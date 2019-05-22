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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. ФОТО

Из-за обрушение причала в Мисхоре прогулочные катера из Ялты будут ходит только до Ласточкиного гнезда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом сообщил начальник Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский.

Утром 21 мая на пляже "Русалка" в Мисхоре обрушился причал для швартовки прогулочных катеров. Причал находится на балансе Ялтинского морского торгового порта и находился в аварийном состоянии уже много лет.

По словам начальника порта Романа Подсудевского, конструкцию будут демонтировать.

В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров 01
Фото: Крым.Реалии

"Мы оградили доступ на причал, плавсредства к нему не швартуются. Сам причал был построен в 1958 году и все сроки его эксплуатации давно вышли, так как последние 20 лет он не ремонтировался, сваи прогнили. Этот и другие причальные конструкции Южного берега внесены в федеральную целевую программу реконструкции, которая рассчитана до 2022 года. Ремонтировать его смысла нет, нужен полный демонтаж и строительство новой причальной конструкции", – рассказал начальник порта.

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"К сожалению, в Нынешний навигационно сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкина гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде", - пояснил Подсудевский и добавил, что не будет рейсов и в Алупку - там причал также находится в аварийном состоянии.

В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров 02

Ранее ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардык жаловался на бездействие властей по ремонту аварийных причалов в Ялте.

Источник: https://censor.net.ua/p3128238
 
   
 Топ комментарии
 
От бандеровцы клятые! Постоянно мешают жить рузким людям!!!!
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Крымские твари получают по заслугам
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Вот так и Крым скоро отвалится и пойдет на дно
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Крымские твари получают по заслугам
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Вы этим тварям много подобных сюрпризов-разрух в Крыму оставили.
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От бандеровцы клятые! Постоянно мешают жить рузким людям!!!!
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Это не их скрепы, а ваши. Внимательно читаем : "последние 20 лет он не ремонтировался, сваи прогнили". 20 лет!
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Так во время раши же всё изменилось? или врут?
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Куклы из мисхорского балаганчика Петрушка и Укроп разыграли миниатюру "Крымский мост".
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Это миниатюра моста в Киеве. Крымский построили после известных событий.
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Нах.. ! Вообще , абсолютно , глубоко наsрать !
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Від фото аж защемило. Добре знайомі місця, і цей причал також знайомий ще з дитинства. Стояв собі - доки не прийшов усруський світ...
Прийшли зкріпи - ********, мля.
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А ведь когда -то этими катерами все ездили вместо автобусов.
Из Кастрополя до Ялты по делам и вечером обратно с заходами во все портпункты по пути.

Билет стоил ок. 30 копеек...
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Пам'ятаю...
Там вище Місхора (де поселення Гаспра, Кореїз та інші) ще дві канатні дороги були до пляжів. Цікаво, їх ще не розпиляли на металобрухт...
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А ще наша Криворізька шахтопроходка колись будувала там ліфти від корпусів пансіонатів на горі до пляжів (пробиті в скелі). Теж не знаю, діють вони чи ні...
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не выше,а ближе к Алупке
в 2012 работали
а причал и мне знаком с детства,д/отдыха Черноморец,ЧСЗ,меня родители с 6 лет каждый год возили...училась нырять "рыбкой" с него,а потом и мой сын...
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Ага. От сюди возили в дитинстві - санаторій "Ясная Поляна" у Гаспрі.
Файні місця, так... Якщо кацапня не перетворить все на остаточний постапокаліпсис.
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сорри,"Черноморец" у нас в Коблево
в Мисхоре "Судостроитель
в 90-х ЧСЗ продали кацапам а с ним и "Судостроитель" и стал он - воронцово
но на остановке название не сменили - Судостроитель
места там - просто райские
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Да-да. Хапали кто сколько мог.
Президент- 2 резиденции.
Правительство - свой санаторий.
Аппарат правителства - свой санаторий.
Депутаты ВР - свой санаторий.
Аппарат ВР - свой санаторий.
Медведчук отхапал причал у санатория.
Шкиря захапал себе санаторий "Марат", кстати до сих пор владеет им,
не смотря на то, что депутат ВР.
Да там портреты Путина с 2000-го года висели в офисах.

Кто виноват нашим властям, что не стали наводить порядок в Крыму?
Отдали на откуп местным барыгам и бандюкам, типа "гоблина" и "башмаков".
Когда в центре Ялты возле набережной начали строить высотку премьер Крыма Могилев, генерал полиции, заявил застройщику, что один этаж его. В ответ тот сказал, что должен надстроить еще 2 этажа, чтобы компенсировать расходы на взятку.

Короче, хапали сколько могли.
А теперь удивляемся, почему крымчане нас предали.
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Бандеровская ржавчина проела скрепный причал. Виноваты бандеры 100%.
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Злые татары закидали мешки с солью на берег, соль разъела второсортную сталь, откуда ещё при СССР украли легирующие добавки. Фатальное стечение обстоятельств!
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До чего Украина Крым довела!
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А потом, когда Ласточкино Гнездо тоже рухнет в море, прогулочные катера вообще не будут ходить .
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Коли у 70 - х пасажирський катер причалював до цього причалу, то через товщу кришталевої води і медуз, 10 метрів нижче, видно було дно (великі валуни)...
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"
Ну ничего доски положить на месте обвала и этот причал ещё прослужит ни один год.
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По примеру обвалившегося моста в Киеве? Там на такое не пойдут. Сказали же - построят новое.
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Этот мост уже разобрали и до конца лета уже будет новенький мост.
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Всё норм до конца года сдадут в эксплуатацию.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. ФОТО
 
 
 
 
 
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