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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1465) налоговая милиция (1656) Сумщина (665) фальсификат (315)

 На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области остановили незаконную реализацию алкоголя иностранного производства и ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 и ч.3 ст.204 УК Украины была установлена группа лиц, которые по предварительному сговору наладили незаконное производство и реализацию незаконно изготовленной алкогольной продукции, представляющей угрозу для жизни и здоровья людей. Производство ядовитого фальсификата осуществлялось путем смешивания спирта с водой и добавлением эссенций с применением оборудования, обеспечивающего массовое производство. Также указанные лица незаконно хранили и реализовывали алкогольные напитки иностранного производства, ввезенные на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля.

На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 02
На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 03

Смотрите: Подпольное производство фальсифицированного алкоголя ликвидировано на Львовщине. Изъято "товара" на 1,2 млн грн. ФОТОрепортаж

На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 04

Реализация алкогольной продукции осуществлялась по всей территории Украины через сеть интернет.

По результатам обысков, проведенных на подпольном производстве, в местах хранения и в автомобилях, используемых для транспортировки незаконно изготовленных ЛВИ, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 307 дал фальсифицированных и иностранных ЛВИ известных мировых брендов, ввезенных на территорию Украины вне таможенного контроля, расфасованных в пакеты "bag-in-box" и "tetra-pack", 36,4 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, 371 дал спирта, 2 автомобиля и оборудование общей ориентировочной стоимостью 6 млн гривен.

На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 05
На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 06

Читайте: На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров. ФОТОрепортаж

На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 07

Продолжается следствие.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали на Сумщине подпольный цех по изготовлению фальсификата, в котором ежемесячно перерабатывалось 30 тыс. литров спирта. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3127911
 
 
 Топ комментарии
 
Надо ликвидировать шизойдные цены на водку а с цехами бороться бесполезно ! На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя - Цензор.НЕТ 5301
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штучно завищені ціни вигідні лише монополіям !
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NNN, можеш уже не прикидатися українцем.
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Пив я ту горілку. В принципі, нічого. Ціна- 30 гривень за 0.5 літра. Сигарети- по 16 гривень.
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Это та, что по 10 литров паки продают за 300+- гривен?
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що видає кацапа - любов до "пальонки" і боярки ! На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю - Цензор.НЕТ 944
молодець що зізнався ..))
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Алкогольный фальсификат убивает серое вещество ********!
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Тогда половина пьющего населения,как ты выразился кацапы
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Кацапы приезжают в Европу и утверждают, что здесь разрешено варить палёнку!
Так не *разрешено*, а *не запрещено*! Потому что местные её никогда не варят. Потому что европейцы не заливают за шиворот супералкогольные. А предпочитают хорошее вино, и из известных подвалов. И на праздник. А супералкогольные если пьют, то мужчины на суперпраздник, после еды... полнапёрстка. И из Enoteca. Здесь продают малюсенькие бокальчики с толстым дном для супералкогольных, такие, что их содержимое - 2 -3 мл.
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NNN, можеш уже не прикидатися українцем.
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То кацап той що бере цю пальонку з акцизом як заводську в торгівельних точках, а Українець чесний, бо по без обману і корупції в нас не заробиш, купує у виробника перевіреної якості, і не платить посередникам.
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Надо ликвидировать шизойдные цены на водку а с цехами бороться бесполезно ! На Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя - Цензор.НЕТ 5301
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штучно завищені ціни вигідні лише монополіям !
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я знал, что оригинальный курвуазье разливают в тетрапаки по 3 литра.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНа Сумщине налоговики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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