 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
"Для определения конфессиональной принадлежности респондентам сначала задавался вопрос "К какой конфессии или религии, если таковая имеется, Вы себя относите?" и в случае, если респондент выбирал вариант "Православная Церковь", ставился дополнительный вопрос "А к какой именно Православной Церкви Вы себя причисляете?". Если учитывать результаты ответов на оба вопроса, ответы респондентов распределились следующим образом:
Православная Церковь Украины - 48,8%;
Православная Церковь, но без конкретизации Патриархата - 16,3%;
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата - 14,2%;
Украинская Греко-Католическая Церковь - 8,8%;
Считают себя атеистами - 4,3%;
Другие конфессии суммарно назвали 4,9%;
Трудно сказать / отказ отвечать - 2,7%", - говорится в результатах опроса.
По данным КМИС, 54,2% респондентов относятся положительно к созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томосу. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение. Негативно относятся к этому - 10,9%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 3,6%.
"Среди респондентов, которые положительно или нейтрально относятся к созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томосу, 64,5% считают, что условий, определенных в Томосе, достаточно для развития независимой украинской церкви и нельзя отказываться от Томоса. Зато 8,8% считают, что условия невыгодны для Православной Церкви Украины и нужно отказаться от Томосу и восстановить Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 26,7%", - отмечается в исследовании.
Вместе с тем, по результатам пороса, 50,6% респондентов считают, что предоставление Томоса скорее объединяет общество, хотя при этом 30,5%, напротив, считают, что это скорее разобщающий фактор для Украины. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 18,9%.
Также среди всех опрошенных респондентов 36,5% считают, что хорошо, что именно Епифаний был избран главой Православной Церкви Украины. Зато 15,5% придерживаются мнения, что нужно было, чтобы главой Православной церкви Украины был избран патриарх Филарет. Почти половина респондентов (45,8%) не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.
В общем, на вопрос об отношении к избранию Епифания главой Православной Церкви Украины 39,6% ответили, что они положительно относятся к этому. Еще 43% относятся нейтрально. Негативно относятся - 6,8%. Не смогли или отказались ответить на вопрос - 10,6%.
С 12 по 18 мая 2019 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) опрошены 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% - для показателей близких к 25%, 1,9% - для показателей близких к 10%, 1,3% - для показателей близких к 5%, 0,6% - для показателей близких к 1%.
Інше питання, що Томос - це не запорука перемоги на виборах. Підтримку релігійну дуже важко конвертувати в підтримку політичну, та й не треба цього робити.
так не потрібно і вдягати собі на голову хворі фантазії диких племен, щоб бути патріотом України
2. Любимая уловка христиан - доказывать, что бог существует, а значит, написанное в Библии - правда. Вот только умишка не хватает понять, что возможна ситуация, что и Бог есть, и Библия - сборник сказок.
Польська автокефальна православна церква - нема патріарха
Кіпрська автокефальна православна церква - нема патріарха
Чеська автокефальна православна церква - нема патріарха
Албанська автокефальна православна церква - нема патріарха
Автокефалія - не значить автоматично патріархат! Деякі автокефалії десятиліттями його вже чекають, а інші - взагалі не просять...
І да, від кількості віруючих теж не надто залежить. В Ієрусалимській церкві 130 тис. віруючих (десь як і в Польській), а патріарх є!
У вас що страшні борошна від ПЦУ? То це ваші проблеми, більшість народу думає інакше, судячи із цього опитування...
підняти сина проти батька,
дочку проти матері,
а невістку проти свекрухи.
Ворогами людини стануть її домашні.
Так что все эти проценты - неправда, не будет у вас, украинцы, своей церкви, как и армии и языка. Да и Украины не будет, она вам не нужна. "Пожрать", "поржать", "посрать", "поспать" - исчерпывающий круг ваших интересов и ценностей.
Краще попитайте українців як живеться їм після покращень