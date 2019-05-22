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 Политика Украины, Киевские новости
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 "Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Партии "Свобода" и "Национальный корпус" вместе с объединением "Национальные дружины" проводят под Верховной Радой митинг, требуя выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания парламента собрались около 150 участников акции. Они требуют, чтобы Рада приняла закон о выборах по пропорциональной системе с открытыми списками. Также присутствующие настаивают на том, чтобы снизить проходной порог в парламент с 5% до 3%.

"Цифра 5 - очевидно, счастливая для кого-то. Она счастливая для олигархов, которые, пытаясь отгородить себя от народа, от настоящих партий, пытаются повышать и повышать проходной барьер. Они скоро сведут все к очередному Советскому Союзу, когда проходной процент может быть 90%", - заявил, выступая перед участниками акции, пресс-секретарь "Национального корпуса" Александр Алферов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" - 43,8%, еще четыре партии набирают больше 5%, восемь - преодолевают 3%-й барьер в Раду, - опрос "Рейтинга"

Автор фото - Олег Богачук

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Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 05
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 06
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 07
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 08

Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 09



Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 10
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 11
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 12
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 13
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 14
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 15
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 16
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 17
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 18Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 19
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 20
Молодых в Раду!, - Свобода и Нацдружины проводят акцию у стен парламента 21

Источник: https://censor.net.ua/p3128254
 
   
 Топ комментарии
 
какое совпадение
две организации финансируемые кацапами требуют молодых в парламент...

нас ждет очень насыщенное время
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Когда НАцЖены пойдут под АП с акцией против рыгов и коломойских холуев в новой администрации?
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Я, смотрю в ПТУ каникулы начались, гопоте малолетней заняться нечем))))
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Якщо буде референдум за мир з Московією,чи будуть ці організації проводити мітинги?
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Тягнибок не вивів партію проти дегенерат-параду, тому він іде на кончіту вурст.
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В раду, как и в другие госорганы и структуры, не молодых, а образованных и опытных специалистов. Забыть ленинское, о кухарке способной править государством.
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Помню, как Саакашвили тоже организовывал митинги, и палатки позапрошлой зимой всю зиму простояли напротив зрады: люди требовали изменений в выборном процессе, а также закона об импичменте президента и лишения депутатов и президента неприкосновенности.
Чем закончилось?
Порошенко тогда уверил, что уже подал сам такой законопроект. Но вскоре протестующих, добробатов в том числе, уложили лицом в снег, а Михо выдворили из страны.
И это чмо Порошенко, со своей сраной элитой, хотело выиграть выборы?
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У органи державної влади України потрібно засунути кровників Зебені - ось головна задача сьогодення.
Усі кровники ось нові обличчя і по х, що вони люстровані попередниками.
Усе по..х.
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А, вот мне, таки, интересно как партии "Свобода" и "Национальный корпус" вместе с объединением "Национальные дружины" относятся к, высказанной Богданом, идеи референдума о вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум?!Источник: https://censor.net.ua/n3128155Источник: https://censor.net.ua/p3128254
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Ой, т о що треба Зе. Такі собі націоналісти. Ще треба кричати - Свинарчуків на нари! Чи вже не принципово? Ідіть туди, самі знаєте. Не забудьте взяти рюкзаки.
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Так звані націоналісти вийшли підтримати ідеї лібералів щодо зміни виборчого законодавства. Це повна деградація націоналістів. Вони не здатні запропонувати суспільству власного плану розвитку країни, а лише мавпують лібералів. Можливо це тому, що спонсори і лібералів одні й тіж люди.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Молодых в Раду!", - "Свобода" и "Нацдружины" проводят акцию у стен парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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