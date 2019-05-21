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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (268) задержание (5381) Запорожская область (673) ГБР (315)

 Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г.. Мелитополь, совместно с военной прокуратурой Запорожского гарнизона при оперативном сопровождении 5-го Управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили факт вымогательства денег старшим стрелком роты охраны Шевченковского районного военного комиссариата обл. у своей бывшей жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник военкомата требовал у женщины денежные средства в сумме 40 000 гривен за то, что он оставит ее в покое. Вымогательство сопровождалось угрозами насилия и расправы над бывшей женой и ее близкими родственниками.

После получения части денежных средств, которые требовал мужчина в сумме 20 000 гривен, был задержан в порядке ст. 208 УПК. Военнослужащий обвиняется в вымогательстве (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР 01
Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3127954
 
 
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Криворожскому военкому приготовиться... Сотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР - Цензор.НЕТ 6945
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Не поделили что-то при разводе и на всю страну теперь показывают. И не поймаешь, ругать его за это, или сочувствовать что довела баба до ручки.
Скоро прям сериалы начнут показывать.
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Кляті зелепупіки!
До чого ж країну довели!
Хіба за це Майдан стояв?
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Как там Пугачёва пела:--"Ну настоящий полковник!"Поздно тебя дядька повязали.А так бы мог медальку от Порошенко получить.Вот своего он допустим,после того как один он футболку экспонат от"Киевского Динамо" на стадионе в музее стибрил,наградил на днях.Когда всем медальги и чины раздавал.И ты мог бы получить,но э кози...
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Что значит требовал деньги за то что оставит в покое, хотелось бы и его версию услышать, возможно долг или имущественный спор.
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Это шедевр.Он узнал шо 10 лет снимал квартиру которая принадлежала его супружнице.
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Никчемного альфонса бросила успешная жена, тот, лишившись комфорта и бабок, решил отобрать их насильно... Но что-то пошло не так.
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Он работает, какой он альфонс? Может жена немножко ветренная просто?
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудник запорожского военкомата задержан по факту вымогательства у экс-жены 40 тыс. грн и угроз расправой, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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