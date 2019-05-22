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Все про:налоговая милиция (1661) Полтавщина (490) табак (180) ГФС (3280)

 Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры области выявили незаконное производство табачных изделий и ликвидировали канал их незаконной поставки в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства ч.1, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины была установлена группа лиц, которые на территории Харьковской и Полтавской областей в замаскированных помещениях, с использованием специализированного оборудования организовали незаконное изготовление табачных изделий. Также указанные лица незаконно ввозили табачные изделия на территорию Украины вне таможенного контроля с временно оккупированных территорий и Республики Молдова.

Реализовывали продукцию через сеть торговых точек по всей территории Украины и через интернет с использованием служб курьерской доставки.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 475 тыс. пачек незаконно изготовленных и ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля табачных изделий без марок акцизного налога, оборудование, 90 литров ЛВИ и автомобиль общей ориентировочной стоимостью 18 млн 517 тыс. гривен и 227 тыс. долларов США.

Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 01
Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 02
Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 03
Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 04
Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 05
Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 06
Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн 07

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3128243
 
 
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Всегда было интересно , какова судьба этого богатства ?
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Не надо всё валить на маленьких грызунов (понимаю) Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн - Цензор.НЕТ 9422 . За 18 млн грн. дети в интернатах , больницах должны получать гораздо больше , чем реально . Налоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн - Цензор.НЕТ 9422
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Должны... Никто не спорит, но мы живем, к сожалению, мягко говоря не в очень справедливом обществе....
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«Когда говоришь взрослым: "Я видел красивый дом из красного кирпича,в окнах у него герань,а на крыше голуби.", -они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: "Я видел дом за сто тысяч франков". И тогда они восклицают: "Какая красота!".» (с) Антуан де Сент-Экзюпери.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговой милицией Полтавской области изъяты из незаконного оборота табачные изделия на 18 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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