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 Четыре автомобиля столкнулись на Львовщине - водитель-иностранец погиб. ФОТО

Во Львовской области столкнулись четыре авто, в результате чего погиб 69-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 мая, на автодороге "Киев - Чоп" в селе Верхнее Синевидное.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись четыре автомобиля: два грузовика - Iveco и МАN, автомобиль Kia и микроавтобуc Renault Trafic, которые двигались в одном направлении.

От полученных травм водитель МАN, 69-летний иностранец, погиб на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно в Украине около 3 тысяч человек погибает в результате ДТП, - Минздрав

Четыре автомобиля столкнулись на Львовщине - водитель-иностранец погиб 01

Источник: https://censor.net.ua/p3127909
 
 
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Так а хто ж винуватець? А то тоді нащо ця новина?
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пенсионного возраста мужик, до своей смерти водителем работал, а в Украине работы нет даже для молодежи, бегут за границу, от шоколадной чумы, как черт от ладана
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це ж іноземець за кермом фури.... тут можна і по іншому сказати - от такі в Ойропі пенсії, що 69 річні європейці змушені ще на фурах їздити, щоб на комуналку заробити
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ну это можно рассказывать только на планерках в минстеце, какие пенсии и зарплаты у европейцев знают в Украине не понаслышке, по некоторым данным до 13 миллионов украинцев работают за рубежом, так, что песню про нищих европейских стариков, вынужденных сесть за руль фуры, чтобы оплачивать коммуналку серьезно никто не воспримет
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Не переживай! Зельцман уже завтра повысит и пенсии, и зарплаты!
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переживаю, что свинья порошенко это сделать не успела , а ведь так хотела она, эта свинья порошенко, хркала громко об этом, ничего сволочь порошенко обещал через год вернутся, наверное опять сбрехал, как обычно Чотири автомобілі зіткнулися на Львівщині - водій-іноземець загинув - Цензор.НЕТ 2884
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Чукча просто не понимает, что в таком возрасте от достатка не пашут.
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проклятые совки как будто специально делали дороги ч-з села. и ведь не изменишь эту дикость уже - Омелян, или кто-там высрет шо надо с 200млрд. евро и все забудут.
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скорее села строились вдоль дорог.. "жiвоє творчество масс"
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А десь глибоко в мозку тліє надія, що загиблий був кацапом...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетыре автомобиля столкнулись на Львовщине - водитель-иностранец погиб. ФОТО
 
 
 
 
 
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