 Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом в Facebook сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по сравнению с другими годами, в частности 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход "Администрации морских портов Черного моря" составлял от 32 миллионов до 153 миллионов рублей, однако в 2018 году ситуация существенно изменилась - убытки составили больше 760 миллионов рублей (почти 12 миллионов долларов).
"Убыточность "Администрации морских портов Черного моря", является одним из главных результатов комплексной, скоординированной санкционной политики ЕС и США и Украины", - говорится в сообщении.
от ето и надо рубить.
согласен, кацапский впк и жижа с газом ето главное + плюс персонально,
хочу уже увидеть какую нибудь санкцию против ********** дочек или там зятьков...
против *****, пока оно главное в кацапии, нельзя - дипломатия
Так от для кого ЗЕРО пообіцяв закінчити епоху бідності
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"Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего". І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути", - наголосив він.
Пан Зеленський вважає, що заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям Донбасу, тримання українців у полоні не наближає врегулювання відносин між країнами.
"І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - твердить Володимир Зеленський.
писали бы по честному: "до сраки эта видимость санкций"...