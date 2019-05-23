 Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

Об этом в Facebook сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по сравнению с другими годами, в частности 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход "Администрации морских портов Черного моря" составлял от 32 миллионов до 153 миллионов рублей, однако в 2018 году ситуация существенно изменилась - убытки составили больше 760 миллионов рублей (почти 12 миллионов долларов).

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"Убыточность "Администрации морских портов Черного моря", является одним из главных результатов комплексной, скоординированной санкционной политики ЕС и США и Украины", - говорится в сообщении.

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