 Ажиотаж возле Стефанчука, провал законопроектов Зеленского и "шок после понедельника" Развадовского, - День работы ВР 22 мая. ФОТОрепортаж

День работы депутатов от корреспондента Цензор.НЕТ.

Еврооптимисты Светлана Залищук и Мустафа Найем

Новый представитель президента в ВР Руслан Стефанчук

Борислав Береза фотографирует Стефанчука

И общается с ним





Знакомство Стефанчука с депутатами





Ряд депутатов и первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявили о необходимости гендерной квоты в избирательных списках





Игорь Кононенко здоровается с коллегой

Депутаты в зале - Евгений Геллер, Оксана Продан и Антон Геращенко

Выступление с трибуны Юлии Тимошенко

Приветствие Вадима Новинского и Сергея Власенко

Олег Ляшко с фракцией напомнили президенту Зеленскому о нормах Конституции







Эмоциональное выступление лидера "Самопомочи" Олега Березюка

Глава международного комитета ВР Анна Гопко

Фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат

Александр Третьяков с коллегой







Чат Виктора Развадовского: "Похоже шок после понедельника прошел"





Братья Добкины - Михаил и Дмитрий

Братья Добкины и Наталья Королевская

Наталья Королевская с фракцией Радикальной партии

Александр Вилкул, Юлия Левочкина и Сергей Кивалов

Депутатские приветсвия

Викторя Сюмар с коллегами из "Народного фронта"

Андрей Иванчук и Михаил Поплавский

Руководство ВР - Андрей Парубий и Ирина Геращенко

Юлия Тимошенко и Владимир Литвин

Игорь Кононенко и Ольга Богомолец

Совещание в "Опозиционном блоке"

Первый вице-спикер Ирина Геращенко

Ольга Богомолец и Игорь Шурма

Семен Семенченко

Алексей Гончаренко

Андрей Лозовой и Олег Ляшко в президии ВР. Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк рядом





Довольный Вадим Рабинович