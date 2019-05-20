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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17523) Волкер Курт (422)

 Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого. ФОТО

Пятый президент Украины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 степени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Спасибо Специальном представителю Соединенных Штатов Курт Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США. В знак благодарности вручил Курту Волкеру государственную награду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

В ходе беседы, мы отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли, и Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции.

Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого 01

Источник: https://censor.net.ua/p3127913
 
   
 Топ комментарии
 
Неужели клептоман порошенко спер пару орденов и теперь вручает их в частном порядке? Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 9559 Пользовался неприкосновенностью и таскал в карманах всякую мелочь типа орденов в себе в дупло Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 9559
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Порошенко просто как ришучий борец со злочынным режимом рыгов приравнял Волкера к Охындовському Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 1966
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Хочет гараний от США, что бы его не преследовали за воровство, коррупцию, мародёрство.
Наивный Петя )
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У шведского посла прямо во время приёма.))
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Поздравляю украинцев с выборами президента Украины !! США с вами ..
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Интересно.
Во-первых, с кем с вами?
Во-вторых, какая часть США?🤔
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Тебе бы лучше вернутся в свою гнусную и подлую страну рашку в свою стойлу вонючую ,а не задавать дурных вопросов...
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Ти шо, обкурилося, чи що? Хоча, що я питаю. Тут російськомовних емігрантів які підтримують Х@ло достатньо. Навіщо ти живеш в Америці?🤔
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Да я знаю ,,вас тут дерьма расейсого ,которых называют Слиперсами ,,,типа Анки Чапкин.но выловим ,,дело времени..И тебя тоже выловим ..и место найдем соответствующей...В сраной рашке..
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Прикольный Омериканец. Да ты под прокси сидишь. Обхохочешься с вас.
Ты хоть знаешь как голосовали украинцы Америки? Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7893
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Учитывая шо Трамп явный подкацапник твоё заявление выглядит стрёмно.
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Неужели клептоман порошенко спер пару орденов и теперь вручает их в частном порядке? Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 9559 Пользовался неприкосновенностью и таскал в карманах всякую мелочь типа орденов в себе в дупло Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 9559
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В скарбницi нагород вже не залишилось. Клептоман якийсь, пробач, Боже. Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 8473
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Образец бескорыстия - себе ничего, все людям.
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Последний поцелуй задницы представителя "нового большого брата".
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почему сразу украл...свой снял и вручил
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Надеюсь, это последняя новость про эту мразь п.
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Петя еще думает,что происходящее--дурной сон.Вот он проснется--а булава под подушкой.
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https://www.radiosvoboda.org/amp/news-schemes-kolomoisky-i-klienty-giuliani/29953104.html
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)))) там была где то жаба, как он вспоминал, шо есчо забыл раздать. значит вспомнил ))). а от про кемску волость таки забыл!))
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ахахаха бугагагага Порошенко не уймется ,от руля не может оторваться уже Зеленский през а оно медальки раздает ...чмо
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Это вручение награды как президента или кого? Каков статус Пети и имеет он вообще право дарить государственные награды? Чёт не понятно у нас с должностными обязанностями (точнее их отсутствием), хотя Волкер конечно её заслужил. Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7991
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Указ був ще раніше,при президентові Порошенко. Волкер не зміг приїхати раніше.а тому вручення було пізніше.
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Зрозуміло. Тобто вже звільнений і продовжує по інерції виконувати обов*язки президента. Наприклад десь через років п*ять-десять приїде якийсь добрий до України дядько а наш Петро ще буде продовжувати роздавати йому нагороди. Бо при президенстві не встиг. Це не є абсурд? Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7169
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Он что чемодан с орденами спёр???? И теперь ещё пол мира будет всем кому не попадая медальки вешать....
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Всі глави політичних партій зібралися на секретну зустріч. Впізнаєте?

Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7786
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Я как бы извиняюсь,а Порох шо,теперь каждый день Волкеру этот орден вручать будет?Или плохо забытая устаревшая новось,не считается старой,а прокатывает за новую?
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Не пугайте меня.А то как-то вдруг Ляшко визуализировался...😁😆😅😂🤣
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Ну, допустим, не вручил, а незаметно передал на прогулке...
И был ли там только орден? Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 6407
Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 533

Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 8324
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сколько можно про порошню писать? Будут судить - пишите.
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Эх, теперь детей депутатов (вместо детей атошников) в Хорватию не повезет (((
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да когда нибудь ЭТО прекратится??????
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ВІТАЮ ВСІХ
УКРАЇНЦІВ
З НОВООБРАНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!✌️🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ!
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Прикольні новини будуть із завтрашнього дня - "..Порошенко , за звичкою , продовжує роздавати ордени... " Порошенко вручив Волкеру орден Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 6616
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Давайте зададимя вопросом,,почему рашкасрань не пригласили на ирангурадуются президенте Украине,,да потому ,что рашкасрани персони нон гранта во всем мире.,,.
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кацапы, что вам всем на украинском сайте нужно?.. валите отсюда к хйлам..
вам там, на Мокше, плохо жилось при Президенте Порохе, но и при Владимире Александровиче Негаранте жить лучше не станет, пока сами за собой на Мокселе убирать не научитесь.. от..битесь от нас
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого. ФОТО
 
 
 
 
 
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