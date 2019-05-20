 Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Спасибо Специальном представителю Соединенных Штатов Курт Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США. В знак благодарности вручил Курту Волкеру государственную награду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

В ходе беседы, мы отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли, и Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции.

Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко переехал в прозрачный партийный офис, где провел встречу с американским сенаторам Джонсоном и послом США в ЕС Сондландом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж