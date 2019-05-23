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 Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр. ФОТОрепортаж

Коллектив Национального военного музея Украины просит нового Верховного главнокомандующего, Президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Руслана Хомчака реабилитировать 51-ю отдельную механизированную бригаду, 102 воина которой погибли в войне на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального военного музея Украины.

"День 22 мая должен был бы стать особенным в новейшей истории Украины - в этот день в 2014 году 16 украинских военнослужащих погибли за право своих сограждан принять участие в президентских выборах.

Сегодня в Зале Памяти 24 раза раздался звон в память о погибших в этот день в войне на Донбассе. Из них 16 офицеров и солдат из 51-й отдельной механизированной бригады были убиты российскими террористами в ночь с 21 на 22 мая 2014 г. на блокпосту № 10 недалеко от железнодорожной станции Велико-Анадоль Волновахского района Донецкой области", - сказано в сообщении.

Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр 01

В пресс-службе напомнили, что 10 блокпостов 51-й бригады в Донецкой области были оснащены незадолго до президентских выборов 2014 г.: чтобы дать возможность местным жителям под защитой военных прийти на избирательные участки и проголосовать. Нападение диверсантов в первую очередь имело целью запугать местных жителей и сорвать выборы в Донецкой области. Но, несмотря на это, 25 мая 2014 г. они состоялись: в Волновахском округе №61 проголосовало около 20% избирателей.

Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр 02

"Выборы Президента Украины - это не только голосование за нового главу государства, но и подтверждение каждым избирателем стремления жить в собственном независимом государстве. Именно поэтому многие хранят на память приглашение на выборы. Даже во время работы Миссии "Эвакуация 200" ( "Черный тюльпан") один из погибших солдат был сразу идентифицирован по именному приглашению на президентские выборы, которое он хранил в своем кармане. Сегодня почтить память погибших в Зале памяти собрались почти все руководители Министерства обороны Украины. Был и новоназначенный главнокомандующий, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал Руслан Хомчак.

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Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр 03

Коллектив НВИМУ желает успехов и побед новому Верховному главнокомандующему, Президенту Украины В.Зеленскому и главнокомандующему Р.Хомчаку, и хочет обратиться с пожеланием: реабилитировать 51-ю отдельную механизированную бригаду, 102 воина которой погибли в войне на Донбассе. Ведь, офицеры и солдаты бригады, которые героически сражались и погибли в Донецкой области в 2014 году, в частности - под руководством генерала Руслана Хомчака, своей кровью доказали, что не были трусами. Под Иловайском с оружием в руках даже погиб командир 51-й бригады полковник Павел Пивоваренко, в поиске и идентификации наши сотрудники приняли посильное участие", - сказано в сообщении.

Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр 04
Фото: пресс-служба музея

Напомним, в июне 2014 года 42 бойца 51-й бригады перешли на территорию РФ из-за полного отсутствия боеприпасов, пищи, воды, а также после (по словам офицера) длительного пребывания под обстрелом артиллерии врага. Чтобы не попасть в плен, военные вынуждены были перейти границу в районе погранпункта Изварино.

1 декабря 2014 бригаду расформировали, по месту ее дислокации создали новую - 14-ю ОМБР.

Несколько сот военнослужащих расформированной бригады находились под следствием с лета 2014 года из-за подставившего их руководства. 

25 мая 2018 года уголовное дело против 438 военнослужащих 51-й бригады, которых обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ст. 407 УК) было закрыто.

Коллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр 05

Источник: https://censor.net.ua/p3128421
 
   
 Топ комментарии
 
"Главнокомандующий" до сих пор ни слова не сказал про захваченных вчера в плен военных. А вы про какую то реабилитацию...
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А как вы поливпли пять лет грязью Порошенко, не разжигали конфликт? Привыкайте! Будем тыкать вас мордой везде и всегда за дело!
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Вам, мадмуазель, не докладають?
Пічалька..
😁
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"Главнокомандующий" до сих пор ни слова не сказал про захваченных вчера в плен военных. А вы про какую то реабилитацию...
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задолбали порохоботы...
хватит разжигать конфликт в Украине...
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т.е. солдаты попали в плен, все командование забило на них болт, а порохоботы разжигают конфликт тем, что просят помочь ребятам??? Вы не из днр???
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А как вы поливпли пять лет грязью Порошенко, не разжигали конфликт? Привыкайте! Будем тыкать вас мордой везде и всегда за дело!
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Як казав один форумчанин, накидати Г на вентилятор весело та легко, так що, зелюки, запасайтесь шампунькою.
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Семен, тебе ж внятно обьяснили ты не прав.Бойцы в плен попали, а все воен. руководство во главе с гам#окомандующим язык в ж#пу засунули, как любит говорить Беня. Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр - Цензор.НЕТ 3094
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А че так скромно надо сразу про пятую колонну писать или еще рано палиться?
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Ви бажаєте почути від нього про підготовку операції по визволенню наших бійців, чи про його особисті емоції? Звичайно, хлопців треба витягувати з полону, як і всіх інших. Але, це вже справа не Хомчака, а дипломатів і спеціальних груп по цьому питанню. Його справа керувати бойовими діями і забезпечувати відповідний рівень БГ у військах. А реабілітація не "якось там", а відтворення правди про тих, хто загинув і не може сам захистити честь свого імені. Досить тут розпалювати сварки і ворожнечу.
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Це якраз справа Хомчака. Він керує штабом? Він. То це його прямі обовязки розбиратися що там сталося і як могли 8 бійців заїхати на ту сторону? Хто їх направив, хто проводив інструктаж? Можливо це було зроблено навмисно. А то знову портнов подасть заяву в ДБР, що Зеленський направив 8-х бійців на провокацію?
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Головнокомандуючий не цікавиться армією.
Це моє особисте враження.
А отже там очікується занепад, якщо справи підуть так і надалі..
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Вам, мадмуазель, не докладають?
Пічалька..
😁
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зачем порохоботы сеют ненависть в Украине которая ведет войну против внешнего агрессора?
ответ прост - задание от пороха "отсечь" внимание "гражданских" от своих преступных коррупционных деяний...
преступник был, есть и будет судим...
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твій ЗЕ вже визнав агресію росії ?
вся Америка ЧЕКАЄ...
Тобі би і твоїм лайкарям помовчати і зайвий раз всяку єрунду не базікати, щоб дурником не виглядати.
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Семён Тимошенко. Семён, хочу добавить, не только порохоботы сеют ненависть, здесь очень много ольгинских ботов, порошенко ВСЕХ устраивал.
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Боже,какой кошмар.
Героям Слава!
А Волноваха сейчас свободная? Не под орками находится?
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51 бригаду розформували за масове боягузство і здачу в полон. Кидали свої позиції і драпали аж до Володимир Волинська. Наголошую НЕ ВСІ, але більшість.
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І основна маса драпаючих була не волиняки, а гуцули мобілізовані це факт.
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Будем всех дезертиров реабилитировать?
А фули, если главнокомандующий и начштаба тоже дезертиры
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а какое отношение "Коллектив Национального военного музея Украины" имеет к 51-ой отдельной мехбригаде?!..
какое право у них просить, обращаться с такими просьбами к Президенту и начГенШтаба через голову Министра Обороны?!..
в этом обращении чувствуется чей-то грязный полит/технологический приёмчик, что бы деморализовать Армию и посеять сомнения в необходимости защищать Родину..
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Коллектив швейной фабрики или библиотеки им. Грушевского ничего не просит? Колектив Національного військового музею України просить Зеленського і Хомчака реабілітувати 51-шу ОМБр - Цензор.НЕТ 1335
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Цензор.НЕТФотоОбществоКоллектив Национального военного музея Украины просит Зеленского и Хомчака реабилитировать 51-ю ОМБр. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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