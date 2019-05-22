 Патрульный Сергей Крышин погиб в ДТП на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Сергей Крышин и местный житель. Также с тяжелыми травмами в больницу доставлен еще один полицейский сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Виталий Махоня", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что автомобиль Kia Magentis съехал с трассы в кювет, врезался в дерево и загорелся.

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Отмечается, что в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.