 Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора. ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" мы почтили память миллионов мужчин, женщин и детей, которые умерли от голода в Украине во время Голодомора-геноцида", - заявил Саджан.
Он добавил, что Канада "будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправделивости".
вот жеж бомбит
это вопросы от зубажылава народа и простых трактаристов, а так же "повстанцев"
хоча про що я, пороховатих тільки могила))) виправить, або довічне лікування на фрунзе103))))