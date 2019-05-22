 "Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.У здания парламента собрались около 150 участников акции. Они требуют, чтобы Рада приняла закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками. Также присутствующие настаивают на том, чтобы снизить проходной порог в парламент с 5% до 3%.
"Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%", - заявил, выступая перед участниками акции, пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов.
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Автор фото - Олег Богачук
Чем закончилось?
Порошенко тогда уверил, что уже подал сам такой законопроект. Но вскоре протестующих, добробатов в том числе, уложили лицом в снег, а Михо выдворили из страны.
И это чмо Порошенко, со своей сраной элитой, хотело выиграть выборы?
Усі кровники ось нові обличчя і по х, що вони люстровані попередниками.
Усе по..х.