 Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патриарха в Facebook.
Сообщается, что патриарх Филарет тепло поприветствовал высоких гостей и выразил благодарность Церкви-Матери - Вселенском Патриархату и лично, Всесвятейшему Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви и постоянную поддержку.
"Я прошу Вас, передать благодарность Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам Томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни", - сказал Патриарх.
Святейший владыка отметил, что в это непростое для Украины время, когда против государства продолжается открытая агрессия России, Церковь будет делать все возможное для защиты независимости Украины и единства Церкви, как духовной основы государства.
"Мы будем всегда отстаивать интересы независимой Украинской Православной Церкви и делать все возможное, чтобы Украинская Церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства", - отметил Патриарх.
Митрополит Эммануил передал Пасхальные поздравления от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и выразил радость от встречи и приезда в Украинскую Православную Церковь для того, чтобы поддержать ее и засвидетельствовать любовь и братское единство.
Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии Украинской Церкви другими Поместными Православными Церквами и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
"Беседа, которая длилась около трех часов, состоялась в теплой и дружественной атмосфере. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками", - говорится в сообщении пресс-службы Патриарха.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
почему без шапки?
что за обслуга его принимала, какой это уровень - секретари Ворфоломея, садовники, водители?
ибо задолбал
в декабре 18 одно говорил - в мае 19 прямо противоположное
Все стороны остались довольны
Ті архієреї чи духівництво, які можуть піти за Філаретом, нібито ризикують стати для Константинополя "розкольниками" й опиняться у неканонічному статусі.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48278932?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR1esdkHFiB2lamlZvK1yGZRS8guY6vw9oHQw5R2-xD8UPMKzQkcOvWmuY8
в посадках видно добре як "несуть бобро". новина тут була - прибирали узбіччя "траси" - стільки "бобра" шо навіть Садовий заздрить. правослабіє - багаті попи, бідне стадо. в норм. країнах - багаті всі.
https://apostrophe.ua/article/society/2019-05-23/esli-takoe-bezobrazie-prodoljitsya-myi-mojem-poteryat-tomos---mitropolit-makariy/25925
"......
- Філарет заявив, що не збирається ліквідовувати Київський Патріархат і міняти реєстрацію на ПЦУ. Чи змінила реєстрацію Ваша церква, яка також увійшла до ПЦУ?
- Ми поки також не ліквідовані у державному реєстрі. Поясню чому. Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа у тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх.
- Не вірите у ПЦУ?
- Віра у ПЦУ в мене тверда. Я й надалі буду робити все для єдності і розвитку церкви. Саме для цього і потрібно, щоб обіцяне виконували всі сторони, зокрема, щоб разом були ліквідовані УПЦ (КП) і УАПЦ. Я передбачив подібні труднощі, тому й відмовився від ордену Ярослава Мудрого, нагородити яким мене пропонував Порошенко. Не хотів, щоб мене разом з Героєм України (патріарх Філарет, якого президент Порошенко нагородив цим званням у січні 2019 року, - "Апостроф")журналісти критикували за чвари у новій церкві. Якби тоді діючий президент Порошенко спитав моєї поради, то я б запропонував йому, що перш ніж присвоювати звання Героя України владиці Філарету, необхідно було останньому здати оригінали документів для ліквідації УПЦ (КП)."
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Так що, ватани, не вашого Філарета кинули, а він кинув, і навіть не стільки Президента, скільки Церкву, Україну. Звісно, сподіватися, що Зєлємойський позбавить його звання Героя України - то марна справа, скоріш додатково нагородить.
Впрочем, судя по пресс-релизу, скорее позитивный результат переговоров, чем нет.