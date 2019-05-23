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Все про:Минобразования (1070) ВНО (213) Центр оценивания качества образования (65)

 На первое в этом году ВНО не смогли попасть 113 абитуриентов, - МОН. ИНФОГРАФИКА

В первом нынешнем внешнем независимом оценивании (ВНО) - по математике - приняли участие 155 356 человек. Это - 96,6% от общего количества зарегистрированных на основную сессию. 82 участника не смогли попасть в пункты тестирования из-за отсутствия одного из документов, 31 - из-за опоздания.

Такую информацию подает Украинский центр оценивания качества образования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

Участники, которые не смогли пройти тестирование по уважительным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Для этого нужно до 27 мая включительно подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление, напоминают в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине стартует внешнее независимое оценивание

Результаты оценивания по математике будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня 2019 года, а правильные ответы на задания сертификационной работы по математике уже размещены на сайте УЦОКО.

Проведение ВНО по математике обеспечивали 26 765 человек. За соблюдением процедуры следили 183 общественных наблюдателя и 38 представителей СМИ.

Следующее тестирование состоится 23 мая. Это будет ВНО по украинскому языку и литературе, в котором участвуют более 320 тыс. абитуриентов.

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На первое в этом году ВНО не смогли попасть 113 абитуриентов, - МОН 01

Источник: https://censor.net.ua/p3128398
 
 
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"Проведение ВНО по математике обеспечивали 26 765 человек"

Что это за люди? Неужели нужно столько людей, чтобы зайти на сайт и провети тесты?
Зе прйдет, разбереться...
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Зайти на сайт? Ти - дебіл! Це тобі не всеукраїнський референдум клоуна, який він пропонує провести в інтернеті. Діти здають екзамени в визначених місцях.
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сам ты дебил, какая разница где заходить на сайт, для этого у детей уже есть биометрика для идентификации и школьные кабинеты.
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Який сайт, тупенький? Відповіді пишуть на ПАПЕРОВИХ листках.
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я об этом и говорю - Средневековье. Зе прийдет, разбереться...
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Узеленський не приходить, його на другий день привезло 6!!! джипів та автобус поліцейських.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа первое в этом году ВНО не смогли попасть 113 абитуриентов, - МОН. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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