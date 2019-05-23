 Врачи извлекли пулю из головы раненного украинского воина: у него появились признаки положительной динамики, - главврач больницы им. Мечникова Рыженко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ

"Хорошо, когда рядом тепло и любовь. Вчера пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Голова вся в бинтах, только трубка аппарата ИВЛ показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все "за" и "против", пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс. Сегодня показал первые признаки положительной динамики, стал шевелить конечностями. Приехала к нему невеста Аня, она ждет ребенка. Говорит, со слезами на глазах, - я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни, лишь бы выжил. Александру 24 года, солдат ВСУ, родом из Николаева", - рассказал Рыженко.

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