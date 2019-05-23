 Вдовы погибших на Донбассе воинов пришли под АП с протестом против примирения с Россией. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", женщин встретил под АП один из сотрудников и пригласил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе главы государства пообещали, что во время встречи вдовы погибших бойцов смогут открыто выразить свою позицию. О результатах переговоров обещают проинформировать на сайте Президента.
Как рассказала одна из женщин - участниц пикета, прийти под стены Администрации вдов погибших воинов заставило недавнее заявление нового главы АП Андрея Богдана о вынесении вопроса о примирении с Россией на всеукраинский референдум. Женщины заявляют, что они не против переговоров по деоккупации Донбасса, но против примирения со страной-агрессором, иначе это будет неуважением к памяти погибших.
На лестнице при входе в здание АП, а также вокруг помещения размещены фотографии нескольких сотен погибших бойцов на Донбассе.
Такої швидкості збору підписів українців не бачила ще жодна петиція:
На сайті Президента України зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського, яка вже набрала понад 7,3 тисячі голосів.
Згідно з інформацією розділу "Електронні петиції", її автором є Безрук Максим Миколайович, а зареєстрована вона лише вчора, 22 травня. Станом на 10 год. 40 хвилин 23 травня вона набрала вже 7 235 голосів з необхідних для її розгляду президентом 25 тисяч.
"Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України", - зазначається у петиції.
Вакарчук про ідею Богдана про референдум щодо миру з Росією: це небезпечно і безвідповідально
Те, которых кацапы на палках носят 9 мая, тоже были с отклонениями?
Яке в тебе є моральне право писати слово вдови в лапках? Хто ти таке ? В людей горе яке тобі зебілу не зрозуміти, поки не відчуєш на власній шкірі.
Не треба путати мир з дружбою.
Ри-фи-рен-дум!
А не пора ли вынести на референдум вопрос: "А не раздать ли нам золотой запас непосредственно народу? Это же народная собственность!"
Зе-лен-ский!
https://www.youtube.com/watch?v=V17QYosW5eI
Скорей закопируй, это стирают слуги олигархов сразу.
тока порохоботы в курсе
Сильный ход, жёнам погибших тут морально сложно что-то возразить.
Напрягает только одно - раз референдум озвучивал Богдан, то это не мысли Зеленского - это в первую очередь мысли Коломойского. Закулисные договорняки какие-то ведёт с русскими о судьбе Украины . . .
Мой покойный отец, ветеран спецслужб (ещё при СССР), как-то сказал в 2003 году (во время кризиса вокруг острова Тузла) :
"Тебя на юрфаке учат романтической юриспруденции - права человека, Конституция, гражданский контроль за спецслужбами и всё такое. Запомни : для обеспечения национальной безопасности СБУ (при условии, что туда не должны попадать предатели) должна иметь, неофициально, разумеется, право не оглядываться на эту романтическую ерунду. Лучше грохнуть одного врага путём внесудебной казни, особенно если речь идёт об иностранных гражданах, и спасти жизнь миллионам наших. Если бы это зависело от меня (будь я главой СБУ), путин не добрался бы до поста Президента рф - он всем своим еством ненавидит Украину. Вспомни мои слова - Украина ещё наплачется из-за него".
Давайте тоді запитаємо і другу сторону - дружин наших військових, які зараз воюють в ООС: готові вони ставати вдовами?
10990 голосів з 25000 необхідних
На 11:40 по Киеву.
Значит завтра к обеду будет 25 000 голосов.
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
Подотрется ли Зеленский и этим?