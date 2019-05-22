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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Фоторепортаж
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 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

36,5% украинцев считают, что хорошо, что именно Епифаний был избран главой Православной Церкви Украины.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"Для определения конфессиональной принадлежности респондентам сначала задавался вопрос "К какой конфессии или религии, если таковая имеется, Вы себя относите?" и в случае, если респондент выбирал вариант "Православная Церковь", ставился дополнительный вопрос "А к какой именно Православной Церкви Вы себя причисляете?". Если учитывать результаты ответов на оба вопроса, ответы респондентов распределились следующим образом:

Православная Церковь Украины - 48,8%;
Православная Церковь, но без конкретизации Патриархата - 16,3%;
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата - 14,2%;
Украинская Греко-Католическая Церковь - 8,8%;
Считают себя атеистами - 4,3%;
Другие конфессии суммарно назвали 4,9%;
Трудно сказать / отказ отвечать - 2,7%", - говорится в результатах опроса.

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По данным КМИС, 54,2% респондентов относятся положительно к созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томосу. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение. Негативно относятся к этому - 10,9%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 3,6%.

"Среди респондентов, которые положительно или нейтрально относятся к созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томосу, 64,5% считают, что условий, определенных в Томосе, достаточно для развития независимой украинской церкви и нельзя отказываться от Томоса. Зато 8,8% считают, что условия невыгодны для Православной Церкви Украины и нужно отказаться от Томосу и восстановить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 26,7%", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем, по результатам пороса, 50,6% респондентов считают, что предоставление Томоса скорее объединяет общество, хотя при этом 30,5%, напротив, считают, что это скорее разобщающий фактор для Украины. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 18,9%.

Также среди всех опрошенных респондентов 36,5% считают, что хорошо, что именно Епифаний был избран главой Православной Церкви Украины. Зато 15,5% придерживаются мнения, что нужно было, чтобы главой Православной церкви Украины был избран патриарх Филарет. Почти половина респондентов (45,8%) не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.

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В общем, на вопрос об отношении к избранию Епифания главой Православной Церкви Украины 39,6% ответили, что они положительно относятся к этому. Еще 43% относятся нейтрально. Негативно относятся - 6,8%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 10,6%.

54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 01
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 02
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 03
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 04
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 05
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 06
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 07
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 08
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 09
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 10
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 11
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 12
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 13
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 14
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 15
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 16
54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС 17

С 12 по 18 мая 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких к 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.

Источник: https://censor.net.ua/p3128226
 
   
 Топ комментарии
 
Знаєте, у мене друг сказав: "Я атеїст Київського патріархату"))) Він не релігійний, але створення ПЦУ вітає, бо це ще один крок подалі від Мацкви...
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Упс, а хто там казав, що для народу створення ПЦУ не надто важливе? У нас дуже релігійна держава і це прогнозований результат.

Інше питання, що Томос - це не запорука перемоги на виборах. Підтримку релігійну дуже важко конвертувати в підтримку політичну, та й не треба цього робити.
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А якби в 1991 році 50% прислухалися до порад світочів інтелігенції, то вибрали б Чорновола замість комуняки Кравчука і давно б уже були в ЄС і НАТО...
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как для шестого года войны маловато будет 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8459
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зеленский вроде лнр и днр собрался признавать - так что пора гладить георгиевские ленточки
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Упс, а хто там казав, що для народу створення ПЦУ не надто важливе? У нас дуже релігійна держава і це прогнозований результат.

