Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что сотрудник военкомата требовал у женщины денежные средства в сумме 40 000 гривен за то, что он оставит ее в покое. Вымогательство сопровождалось угрозами насилия и расправы над бывшей женой и ее близкими родственниками.
После получения части денежных средств, которые требовал мужчина в сумме 20 000 гривен, был задержан в порядке ст. 208 УПК. Военнослужащий обвиняется в вымогательстве (ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
Скоро прям сериалы начнут показывать.
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Хіба за це Майдан стояв?