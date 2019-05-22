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 Патрульный Сергей Крышин погиб в ДТП на Днепропетровщине. ФОТО

В Днепропетровской области на автодороге вблизи села Ивашиновка Пятихатского района 22 мая в 00:25 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое людей погибли, еще один – серьезно травмирован.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получили инспектор сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Сергей Крышин и местный житель. Также с тяжелыми травмами в больницу доставлен еще один полицейский сектора реагирования патрульной полиции Желтоводского ОП Виталий Махоня", - говорится в сообщении.

Патрульный Сергей Крышин погиб в ДТП на Днепропетровщине 01

Предварительно установлено, что автомобиль Kia Magentis съехал с трассы в кювет, врезался в дерево и загорелся.

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Отмечается, что в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Источник: https://censor.net.ua/p3128265
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульный Сергей Крышин погиб в ДТП на Днепропетровщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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