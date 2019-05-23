 На первое в этом году ВНО не смогли попасть 113 абитуриентов, - МОН. ИНФОГРАФИКА

Такую информацию подает Украинский центр оценивания качества образования, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

Участники, которые не смогли пройти тестирование по уважительным причинам, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Для этого нужно до 27 мая включительно подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление, напоминают в министерстве.

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Результаты оценивания по математике будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня 2019 года, а правильные ответы на задания сертификационной работы по математике уже размещены на сайте УЦОКО.

Проведение ВНО по математике обеспечивали 26 765 человек. За соблюдением процедуры следили 183 общественных наблюдателя и 38 представителей СМИ.

Следующее тестирование состоится 23 мая. Это будет ВНО по украинскому языку и литературе, в котором участвуют более 320 тыс. абитуриентов.

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