Інше питання, що Томос - це не запорука перемоги на виборах. Підтримку релігійну дуже важко конвертувати в підтримку політичну, та й не треба цього робити.
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??? 93% украинцев верят в сказки для еврейских пастухов? Это либо вранье, либо никакого развития в стране быть не может, с таким уровнем помешательстве на религии.
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Знаєте, у мене друг сказав: "Я атеїст Київського патріархату"))) Він не релігійний, але створення ПЦУ вітає, бо це ще один крок подалі від Мацкви...
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Это ближе к правде. Религиозных людей крайне мало - 10 заповедей, посты, моления в церквях соблюдает 5 %, но по опросам христианам считат себя 93% 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3518 К примеру, что популярнее - поехать в Турцию на пляж или посетить святые места Иерусалима? (по стоимость это где-то рядом). Для настоящего христианина тут даже вопроса нет. Но статистика говорит, что Турция популярнее.
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як не обов`язково бути Гітлером, щоб бути ворогом Москви,
так не потрібно і вдягати собі на голову хворі фантазії диких племен, щоб бути патріотом України
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Слушай зачем же так явно позориться?? Интересующиеся темой люди давно знают что теория эволюции развенчана еще лет 50 назад. В сказки про случайное происхождение человека из каменюки или воды под действием солнышка только шизик поверит
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1. Теория эволюции никак не противоречит наличию Бога.
2. Любимая уловка христиан - доказывать, что бог существует, а значит, написанное в Библии - правда. Вот только умишка не хватает понять, что возможна ситуация, что и Бог есть, и Библия - сборник сказок.
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.. и к чему ты мне все это написал, кстати? Я где-то агитировал за теорию эволюции?
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Мужик, тебе давно пора в секту верящих в плоскую Землю Интересующийся темой, млин...
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Как же!!! А Окурок считает что Порошенко создал религиозный конфликт!!!!
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А где опрос проводили? Случайная выборка по телефонному справочнику церквей?
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Томос это лохотрон от Пети устроеный им в предверии выборов в надежде получить голоса, а по сути у Украины патриарха больше нет! Есть свой патриарх у сербов в Белграде у Грузин в Тбилиси у Болгар в Софии, даже у кацапов есть свой гундяй в Мосве, а у Украины нет больше украинского патриарха! Митрополит только в подчинении у не украинского патриарха в турецком Стамбуле который теперь самое главное имеет доступ и к финансовым потоком нашей церкви, то что раньше лишь в Украине крутилось какой то частью теперь в Стамбул однозначно пойдет.
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Якщо ви в чомусь не розбираєтеся, то не треба демонструвати свою необізнаність публічно:

Польська автокефальна православна церква - нема патріарха
Кіпрська автокефальна православна церква - нема патріарха
Чеська автокефальна православна церква - нема патріарха
Албанська автокефальна православна церква - нема патріарха

Автокефалія - не значить автоматично патріархат! Деякі автокефалії десятиліттями його вже чекають, а інші - взагалі не просять...
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Вы невыносимый человек)))) вы приводите в пример католические страны Польшу и Чехию и мусульманскую Албанию где православные являются абсолютным меньшинством, это примерно тоже самое что обвинить наших католиков что у них нет папы Римского лично своего))
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А Кіпр - переважно православна країна, так само без патріарха і Елладська автокефальна православна церква (у православній Греції), і Крітська церква (теж у Греції)...

І да, від кількості віруючих теж не надто залежить. В Ієрусалимській церкві 130 тис. віруючих (десь як і в Польській), а патріарх є!
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Ну вот до уровня Кипра фактически и опустились а были как перечисленные мной выше более самостоятельные в религиозной сфере страны.
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І ніким не визнані...

