 Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в Ивано-Франковской области подтоплены 177 домохозяйств в 16 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районов, городах Калуш и Ивано-Франковск.
В г. Тысменица и с. Пидпечары Тисменецкого района выставлены спасательные посты для перевозки жителей через места перелива воды.
От ГСЧС для откачки воды и оказания помощи населению привлечены 19 ед. тех., 21 мотопомп и 79 человек л/с.
С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 66 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 60 человек из них 12 детей и 10 автомобилей, откачено 11 тыс. 570 м. куб. воды, были привлечены 204 чел. л/ с и 74 ед. тех.
На территории области наблюдается умеренный дождь.
Во Львовской области подтоплены 3 домохозяйства в г. Ходоров Жидачевского района.
С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 17 выездов для оказания помощи населению, откачено 1 тыс. 356 м. куб. воды, привлекалось 12 ед. техники, 13 мотопомп и 51 чел. л/с.
На территории области осадков не наблюдается.
В Закарпатской области подтоплено 60 домохозяйств в Хустском и Перечинском районах в результате поднятия уровня воды в р. Боржава, произошел перелив воды через автомобильную дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин, длиной 150 м, вблизи с. Ольховка Иршавского района (организован объезд через г. Виноградов).
Подразделения ГСЧС не привлекались.
На территории области наблюдается умеренный дождь.
Если Гройсман всё время хвастается, что это он построил (хоть он лично и не строил), то состояние этой дороги его ответственность (хоть он лично и не ломал)
Сук начал трещать.
Пусть скажут спасибо НаФ и Бурбаку лично.
выбубите их все может потом и вас смоет