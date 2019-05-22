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Все про:ВР (22941) депутат (2651) Развадовский (3) Стефанчук Руслан (7)

 Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и "шок после понедельника" Развадовского, - День работы ВР 22 мая. ФОТОрепортаж

За день 22 мая, на внеочередном заседании депутаты отказались рассматривать изменения, внесенные в избирательный закон президентом Зеленским, активно знакомились с новым представителем президента в ВР Русланом Стефанчуком и делились впечатлениями.

День работы депутатов от корреспондента Цензор.НЕТ.

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 01

Еврооптимисты Светлана Залищук и Мустафа Найем

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 02

Новый представитель президента в ВР Руслан Стефанчук 

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 03

Борислав Береза фотографирует Стефанчука 

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 04

И общается с ним

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 05

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 06

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 07

Знакомство Стефанчука с депутатами

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 08
Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 09

Ряд депутатов и первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявили о необходимости гендерной квоты в избирательных списках

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 10

Игорь Кононенко здоровается с коллегой

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 11

Депутаты в зале - Евгений Геллер, Оксана Продан и Антон Геращенко  

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 12

Выступление с трибуны Юлии Тимошенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 13

Приветствие Вадима Новинского и Сергея Власенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 14

Олег Ляшко с фракцией напомнили президенту Зеленскому о нормах Конституции 


Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 15
Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 16

Эмоциональное выступление лидера "Самопомочи" Олега Березюка

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 17

Глава международного комитета ВР Анна Гопко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 18

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 19

Александр Третьяков с коллегой


Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 20
Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 21

Чат Виктора Развадовского: "Похоже шок после понедельника прошел"


Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 22

Братья Добкины - Михаил и Дмитрий

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 23

Братья Добкины и Наталья Королевская

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 24

Наталья Королевская с фракцией Радикальной партии

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 25

Александр Вилкул, Юлия Левочкина и Сергей Кивалов

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 26

Депутатские приветсвия

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 27

Викторя Сюмар с коллегами из "Народного фронта"

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 28

Андрей Иванчук и Михаил Поплавский

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 29

Руководство ВР - Андрей Парубий и Ирина Геращенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 30

Юлия Тимошенко и Владимир Литвин

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 31

Игорь Кононенко и Ольга Богомолец

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 32

Совещание в "Опозиционном блоке"

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 33

Первый вице-спикер Ирина Геращенко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 34

Ольга Богомолец и Игорь Шурма

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 35

Семен Семенченко

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 36

Алексей Гончаренко 

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 37

Андрей Лозовой и Олег Ляшко в президии ВР. Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк рядом

Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и шок после понедельника Развадовского, - День работы ВР 22 мая 38

Довольный Вадим Рабинович 

Источник: https://censor.net.ua/p3128376
 
   
 Топ комментарии
 
фу, какие отвратительные рожи...
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Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и "шок после понедельника" Развадовского, - День работы ВР 22 мая - Цензор.НЕТ 1417Дружина загиблого Героя..
Під Адміністрацією Президента.
Який референдум????
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Зеленский своим избирательным законом поставил ШАХ и на него курились БПП и НФ, а теперь через 2 месяца на выборах в ВР избиратели поставят им МАТ массово не голосуя за них.
Молодец Зеленский и его команда.
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та да, с контролируемым дефолтом как замутят, доллар по писят за щастя будет
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Да пуганый народ уже до такой степени, что готов рвать зубами пугателей.
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В Украине есть Майданы. Они регулярно связаны с выборами .
ЖТО ТРАДИЦИЯ - посадили картошку- все на Майдан . Убрали картошку- все на Майдан
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Традицию надо менять. Посадил старую Раду - пару лет живешь спокойно. Потом опять - сажать.
И рискну предположить, что картошка прибавит, таки, в урожайности.
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Ты не прав. Она единственная украинка из всей этой компании . Реликвии надо охранять
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Я объявляю импичмент! Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня - Цензор.НЕТ 2068
Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня - Цензор.НЕТ 169
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вову три дня як кенгурували а він вже встих переплюнути шоколадного з хряком в місті.... Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня - Цензор.НЕТ 2295
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и что? он бюджет дерибанил? фабрику Карла Маркса присвоил? роттендамил? на игрищах с курсом доллара нагрелся? армию мародерил? какие варианты?
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Так і Порошенко поки не пішов в політику бюджет не дерибанив, а потім як почав. Бізнесмени ведуть будь-яку діяльність заради власного збагачення. Тому займаючи державну посаду вони одразу починають красти. Такий вже в них менталітет. Бізнесменів не можна пускати в політику.
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В якому місті? Якщо намагаешся використовувати мову, то зразу треба її вивчіти.
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ну хай ще референдум двине про мир з кацапами....
мало не покажеться...
ну зразу подивимся на зелеботів ...
хто лизатиме дупу пуйла...
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Думка реального Захисника:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
"Упырь". Игорь Гофман в миру.
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і на тих хто поміняв ВІРУ...АРМІЮ...МОВУ на путінську пахльобку...
зрада не пройде зеленухи Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня - Цензор.НЕТ 5352
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-pryznachennya-zelenskogo-biznes-klimat/29957120.html
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ЦукО Человек 2-дня как булаву взял а сколько грязи строчат ! Педро за 5- лет ни Куя не сделал кроме своей выгоды , терпение ...
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терпи терпіла...
а зрадити державу не дамо Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня - Цензор.НЕТ 814
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Он за пару дней уже успел нарушить Конституцию и пару законов. Предлагаешь еще подождать?
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Воровская элита Украины на этих фото.
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Скорее всего, что и ты из того "народа", который только и думает что бы украсть и, затихарившись в темном углу, сожрать. А потом украденное превратить в экскременты.
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Якіб вони не були,а за зе розумніші.Пішли на дострокові вибори,недоторканість залишилася,чиновники пішли у відставку,доллар почав рости.А відповідати буде шут гороховий. Ажіотаж біля Стефанчука, провал законопроектів Зеленського і "шок після понеділка" Развадовського, - День роботи ВР 22 травня - Цензор.НЕТ 7837
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Да это просто террариум какой-то, пауки в банке.
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"23 мая"? уже вторая ошибка с датами на цензоре за сегодня.

Тахион заходит в бар. Бармен ему: "Тахионы не обслуживаются!" "Странно. - говорит тахион. - а завтра обслуживали."
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тра' ввести стандарт: ширина крєсла в автобусах/тролєйбусах/мєтро та транваях має бути не меншою, ніж у крєсла прєдставтєля прізідєнта в українському кнессеті
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я тоже за квоти: в першу чергу національні - годі прітєсняти жugib!!!! У них має бути хоча б один дєпутан у Верховній Раді!!!
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мона даже в канстітуції прописати: в парляменті має бути пропорційне представництво національностей. Ні большє, ні мєньшє!!!
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Отличный ролик от блогера Stark о том, как Слуги Коломойского и мутная компания Квартала -- 95 получает высшие государственные посты под соусом "новых лиц" и кто такой генерал Хомчак.https://www.youtube.com/watch?v=g8NH39HY5x4. Очень рекомендую для просмотра и распостранения!
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мама дорогая какой шлак, семейные подряды
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАжиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и "шок после понедельника" Развадовского, - День работы ВР 22 мая. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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