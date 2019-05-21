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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Голодомор (872) Саджан Харджит (48)

 Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора. ФОТО

Министр обороны Канады Харджит Саджан во время пребывания в Киеве возложил венок к Мемориалу жертвам Голодомора.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора" мы почтили память миллионов мужчин, женщин и детей, которые умерли от голода в Украине во время Голодомора-геноцида", - заявил Саджан.

Он добавил, что Канада "будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправделивости".

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Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора 01
Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора 02

Источник: https://censor.net.ua/p3127942
 
   
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Интересно, наш "красава" - Зеленский рассказал министру обороны Канады, как он остро шутил над темой Голодомора ?
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и тут порохня отметилась с утра поранее
вот жеж бомбит Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора - Цензор.НЕТ 4065
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А ты обоснуй "сеньора Голодомора" и как это правильно должны "порохоботы" понимать?
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какая еще "порохня"? нет никакой "порохни", вся "порохня" уехала в ростов или куда там...
это вопросы от зубажылава народа и простых трактаристов, а так же "повстанцев"
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а ты тракторист или повстанец - по-мародерному)))
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а что по этому поводу скажет "сеньор Голодомор", он же "резиновый нацюцюрник Каломойского", ЗЕлупенфюрер Вова Зеленский?!
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он Адера удовлетворяет, ему не до всяких там ваших голодоморов
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пороховаті, може будемо коментувати новини, а не шо зробив/незробив) зеля?!
хоча про що я, пороховатих тільки могила))) виправить, або довічне лікування на фрунзе103))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКанада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора. ФОТО
 
 
 
 
 
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