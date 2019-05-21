EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  171  11
Все про:Зеленский (1295) Латвия (696) Вейонис (8)

 Надеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Господин Вейонис прибыл в Украину для участия в торжественной церемонии инаугурации новоизбранного Президента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Владимир Зеленский поблагодарил, что в трудный период для нашей страны Латвия была и остается надежным партнером и другом Украины. Президент также особо отметил усилия Латвии в поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Он отметил, что приоритеты Украины во внешней политике и продолжении реформ остаются неизменными. Президент также выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил усилия Латвии в предоставлении помощи Украине в вопросах реформирования оборонного сектора. И заверил, что в центре его внимания будет оставаться защита иностранных инвесторов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Латвии Вейонис посетил зону проведения ООС и встретился с украинскими военными. ФОТОрепортаж

Надеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом 01

Также читайте: Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ

Источник: https://censor.net.ua/p3127931
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зеленый должен спросить у пу при встрече где ему шьют спецобувь))) надо срочно это исправить платформой и каблуками)) или сменить фотографа)) просто моська какая-то со слоном на фото))
 показать весь комментарий
 
 
Пора ЗЕ шить туфли на каблуке? Или переизберем?
 показать весь комментарий
 
ну, тіки щоб не вище, ніж у )(ла. Бо незручно буде на коліна вставати...
 показать весь комментарий
 
Представляешь его встречу с Рыжим? У Рыжего рост - 6 футов, три дюйма( чуть больше 190 см) и телосложение горной гориллы
 показать весь комментарий
 
Подставочку у Верховній Раді зажулили... не передали... під трибуною залишили...
 показать весь комментарий
 
 
подставку по окончанию в Козин увезли...как и все остальное
 показать весь комментарий
 
Какой же он маленький,на фоне этого дяденьки.Какой у Зеленского рост?
 показать весь комментарий
 
зріст - зебільний. І мізки - також. Як і у всіх вас.
 показать весь комментарий
 
Хоть и маленький,а ладони мужские,не то шо у Путлера,детские ладошки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНадеюсь, что Латвия и далее будет адвокатом Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский провел встречу с латвийским коллегой Вейонисом. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх