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Это не футбол, чтобы обсуждать сообща. Это вектор внешней политики.
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тяга к царю присуща тока рабам-кацапам и рабам-порохоботам
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Так чего сидите и по клаве щелкаете, всем взрослым пацанам на войну, вот и быстрее она закончится.
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Не можем, у нас теперь новый командир, а он воевать слишком бздит, потому у него теперь новая фишка - референдум по замирению.
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не нужно было ждать нового, а со старым и 5 лет не хватило храбрости
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Так старый же мародёр и барыга, вот на нового надеялись но судя по всему нет.
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Кто поумнее, тот на клавиатуре щёлкает. С отклонениями на фронте.
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"С отклонениями на фронте."

Те, которых кацапы на палках носят 9 мая, тоже были с отклонениями?
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А чего эти соевые мрази молчали 5 лет? Лизали задницу рошеновскому борову?
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Так я не понял, ты чего сдесь прохлаждаешься, там Зебоба на горшок сходить изволили, а ну давай быстро, язык в ЗЕжопу!
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Ти ще гірше пуйла, ти називаєш жінок, які втратили своїх чоловіків на війні мразями.. Бидлото кацапська, гіршої мерзоти ніж такі як ти не має ніде в світі.
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Не сцы , воюем и заметь нас всего 7 миллионов но рашка нас сцыт и арабесы тоже , а что ты можешь сказать зебеленок ?
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Олигархи бесятся. Хотят убрать Зеленского, чтобы их власть и грабеж украинского народа были навсегда. Но Зеленский с зубами. И народ ЕГО поддерживает, а не олигархов. Так что валите вы со своей фальшивой петицией...
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С какими зубами, лол. Эта ***** коломойского беззубая и безхребетная.
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Петька в Минске капитулировал пару раз ничего, а тут про погибших вспомнили
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что-то Вы путаете, батенька. после капитуляции войны не бывает, а тем более после "пару раз"
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ГДЕ БЫЛИ эти "вдовы", когда "президент мира" об'являл десятки(!) "перемирий" в ходе которых гибли их мужья и сыновья???????????
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Ти особисто будеш разом з зельцом відповідати перед українським народом за знищення держави. Навіть не думай що зіскочиш, і скажеш - я не винен, мене зекоманда ввела в оману.
Яке в тебе є моральне право писати слово вдови в лапках? Хто ти таке ? В людей горе яке тобі зебілу не зрозуміти, поки не відчуєш на власній шкірі.
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порохнявая гнида! я в 2014(июль(!)) и в 2015(март) похоронил двух своих ближайших родственников! двадцатидвухлетний пацан успел "повоевать" в батальоне "Донбасс" две(!) недели!!!!! другого искали по всем моргам почти год(!) - нашли в Запорожье по кусочкам и анализу ДНКа!!
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еще скажи что "президент мира" их сам убивал
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Боже милий, така молода а вже вдова.. проклята кацапія і уроди які збираються наплювати на таких як ця жінка, і на нас всіх, притомних українців, для яких саме поняття референдуму про мир вже є вершиною абсурду.
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ЗЕбил уже на всех наплевал. Даже на ЗЕлохов.
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вспоминаю парады потроха во время котлов и расстрела армией рф добробатов!когда эта шоколадная мразь волала "всих вывелы!це перемога")все можна проверить в ютубе благодаря цукенбергу))шоколадная шобла это не забыла???????????????
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Да успокойся, кацап, нет уже Порошенко и его шоблы. Хватит про попередников гавкать.
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Мир - це добре.Війна слово антонім миру. Так виходить що хочуть війни.
Не треба путати мир з дружбою.
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Иди ты сраку кацап со своей дружбой.
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Ри-фи-рен-дум!
Ри-фи-рен-дум!

А не пора ли вынести на референдум вопрос: "А не раздать ли нам золотой запас непосредственно народу? Это же народная собственность!"

