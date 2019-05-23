 В центре Луцка на коленях почтили память и помолились за погибших под Волновахой "Ангелов Волыни". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Волынские Новости".
Возложение цветов к памятному фотостенду "Герои Небесной Сотни - Погибли за единство Украины" состоялось на Театральной площади областного центра Волыни.
Так, чтобы почтить память и помолиться за павших воинов, пришли представители власти, общественные деятели, побратимы и родственники погибших, а также неравнодушные горожане.
22 мая 2014 г. в 4:30 утра состоялся подлый нападение пророссийских сепаратистов в подразделение ВСУ. В этом бою отдали свои жизни 17 военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады. А потери в бою под Волновахой стали крупнейшими с начала АТО и крупнейшими в истории украинской армии до этого времени.
В частности, священники отслужили заупокойную молитву, а потом протоиерей Михаил Бучак призвал всех присутствующих встать на колени: "Я думаю, что сегодня нам нужно было бы стоять день и ночь перед ними на коленях и благодарить, что в этот день мы можем стоять на этой площади и с грустью вспоминать лучших".
После этого все присутствующие помолились за погибших воинов, прочитав на коленях "Отче наш".
"Они на небе, хотя бы потому, что они отошли в мир на такой большой праздник - праздник покровителя Луцка Николая. Николай встретил их в небе. Это ангелы Волыни, которые поднялись в небо, чтобы Волынь процветала, чтобы их дети жили в процветающей стране. Пусть Бог нам в этом помогает ", - отметил Михаил Бучак.
В конце все присутствующие возложили цветы к фотостендам "Герои Небесной Сотни - Погибли за единство Украины".
Или он только перед зуйлом и кадыровым готов?
И вообще, если ребята построили в Крыму дом у моря - каждому по квартире , как вы думаете- они боятся жтот дом потерять? И теперь трусы у власти .
На нього вже поскаржились
Кацапи просто їх вбили.
Ці хлопці поховані на центральному кладовищі на алеї героїв.
В этой статье Бутусов подробно описал все причины расстрела спящих у дороги бойцов.
Ну как, как можно проводить референдум?! Неужели Зеленскому, его окружению и 73% не понятно, что война закончится только тогда, когда пожелает Кремль.