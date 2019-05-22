 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"Для определения конфессиональной принадлежности респондентам сначала задавался вопрос "К какой конфессии или религии, если таковая имеется, Вы себя относите?" и в случае, если респондент выбирал вариант "Православная Церковь", ставился дополнительный вопрос "А к какой именно Православной Церкви Вы себя причисляете?". Если учитывать результаты ответов на оба вопроса, ответы респондентов распределились следующим образом:

Православная Церковь Украины - 48,8%;

Православная Церковь, но без конкретизации Патриархата - 16,3%;

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата - 14,2%;

Украинская Греко-Католическая Церковь - 8,8%;

Считают себя атеистами - 4,3%;

Другие конфессии суммарно назвали 4,9%;

Трудно сказать / отказ отвечать - 2,7%", - говорится в результатах опроса.

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По данным КМИС, 54,2% респондентов относятся положительно к созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томосу. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение. Негативно относятся к этому - 10,9%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 3,6%.

"Среди респондентов, которые положительно или нейтрально относятся к созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томосу, 64,5% считают, что условий, определенных в Томосе, достаточно для развития независимой украинской церкви и нельзя отказываться от Томоса. Зато 8,8% считают, что условия невыгодны для Православной Церкви Украины и нужно отказаться от Томосу и восстановить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 26,7%", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем, по результатам пороса, 50,6% респондентов считают, что предоставление Томоса скорее объединяет общество, хотя при этом 30,5%, напротив, считают, что это скорее разобщающий фактор для Украины. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 18,9%.

Также среди всех опрошенных респондентов 36,5% считают, что хорошо, что именно Епифаний был избран главой Православной Церкви Украины. Зато 15,5% придерживаются мнения, что нужно было, чтобы главой Православной церкви Украины был избран патриарх Филарет. Почти половина респондентов (45,8%) не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.

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В общем, на вопрос об отношении к избранию Епифания главой Православной Церкви Украины 39,6% ответили, что они положительно относятся к этому. Еще 43% относятся нейтрально. Негативно относятся - 6,8%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 10,6%.



































С 12 по 18 мая 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких к 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.