У вас що страшні борошна від ПЦУ? То це ваші проблеми, більшість народу думає інакше, судячи із цього опитування...
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так ПЦУ до сих пор никем не признаны кроме патриарха из Стамбула, хотя это не показатель для меня, признано-не признано это лишь формальность, факт в том что украинскую церковь теперь возглавляют не украинцы, она теперь подчинена внешнему патриарху который будет ее доить.
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Фраза "борошна від ПЦУ" не смутила, ясненько, москаль detected)))))
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А Зебіл казав, що томос, то взагалі не заслуга Петра. Ви там в рпц якось "определитесь".
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Попы не могут объединять никакое общество.
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Не мир Я приніс, а меч.Я прийшов, аби
підняти сина проти батька,
дочку проти матері,
а невістку проти свекрухи.
Ворогами людини стануть її домашні.
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Пошли вы нахер со своими "Считаниями". Если бы эти 50+% проголосовали за Порошенко через 5 лет были бы в НаТО а через еще 5 после этого - в ЕС. Обеспечили бы безопасность и достойный уровень жизни своим детям и внукам, как это сделали народы Польши, Чехии, стран Балтии. А вы выбрали клоуна который ржал над томосом и собрался проводить референдум за дружбу с Рашкой.
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А якби в 1991 році 50% прислухалися до порад світочів інтелігенції, то вибрали б Чорновола замість комуняки Кравчука і давно б уже були в ЄС і НАТО...
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Опрос не правильный. Теперь дружба с РФ и хотелки Бени самое главное. Мова, Томос... на свалку.
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Так Богдан же сказал что народ Украины решил язык, армия, вера это не главное, главное сейчас мир и экономика для украинцев. А значит капитуляция перед РФ. Кстати я таки допускаю что возможно никакого эконом кризиса и не будет, а будет и дальше продолжаться некий небольшой экономический рост. В общем при Зе есть возможность выйти на уровень жизни 2013 года и законсервироваться застойно на нем надолго пока страны восточной Европы будут развиваться и наращивать уровень жизни, ну и естественно позаблоковость как при Кучме.
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Богдан вчера на 112 канале открытым текстом заявил, что раз люди проголосовали против Порошенко, значти они проголосовали потив языка, армии, веры.
Так что все эти проценты - неправда, не будет у вас, украинцы, своей церкви, как и армии и языка. Да и Украины не будет, она вам не нужна. "Пожрать", "поржать", "посрать", "поспать" - исчерпывающий круг ваших интересов и ценностей.
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Та ясен день: или Порох с Украиной, или нихрена не будет! В мордоре тоже в такое верят...
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О чем вы пишите ?Церкви чужой или своей не бывает Церковь Христова едина.
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Та пох усім
Краще попитайте українців як живеться їм після покращень
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Чьих именно покращень? Кучмы, Кравчука, Хрущева, Сталина, Ленина, Николай 2, Екатерины 2, Пилсудского? Хахлы не умеют уважать и ценить своих руководителей, потом батрачат на иностранцев и сочиняют тужливые писни.
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Створення ПЦУ - це дійсно один з небагатьох справжніх здобутків Петі. І вкрай важливо цінність цього надбання не розпорошити і не втратити. Особливо через відновлення внутрішньоцерковного розколу.
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Ви в своєму світогляді застряли у середньовіччі. Це там були важливі хто коли і як і в яку церкву ходить . І ніякій Президент вам не потрібен. Лише патріарх або єпископ.
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Питання релігії - питання політики. РПЦ ЗАВЖДИ в Україні впливало на внутрішню політику на пропагандистському полі. Для України сьогодні це питання нацбезпеки.
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отримання Томосу,можна порівняти із здобуттям ДУХОВНОЇ КОНСТИТУЦІЇ
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а Резидент, просто вова, так не считает. он считает томос термосом)))
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Странно,что спорят о том,где истина.Бог ли создал человека,или эволюция.Мне кажется ,и то, и другое. Бог -это скорее всего то, что на понятном для нас языке мы называем совестью перед самим собой.Без веры жить нельзя,поскольку она человека укрепляет,даёт ему силы.Что даёт человеку атеизм?Что никого нет над тобой,что ты сам все решаешь за себя? Но Аннушка уже пролила масло.Человек решает для себя так,как велит ему совесть,или же её отсутствие.Если бы веры не было,мы бы считали ушедших наших близких изгнившими костями.А так есть вера в их бессмертные души,которые где-то живут среди нас и охраняют.Мне легче думать так.Я теряла близкого человека. Томос и ПЦУ - однозначно наше все.Говорят,что государство не должно вмешиваться в религиозные дела.А чужое государство - и подавно.Что русскому хорошо,то украинцы - смерть.
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Цензор.НЕТФотоОбщество54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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