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 Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

22 мая 2019 Святейший Патриарх Филарет в своей резиденции провел встречу с представителями Вселенского Патриархата митрополитом Галльским Эммануилом и вторым секретарем Святого и Священного Синода дьяконом Григорием (Франгакисом).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патриарха в Facebook.

Сообщается, что патриарх Филарет тепло поприветствовал высоких гостей и выразил благодарность Церкви-Матери - Вселенском Патриархату и лично, Всесвятейшему Патриарху Варфоломею за предоставление Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви и постоянную поддержку.

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"Я прошу Вас, передать благодарность Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею за то, что Его Святейшество сделали для Украины и Украинской Церкви, когда предоставили нам Томос об автокефалии. Я уважаю Патриарха Варфоломея, молюсь за него на каждой Литургии и буду молиться за него до конца жизни", - сказал Патриарх.

Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата 02

Святейший владыка отметил, что в это непростое для Украины время, когда против государства продолжается открытая агрессия России, Церковь будет делать все возможное для защиты независимости Украины и единства Церкви, как духовной основы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Мы будем всегда отстаивать интересы независимой Украинской Православной Церкви и делать все возможное, чтобы Украинская Церковь была единой и всегда служила интересам украинского народа и украинского государства", - отметил Патриарх.

Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата 03

Митрополит Эммануил передал Пасхальные поздравления от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и выразил радость от встречи и приезда в Украинскую Православную Церковь для того, чтобы поддержать ее и засвидетельствовать любовь и братское единство.

Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата 04

Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии Украинской Церкви другими Поместными Православными Церквами и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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"Беседа, которая длилась около трех часов, состоялась в теплой и дружественной атмосфере. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками", - говорится в сообщении пресс-службы Патриарха.

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Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата 08
Фото: пресс-служба Филарета

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата 09

Источник: https://censor.net.ua/p3128411
 
   
 Топ комментарии
 
Дідусю хотілося уваги і поваги, йому її надали.
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намек на послушание и повиновение высшей духовной власти..... раскольнику нет прощения нигде и никем.. ну будем наедятся- что амбиции Филарета .успокоились...и удовлетворены и (или) найдет компромисс...
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Переводчик переводил свой текст,а Филарет говорил свой текст))))
Все стороны остались довольны Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату - Цензор.НЕТ 4139
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намек на послушание и повиновение высшей духовной власти..... раскольнику нет прощения нигде и никем.. ну будем наедятся- что амбиции Филарета .успокоились...и удовлетворены и (или) найдет компромисс...
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та наброїв он чергового розколу, то його наказали розгамі - шапку долой. В слєдущій раз, сказали, анафєму вернем - томос заберем
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Патріарший кукіль не одягнув, значить змирився
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Пришел отдавать Томос...
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съе би наx уй дурик, в свою кацапию - Варфоломей это не тот, кто на фото
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Эммануил- Богослов. Он написал интересные книги по истории Церкви.
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слушай, отвали - больше нет любви

почему без шапки?

что за обслуга его принимала, какой это уровень - секретари Ворфоломея, садовники, водители?
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"Прохффесор легетивный" постарался.
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Дідусю хотілося уваги і поваги, йому її надали.
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ФИЛАРЕТУ не намекнули,что ему пора на пенсию ?
ибо задолбал
в декабре 18 одно говорил - в мае 19 прямо противоположное
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Разберутся посланники Варфоломея.По моему ,Филарет в Церкви остался в гордом одиночестве..
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А почему греки в чепчиках, а Филарет лысый....значит он никто и звать его никак для церкви...обыкновенный светский политик который мутит воду
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Бо Філя вдома, а посли в гості зайшли і застали зненацька.
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даже по выражению лиц и позам понятно, о чем шел разговор...
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Переводчик переводил свой текст,а Филарет говорил свой текст))))
Все стороны остались довольны Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату - Цензор.НЕТ 4139
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За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

Ті архієреї чи духівництво, які можуть піти за Філаретом, нібито ризикують стати для Константинополя "розкольниками" й опиняться у неканонічному статусі.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-48278932?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR1esdkHFiB2lamlZvK1yGZRS8guY6vw9oHQw5R2-xD8UPMKzQkcOvWmuY8
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Филарету надо явиться с жалобой к начальству Вселенского патриарха.
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Читаю коментарі - багато пишуть слово "духовність" та інше, але бруд такий ... де ваша духовнісь, чи ви заробляєте гроші обливаючи все що є в нашій країні... потім скаржитесь на стреси і т.п. - та ставайте ЛЮДЬМИ , несіть добро тим хто поряд
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несіть добро тим хто поряд\\\\\\\\\

в посадках видно добре як "несуть бобро". новина тут була - прибирали узбіччя "траси" - стільки "бобра" шо навіть Садовий заздрить. правослабіє - багаті попи, бідне стадо. в норм. країнах - багаті всі.
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Дави их дед.Украина достойна больше,чем Митрополия.Епифаний успокоился получив Митрополита,а ты двигай тему Патриархата Руси.
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Не знаю, чи можна довіряти цьому джерелу, але справи кепьскі з цим старим кгбістом Філаретом. З,ясовується, що він з самого початку не думав навіть ліквідувати КП УПЦ та об,єднуватися в ПЦУ:
https://apostrophe.ua/article/society/2019-05-23/esli-takoe-bezobrazie-prodoljitsya-myi-mojem-poteryat-tomos---mitropolit-makariy/25925

"......
- Філарет заявив, що не збирається ліквідовувати Київський Патріархат і міняти реєстрацію на ПЦУ. Чи змінила реєстрацію Ваша церква, яка також увійшла до ПЦУ?
- Ми поки також не ліквідовані у державному реєстрі. Поясню чому. Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа у тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх.
- Не вірите у ПЦУ?
- Віра у ПЦУ в мене тверда. Я й надалі буду робити все для єдності і розвитку церкви. Саме для цього і потрібно, щоб обіцяне виконували всі сторони, зокрема, щоб разом були ліквідовані УПЦ (КП) і УАПЦ. Я передбачив подібні труднощі, тому й відмовився від ордену Ярослава Мудрого, нагородити яким мене пропонував Порошенко. Не хотів, щоб мене разом з Героєм України (патріарх Філарет, якого президент Порошенко нагородив цим званням у січні 2019 року, - "Апостроф")журналісти критикували за чвари у новій церкві. Якби тоді діючий президент Порошенко спитав моєї поради, то я б запропонував йому, що перш ніж присвоювати звання Героя України владиці Філарету, необхідно було останньому здати оригінали документів для ліквідації УПЦ (КП)."
.............................


Так що, ватани, не вашого Філарета кинули, а він кинув, і навіть не стільки Президента, скільки Церкву, Україну. Звісно, сподіватися, що Зєлємойський позбавить його звання Героя України - то марна справа, скоріш додатково нагородить.
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Гидко читати висери прокацапських виродків. Скільки ж їх тут зібралося? Знайте, нечисть, скільки б ви, мразі, не лили бруду на Патріарха УЦКП Філарета, Українці вічно будуть памятати безцінний вклад і заслуги Філарета в відбудові Незалежної від московсько-ординського сатанату, ПЦУ. Сумно, що дехто зі слабких духом і розумом ураїнців, підспівує кацапо-гундяєвським антихристам.
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Филарет перед встречей своему дьячку тихонечко: «На всякий пожарный ты мне в кадило половинку кирпича незаметненько поклади, ибо сказано - на Бога надейся, но сам не плошай. Если шо, потом скажем, шо у нас ладан такой забористый».
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Что-то по выражению лиц не чувствуется "тёплая и дружественная атмосфера", как написано в пресс-релизе. Урезонить деда приехали . . .
Впрочем, судя по пресс-релизу, скорее позитивный результат переговоров, чем нет.
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Вот, ткк и надо "ОСВЕЩАТЬ" в СМИ подобные (ПОЛИТИЧЕСКИЕ) события в ПЦУ, не важно, какой бред и ахинея прозвучит из уст "старца", а будет "буйствовать", то оправить упрямца в монастырь за толстые стены в уединеную келью отмаливать грехи гордыни и тщеславия (на курс лечения с аниназином и прочими лечебными препаратами)! Однако "кепку патриарха" во время встречи с него сняли (и правильно)! Філарет зустрівся з представниками Вселенського Патріархату - Цензор.НЕТ 6100
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Цензор.НЕТФотоОбществоФиларет встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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