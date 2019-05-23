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 В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой "Ангелов Волыни". ФОТОрепортаж

В эти дни на Волыни и в Луцке в частности вспоминают одну из самых трагических и самых болезненных страниц войны на востоке Украины. Именно 22 мая пять лет назад состоялся кровавый бой под Волновахой, в котором погибли 17 военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Волынские Новости". 

Возложение цветов к памятному фотостенду "Герои Небесной Сотни - Погибли за единство Украины" состоялось на Театральной площади областного центра Волыни.

Так, чтобы почтить память и помолиться за павших воинов, пришли представители власти, общественные деятели, побратимы и родственники погибших, а также неравнодушные горожане.

В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 01

22 мая 2014 г. в 4:30 утра состоялся подлый нападение пророссийских сепаратистов в подразделение ВСУ. В этом бою отдали свои жизни 17 военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады. А потери в бою под Волновахой стали крупнейшими с начала АТО и крупнейшими в истории украинской армии до этого времени.

В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 02

В частности, священники отслужили заупокойную молитву, а потом протоиерей Михаил Бучак призвал всех присутствующих встать на колени: "Я думаю, что сегодня нам нужно было бы стоять день и ночь перед ними на коленях и благодарить, что в этот день мы можем стоять на этой площади и с грустью вспоминать лучших".

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В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 03

После этого все присутствующие помолились за погибших воинов, прочитав на коленях "Отче наш".

"Они на небе, хотя бы потому, что они отошли в мир на такой большой праздник - праздник покровителя Луцка Николая. Николай встретил их в небе. Это ангелы Волыни, которые поднялись в небо, чтобы Волынь процветала, чтобы их дети жили в процветающей стране. Пусть Бог нам в этом помогает ", - отметил Михаил Бучак.

В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 04

В конце все присутствующие возложили цветы к фотостендам "Герои Небесной Сотни - Погибли за единство Украины".

В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 05
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 06
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 07
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 08
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 09
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 10
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 11
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 12
В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой Ангелов Волыни 13

Источник: https://censor.net.ua/p3128430
 
   
 Топ комментарии
 
Шкода, що вас не було на тому "пикнику". Аналізувати після події завжди легше. А хлопці - Герої.
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А когда ЗЕ со своим 95 кварталом управленцев СТАНЕТ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ПАВШИМИ УКРАИНЦАМИ ?
Или он только перед зуйлом и кадыровым готов?
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Треба бути об'єктивним, Зеленський став на коліна перед пам'яттю загиблих. Це було на стадіоні, під час дебатів.
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А квартал не встал.
И вообще, если ребята построили в Крыму дом у моря - каждому по квартире , как вы думаете- они боятся жтот дом потерять? И теперь трусы у власти .
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Я не захищаю цю владу. Я просто констатую факт. А в тому, що зараз у нас така влада, винна попередня. Це ж треба так довести людей, щоб вони обирали кого завгодно тільки не Порошенка. Отака у нас українців тяжка доля.
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На відміну від Кремля Україна не готувалась до війни.
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Краще видаліть свій перший комент.
На нього вже поскаржились
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Шкода, що вас не було на тому "пикнику". Аналізувати після події завжди легше. А хлопці - Герої.
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То був не пікнік, а суцільна безпечність.
Кацапи просто їх вбили.
Ці хлопці поховані на центральному кладовищі на алеї героїв.
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СЛАВА УКРАИНСКИМ ВОИНАМ-ГЕРОЯМ!!! ВАЗЕЛИНОВЫМ "РЕХФЕРЕНДУМЩИКАМ" - ГАНЬБА!!!!
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https://censor.net.ua/resonance/337271/22_maya_2014_napadenie_na_blokpost_51oyi_brigady_pod_volnovahoyi_i_napadenie_na_kolonnu_30oyi_brigady

В этой статье Бутусов подробно описал все причины расстрела спящих у дороги бойцов.
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ГЕРОЯМ СЛАВА!
Ну как, как можно проводить референдум?! Неужели Зеленскому, его окружению и 73% не понятно, что война закончится только тогда, когда пожелает Кремль. У центрі Луцька на колінах вшанували пам'ять і помолилися за загиблих під Волновахою "Ангелів Волині" - Цензор.НЕТ 3295
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой "Ангелов Волыни". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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