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 Врачи извлекли пулю из головы раненного украинского воина: у него появились признаки положительной динамики, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ФОТО

Нейрохирург Андрей Сирко провел сложную операцию по извлечению пули из мозга раненого украинского воина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ

"Хорошо, когда рядом тепло и любовь. Вчера пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Голова вся в бинтах, только трубка аппарата ИВЛ показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все "за" и "против", пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс. Сегодня показал первые признаки положительной динамики, стал шевелить конечностями. Приехала к нему невеста Аня, она ждет ребенка. Говорит, со слезами на глазах, - я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни, лишь бы выжил. Александру 24 года, солдат ВСУ, родом из Николаева", - рассказал Рыженко.

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Врачи извлекли пулю из головы раненного украинского воина: у него появились признаки положительной динамики, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко 01
Врачи извлекли пулю из головы раненного украинского воина: у него появились признаки положительной динамики, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3128419
 
   
 Топ комментарии
 
Дякуємо золотим рукам хірурга.
Всім лікарям.
Нехай Олександр одужує, з Божою поміччю.
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Выздоравливай ,сынок. Ангела хранителя тебе.
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Дякуємо золотим рукам хірурга.
Всім лікарям.
Нехай Олександр одужує, з Божою поміччю.
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Всё ерунда, абы хлопчики наши жили. Всё будет Украина!
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Выздоравливай дорогой !
Хирургу огромное молодец !
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Он не врач. Он - администратор. Знаком 15 лет
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24 года ипать..а почему пуля сплющена жопа..ппц
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Хирурги просто боги в своим деле, такое извлечь, это высшее мастерство
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Дай то боже видужати синку...А лікареві велика пошана та подяка !
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Ночью в Мечникова умер 48-летний боец с похожим ранением - пулевое в голову под глазом. Ранен был 17 мая.
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Рашистские снайперские двойки вкупе с сербскими "оттачивают" свое "мастерство", суки!
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Золотые руки у нейрохирурга!
Выздоравливай, боец.
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Брат, не бросай нас!!! Держись, Дорогой!!!!!!!!!!!!
А врачи у нас самые лучшие!!! Спасибо, Родненькие!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВрачи извлекли пулю из головы раненного украинского воина: у него появились признаки положительной динамики, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ФОТО
 
 
 
 
 
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