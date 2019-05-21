 Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора. ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" мы почтили память миллионов мужчин, женщин и детей, которые умерли от голода в Украине во время Голодомора-геноцида", - заявил Саджан.

Он добавил, что Канада "будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправделивости".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канадская поддержка Украины непреклонна, - министр обороны Канады Саджан



