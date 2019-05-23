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 Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером, 22 мая, состоялся облет территории области на вертолете Airbus Helicopters H225 Super Puma мобильной оперативной группой ГСЧС Украины, которая прибыла в Прикарпатье под руководством и.о. директора департамента реагирования на ЧС Василия Сницира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Два таких вертолета спасатели получили в конце прошлого года в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины, которую планируют укомплектовать 55 вертолетами до 2021 года.

На борту вертолета были и.о. начальника Управления ГСЧС в области Игорь Оксентюк , а также врио заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Олег Йосыпив. Особое внимание обратили на районы, в которых ситуация является наиболее опасной и где нужно как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, провести эвакуацию, обеспечить безопасность дорожного движения, осуществить охрану населенных пунктов, жители которых покинули дома из-за стихии.

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Практически в каждом районе в ликвидации последствий бедствия принимает участие большое количество правоохранители. Полиция Прикарпатья перешла на усиленный вариант несения службы и помогает спасателям круглосуточно.

Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 01
Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 02
Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 03
Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 04
Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 05
Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 06
Для мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция 07

Источник: https://censor.net.ua/p3128454
 
 
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Посмотрим как ответят те уроды, которые вырубили (при правлении Порошенко особенно) леса Карпат, а теперь за деньги бюджета будут решать проблемы затоплений. Как ответит Гройсман,экологическая полиция или обычная, министр экологии и т.д. все кто бездействует и потакает уничтожению украинской природы, все кто превратил Украину в мусорную свалку, мусороперерабатывающих предприятий нет, мусором все завалено.
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Да, и волынские леса вырубаются незаконными копателями янтаря, проблема так и не решена с янтарем.
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сильно сомневаюсь, что виновников накажут..
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Цензор.НЕТФотоОбществоДля мониторинга последствий непогоды состоялся облет подтопленных районов Ивано-Франковской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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