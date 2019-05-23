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 Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Черноморские порты оккупированного Крыма и Российской Федерации в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 миллионов рублей из-за санкций.

Об этом в Facebook сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по сравнению с другими годами, в частности 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход "Администрации морских портов Черного моря" составлял от 32 миллионов до 153 миллионов рублей, однако в 2018 году ситуация существенно изменилась - убытки составили больше 760 миллионов рублей (почти 12 миллионов долларов).

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"Убыточность "Администрации морских портов Черного моря", является одним из главных результатов комплексной, скоординированной санкционной политики ЕС и США и Украины", - говорится в сообщении.

Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ 01

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Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3128396
 
   
 Топ комментарии
 
Зелені фігурки на графіках були вище червоних тому що не було моста і все завозили морем. Каботажні перевезення з з ерефії в Крим. З мостом порти Криму стали не потрібні. А міжнародному судноплавству кирдик ще з 2014.
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Зелені фігурки на графіках були вище червоних тому що не було моста і все завозили морем. Каботажні перевезення з з ерефії в Крим. З мостом порти Криму стали не потрібні. А міжнародному судноплавству кирдик ще з 2014.
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Из всех санкций самые действенные - это ВПК, им тормознули все разработки и в банковской сфере в плане длинных займов. Ну и по нефте-газу. Тоже в технологиях обрубили липкие ручонки.
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танки и нефть с газом - больше у кацапов ничего нет.
от ето и надо рубить.
согласен, кацапский впк и жижа с газом ето главное + плюс персонально,
хочу уже увидеть какую нибудь санкцию против ********** дочек или там зятьков...
против *****, пока оно главное в кацапии, нельзя - дипломатия
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12 млн - минус два новых танка для ********
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Здорово. Но меня смущает странное падение доходов втрое (!!!). С чем это связано? Уменьшился грузооборот?
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Грузооборот граждан в сухих суперджетах кончился))))... последний приземлился с огоньком Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 4002
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Ну так 737МАХ вообще стоят после трёхсот трупов. Китайцы выкатили Боингу иск за простой по вине производителя.
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Если по мосту пускают фуры, то вполне объяснимо - зачем вести морем
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Було...
Так от для кого ЗЕРО пообіцяв закінчити епоху бідності
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После этих дней последних нам уже ни один из этих не нужен. Один долго тратился, другой быстро стратился. Третьего нет. Может пока нет?
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Может это такой спорт в Украине? Выбрать то Януковича, то Зе, и потом их выносить майданом? А идёт именно к этому - зеленский по большому счёту реинкарнация Януковича, только тот был труслив, а этот злопамятен. Команда у них практически та же, ну или уже сильно пересекается
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Дешёвка. Знать бы потери портов Бердянск и Мариуполь настоящие! Только канал через Крымский перешеек будет просто великолепным ответом и ударом. Но теперь поздно уже. Китайская мудрость. *Человек счастлив, когда узнаёт о несчастье другого*.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО ТЕ, ЩО Є СПІЛЬНОГО І УКРАЇНИ І РОСІЇ.
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"Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего". І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути", - наголосив він.
Пан Зеленський вважає, що заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям Донбасу, тримання українців у полоні не наближає врегулювання відносин між країнами.

"І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - твердить Володимир Зеленський.
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Ого! Вот это суммы. Примерно один процент от того, что теряет морская отрасль в Украине каждый год от родной таможенной коррупции. И санкций не надо, вот где оккупация!
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$12 млн ... Чорноморські порти окупованого Криму і Росії в 2018 році зазнали збитків на понад 760 мільйонів рублів через санкції, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 1761

писали бы по честному: "до сраки эта видимость санкций"...
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760 мл рублів це 1 мл доларів-ніщо для Росії, а тому для "победобесия" Крим свою роль грає з великим + для "победоносителей".
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760 мл рублів це 11 мл доларів-ніщо для Росії, а тому для "победобесия" Крим свою роль грає з великим + для "победоносителей".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧерноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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