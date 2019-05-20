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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) энергетика (1054) Евросоюз (12436) Шефчович Марош (68)

 Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта.

"Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Глава государства заявил, что хотел бы видеть Украину настоящей, а главное - ценной и равноправной страной среди других стран Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, первым из которых является окончание войны на Донбассе.

Владимир Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - России.

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"Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - подчеркнул Глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом. Он отметил, что для этого украинская сторона готова проводить дополнительные встречи. "Чтобы Европейский Союз знал и не сомневался, что Украина готова идти правильными, честными шагами в ЕС", - добавил Владимир Зеленский.

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Со своей стороны вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Кроме этого, Шефчович пожелал Президенту Украины успехов в работе".

Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем 01

Источник: https://censor.net.ua/p3127922
 
 
 Топ комментарии
 
Ну,таперича Украина и свою карлу имеет, на паРаше - хуйло, а в Украине Зейло.
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Соцопрос 30 апреля - 10 мая.
У Порошенко наивысший антирейтинг на сегодня.
Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем - Цензор.НЕТ 5573
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Известный актёр и смищной комик "пошутил" с инаугурационной трибуны, сказав, что каждый теперь Президент. На все 100.
И... таким образом - снял с себя ответственность Президента и Гаранта Конституции, переложив ее на весь "простий нарід". И на "складний нарід" тоже.
И предложил Правительству уйти в отставку. И аж вскрикнул, что Верховной Рады восьмого созыва больше нет! Воюющей стране он объявил, что нет более важной задачи, чем перестать стрелять. И что возвращать территории надо, но... не надо, потому что это и так наше.

Штош... Как Президент Президенту скажу со всей прямотой: Вова, я не буду делить с тобой твои косяки, которые уже вылазят. Ты, Президент Вова, уже начал нарушать закон. Выгребать ты, выскочка, будешь сам, персонально, лично и не вдруг, а все-не-пре-мен-но. Вот ЭТО, я тебе, как Президент своей страны, обещаю. И даже торжественно в этом клянусь.
Слава Украине!

***
"Было весело". (Хохот в зале, бурные продолжительные аплодисменты...)

Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем - Цензор.НЕТ 8
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Соцопрос 30 апреля - 10 мая.
У Порошенко наивысший антирейтинг на сегодня.
Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем - Цензор.НЕТ 5573
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А есть в Мире,что-то,чего бы это ЕС не продало за бабки ?
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Дайте Президенту выспаться .У него был день тяжёлый = Пока всех поразганял
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Известный актёр и смищной комик "пошутил" с инаугурационной трибуны, сказав, что каждый теперь Президент. На все 100.
И... таким образом - снял с себя ответственность Президента и Гаранта Конституции, переложив ее на весь "простий нарід". И на "складний нарід" тоже.
И предложил Правительству уйти в отставку. И аж вскрикнул, что Верховной Рады восьмого созыва больше нет! Воюющей стране он объявил, что нет более важной задачи, чем перестать стрелять. И что возвращать территории надо, но... не надо, потому что это и так наше.

Штош... Как Президент Президенту скажу со всей прямотой: Вова, я не буду делить с тобой твои косяки, которые уже вылазят. Ты, Президент Вова, уже начал нарушать закон. Выгребать ты, выскочка, будешь сам, персонально, лично и не вдруг, а все-не-пре-мен-но. Вот ЭТО, я тебе, как Президент своей страны, обещаю. И даже торжественно в этом клянусь.
Слава Украине!

***
"Было весело". (Хохот в зале, бурные продолжительные аплодисменты...)

Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем - Цензор.НЕТ 8
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Ну,таперича Украина и свою карлу имеет, на паРаше - *****, а в Украине Зейло.
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истерикой рашистов и порохоботов удовлетворён Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем - Цензор.НЕТ 2644
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"24%",дарую вам нове призвісько для Зеленського--Двірник.Бо він сьогодні знатно розігнав шобло сраною метлою))
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Сегодня аборигены Австралии отмечают свой национальный праздник - День Начало Охоты на Кенгуру. Или, как его ещё называют: День Кенгурации.
От всей души поздравляю австралийских аборигенов с этим замечательным праздником. Желаю им успехов и процветания!

Зеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем - Цензор.НЕТ 4565
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Это тот Шефчович, который хочет, чтобы украинцам подняли тарифы. Пошел он на ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем. ФОТО
 
 
 
 
 
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