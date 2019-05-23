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 Акция в поддержку Сенцова проходит на "Книжном Арсенале" в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на международном фестивале "Книжный Арсенал" проходит глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на фестивале находится информационный стенд, а также фотозоны. Активисты раздают информационные материалы об узниках Кремля.

Общественные активисты просят участников "Книжного Арсенала" рассказать на своих локациях о Сенцове и узниках Кремля и прикрепить к одежде цифры с количеством заключенных граждан Украины в России и аннексированном Крыму.

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Кроме этого, активисты предлагают всем неравнодушным напечатать слова поддержки на футболках, вспомнить имена и выразить поддержку тем украинцам, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, аннексированном Крыму, а также сделать фото с табличкой #SaveOlegSentsov.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

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Источник: https://censor.net.ua/p3128400
 
   
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הוא התקוטט בפומבי עם פוטין, התיידד עם ראש המוסד מאיר דגן ז"ל, והקים גדודים שבלמו את הפלישה הרוסית לאוקראינה. מהווילה המפוארת שלו בהרצליה, האוליגרך היהודי איגור קולומויסקי מריץ את ולדימיר זלנסקי, שחקן מצליח בערוץ הטלוויזיה
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАкция в поддержку Сенцова проходит на "Книжном Арсенале" в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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