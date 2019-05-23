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 Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вследствие интенсивных осадков на территории западных областей Украины остаются подтопленными 244 домохозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 177 домохозяйств в 16 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районов, городах Калуш и Ивано-Франковск.

В г. Тысменица и с. Пидпечары Тисменецкого района выставлены спасательные посты для перевозки жителей через места перелива воды.

От ГСЧС для откачки воды и оказания помощи населению привлечены 19 ед. тех., 21 мотопомп и 79 человек л/с.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 01

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 66 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 60 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачено 11 тыс. 570 м. куб. воды, были привлечены 204 чел. л/ с и 74 ед. тех.

На территории области наблюдается умеренный дождь.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 02

Во Львовской области подтоплены 3 домохозяйства в г. Ходоров Жидачевского района.

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С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 17 выездов для оказания помощи населению, откачено 1 тыс. 356 м. куб. воды, привлекалось 12 ед. техники, 13 мотопомп и 51 чел. л/с.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 03

На территории области осадков не наблюдается.

В Закарпатской области подтоплено 60 домохозяйств в Хустском и Перечинском районах в результате поднятия уровня воды в р. Боржава, произошел перелив воды через автомобильную дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин, длиной 150 м, вблизи с. Ольховка Иршавского района (организован объезд через г. Виноградов).

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 04

Подразделения ГСЧС не привлекались.

На территории области наблюдается умеренный дождь.

Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС 05
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3128416
 
 
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Трасса Кропивницкий-Николаев . Вот сто метров дорог из семи тысяч построенных ГройсманомИнтенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6378
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Вырубайте свои леса исчо, еще и не то будет. Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4796
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Мда, а ти дебіл. Точніше, зЕбіл. Це ж треба бути таким ідіотом, щоб звинувачувати уряд, який фінансував будівництво робіт за халтуру, яку ви ж самі робите? Я далеко не прихильник гросі і пороха, але ж міру потрібно мати! Я їзжу по сотнях кілометрів прекрасних доріг, які зроблені за останні роки і чомусь чітко розумію, що, скажімо, паршиве узбіччя чи паскудні перехрестя з тими трасами не грося засрав, а то криворуке бидло, що отримало за свою таку роботі досить немалу зарплату. А ще, такі пливуни на дорогах не грося зробив, а та бидлота, що по 70 тонн вантажить і яку ваші ж поліцейські і дорожня інспекція за хабарі попускає. Придурку, такий бардак буде то тих пір, поки ти сам не зрозумієш, що все має залежати від нас самих, а не від якогось Гройсмана, чи паяца при владі.
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медведчуки, шуфричі, балоги....все вже повирубали...
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Трасса Кропивницкий-Николаев . Вот сто метров дорог из семи тысяч построенных ГройсманомИнтенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6378
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Тектонические сдвиги поверхности Земли.
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От, пілять, сам грося будував, чи криворукі "майстри" з Кропивницького чи Миколаєва? Грося тут яким боком, кінець-кінців, якщо у вас там руки з задниці ростуть, а в мозгах одна зелень?
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Вы умственно не полноценный?
Если Гройсман всё время хвастается, что это он построил (хоть он лично и не строил), то состояние этой дороги его ответственность (хоть он лично и не ломал)
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Мда, а ти дебіл. Точніше, зЕбіл. Це ж треба бути таким ідіотом, щоб звинувачувати уряд, який фінансував будівництво робіт за халтуру, яку ви ж самі робите? Я далеко не прихильник гросі і пороха, але ж міру потрібно мати! Я їзжу по сотнях кілометрів прекрасних доріг, які зроблені за останні роки і чомусь чітко розумію, що, скажімо, паршиве узбіччя чи паскудні перехрестя з тими трасами не грося засрав, а то криворуке бидло, що отримало за свою таку роботі досить немалу зарплату. А ще, такі пливуни на дорогах не грося зробив, а та бидлота, що по 70 тонн вантажить і яку ваші ж поліцейські і дорожня інспекція за хабарі попускає. Придурку, такий бардак буде то тих пір, поки ти сам не зрозумієш, що все має залежати від нас самих, а не від якогось Гройсмана, чи паяца при владі.
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И никто не замечает ушлепков дальнобобоев, которые идут с перевесом в три раза. Дорога так полнялась от легковушек?
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Они рубили сук, на котором сидели.
Сук начал трещать.
Пусть скажут спасибо НаФ и Бурбаку лично.
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нужно ещё больше леса в Карпатах вырубить, чтобы горы стали совсем лысыми - тогда они с дождями расползутся равномерно по всем низинам и у хитрожопых бизнесменов будет своя Сахара с ********** и новый бизнес..)(
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это все из за деревьев... рубите их дальше, они мешают нормально течь воде

выбубите их все может потом и вас смоет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнтенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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