Зе-лен-ский!
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"Окно Овертона" открыто, теперь любой пост, даже Ваш, работает по сути на него.
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А русские в курсе что мы собрались мириться?
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как русские относятся к Зеленскому
https://www.youtube.com/watch?v=V17QYosW5eI
Скорей закопируй, это стирают слуги олигархов сразу.
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никто не в курсе
тока порохоботы в курсе
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Кто-то же направляет этих вдов! Не могли же они так самоорганизоваться, связаться, распечатать портреты своих погибших мужей... Вообще-то по логике - те, кто потерял в войне своих близких, и особенно женщины, пережившие такое горе - не пожелают такого никому и будут выступать против войны. Здравый смысл гуманизма перед потенциальными новыми жертвами должен подсказать женским сердцам, что лучше худой мир, чем хорошая война. Помните легенду, как женщины обеих воюющих сторон отказали мужчинам в сексе, чтобы они закончили войну? И у них вышло. У нас зазеркалье.
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У тебя в мозгах зазеркалье мордорское.
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Як на мою думку виглядають виборці Зеленського
Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8359
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А можно для полной объективности попросить вас выложить изображение как выглядят избиратели Порошенко? Ну, так, для общего развития.
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Шлангами не прикидаємось це вже як мінімум.
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Слава Богу, хоть кто-то 95-му кварталу мозги вправлять начинает . . .
Сильный ход, жёнам погибших тут морально сложно что-то возразить.

Напрягает только одно - раз референдум озвучивал Богдан, то это не мысли Зеленского - это в первую очередь мысли Коломойского. Закулисные договорняки какие-то ведёт с русскими о судьбе Украины . . .

Мой покойный отец, ветеран спецслужб (ещё при СССР), как-то сказал в 2003 году (во время кризиса вокруг острова Тузла) :

"Тебя на юрфаке учат романтической юриспруденции - права человека, Конституция, гражданский контроль за спецслужбами и всё такое. Запомни : для обеспечения национальной безопасности СБУ (при условии, что туда не должны попадать предатели) должна иметь, неофициально, разумеется, право не оглядываться на эту романтическую ерунду. Лучше грохнуть одного врага путём внесудебной казни, особенно если речь идёт об иностранных гражданах, и спасти жизнь миллионам наших. Если бы это зависело от меня (будь я главой СБУ), путин не добрался бы до поста Президента рф - он всем своим еством ненавидит Украину. Вспомни мои слова - Украина ещё наплачется из-за него".
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Звичайно, співчуваю дружинам загиблих хлопців. Їхні емоції можна зрозуміти. Але це емоції.
Давайте тоді запитаємо і другу сторону - дружин наших військових, які зараз воюють в ООС: готові вони ставати вдовами?
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сейчас в ООС воюют Воины, а не артисты балета - у них спрашиваете чего они хотят - победы или остаться живым любым путем
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А какое примирение ? Всё будет наоборот. Мы должны решить на референдуме. Оставлять визовый режим с Россией или прекратить движуху граждан лет на 20. И на дыре. закрыть все пункты пропуска на 15 лет, или может на 20 лет. И торговлю прекратить всем или только энергопродуктами. А также кем считать тех кто имеет второе гражданство России, как предателей и на 15 лет, или как полупредателей и 5 лет лагерей ?
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Горький Лук
10990 голосів з 25000 необхідних

На 11:40 по Киеву.
Значит завтра к обеду будет 25 000 голосов.
https://petition.president.gov.ua/petition/53360

Подотрется ли Зеленский и этим?
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порохнявые гниды! освежаю вам память: ________________"Нам президент предложил мирный план, все, кто против него, идите воюйте в Донбасс и попробуйте его отвоевать. Хватит торговать чужой кровью. Мы за мирный путь, за мирную и единую Украину" Юрий Луценко" Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8211 Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8211 Вдови загиблих на Донбасі воїнів прийшли під АП із протестом проти примирення з Росією - Цензор.НЕТ 8211
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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