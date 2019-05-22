 В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил начальник Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский.
Утром 21 мая на пляже "Русалка" в Мисхоре обрушился причал для швартовки прогулочных катеров. Причал находится на балансе Ялтинского морского торгового порта и находился в аварийном состоянии уже много лет.
По словам начальника порта Романа Подсудевского, конструкцию будут демонтировать.
"Мы оградили доступ на причал, плавсредства к нему не швартуются. Сам причал был построен в 1958 году и все сроки его эксплуатации давно вышли, так как последние 20 лет он не ремонтировался, сваи прогнили. Этот и другие причальные конструкции Южного берега внесены в федеральную целевую программу реконструкции, которая рассчитана до 2022 года. Ремонтировать его смысла нет, нужен полный демонтаж и строительство новой причальной конструкции", – рассказал начальник порта.
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"К сожалению, в Нынешний навигационно сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкина гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", - пояснил Подсудевский и добавил, что не будет рейсов и в Алупку - там причал также находится в аварийном состоянии.
Ранее ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардык жаловался на бездействие властей по ремонту аварийных причалов в Ялте.
Прийшли зкріпи - ********, мля.
Из Кастрополя до Ялты по делам и вечером обратно с заходами во все портпункты по пути.
Билет стоил ок. 30 копеек...
Там вище Місхора (де поселення Гаспра, Кореїз та інші) ще дві канатні дороги були до пляжів. Цікаво, їх ще не розпиляли на металобрухт...
в 2012 работали
а причал и мне знаком с детства,д/отдыха Черноморец,ЧСЗ,меня родители с 6 лет каждый год возили...училась нырять "рыбкой" с него,а потом и мой сын...
Файні місця, так... Якщо кацапня не перетворить все на остаточний постапокаліпсис.
в Мисхоре "Судостроитель
в 90-х ЧСЗ продали кацапам а с ним и "Судостроитель" и стал он - воронцово
но на остановке название не сменили - Судостроитель
места там - просто райские
Президент- 2 резиденции.
Правительство - свой санаторий.
Аппарат правителства - свой санаторий.
Депутаты ВР - свой санаторий.
Аппарат ВР - свой санаторий.
Медведчук отхапал причал у санатория.
Шкиря захапал себе санаторий "Марат", кстати до сих пор владеет им,
не смотря на то, что депутат ВР.
Да там портреты Путина с 2000-го года висели в офисах.
Кто виноват нашим властям, что не стали наводить порядок в Крыму?
Отдали на откуп местным барыгам и бандюкам, типа "гоблина" и "башмаков".
Когда в центре Ялты возле набережной начали строить высотку премьер Крыма Могилев, генерал полиции, заявил застройщику, что один этаж его. В ответ тот сказал, что должен надстроить еще 2 этажа, чтобы компенсировать расходы на взятку.
Короче, хапали сколько могли.
А теперь удивляемся, почему крымчане нас предали.
Ну ничего доски положить на месте обвала и этот причал ещё прослужит ни один год.