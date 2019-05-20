 Порошенко вручил Волкеру орден Ярослава Мудрого. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Спасибо Специальном представителю Соединенных Штатов Курт Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США. В знак благодарности вручил Курту Волкеру государственную награду - Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.
В ходе беседы, мы отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли, и Украина должна продолжить следовать курсу европейской и евроатлантической интеграции.
Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ".
Наивный Петя )
Во-первых, с кем с вами?
Во-вторых, какая часть США?🤔
Ты хоть знаешь как голосовали украинцы Америки?
Ему забыли сказать что ли ?
И был ли там только орден?
Нет?
А он есть !
а он ест
а он буде есть !
УКРАЇНЦІВ
З НОВООБРАНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ!✌️🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ!
вам там, на Мокше, плохо жилось при Президенте Порохе, но и при Владимире Александровиче Негаранте жить лучше не станет, пока сами за собой на Мокселе убирать не научитесь.. от..битесь от нас