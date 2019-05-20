EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4682  34
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (814) Зеленский (1295)

 Зеленский обсудил с президентом Венгрии Адером как усилить давление на Россию. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Венгрии Янош Адер на встрече в Киеве обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении

Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Кроме того, президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.

Также смотрите: Президент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте. ФОТО

Зеленский обсудил с президентом Венгрии Адером как усилить давление на Россию 01

Источник: https://censor.net.ua/p3127906
 
 
 Топ комментарии
 
Президент Венгрии - фигура абсолютно декоративная. Подписывает рождественские открытки и назначает выборы, когда ему скажет Орбан
 показать весь комментарий
 
скоро зебики узнают шо и тарифы это не зона ответственности президента и вообще он вам ничего не должен))
 показать весь комментарий
 
Где моя зарплата в 4000 евро? Сколько можно встречаться? давай работай!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Президент Венгрии - фигура абсолютно декоративная. Подписывает рождественские открытки и назначает выборы, когда ему скажет Орбан
 показать весь комментарий
 
 
Найбільші друзі України в Європі налагоджують мости щодо угорський паспортів Українським громадянам?
 показать весь комментарий
 
 
Где моя зарплата в 4000 евро? Сколько можно встречаться? давай работай!!!
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы и высеры не строчить?? За высеры можно и президентом стать вообще то. ВОт одно чучело высерало унылые шутейки в течении многих лет, сняло пару второсортных сериалов с низкосортным юморком и президентом стало.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а чучело порошенко в это время воровало безбожно, поэтому и кресло президента просрало Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на РФ - Цензор.НЕТ 1477 Так кто из них больше на клоуна похож? Зеленський обговорив з президентом Угорщини Адером співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на РФ - Цензор.НЕТ 5602
 показать весь комментарий
 
 
Какой през? Он даже 4000 на гавне заработать не может.
 показать весь комментарий
 
то есть теперь Президент Украины за это не отвечает? 😂😂🤣
 показать весь комментарий
 
 
скоро зебики узнают шо и тарифы это не зона ответственности президента и вообще он вам ничего не должен))
 показать весь комментарий
 
 
За десять хвилин під твоїм постом, друже, я помітив все те що зелібоби писали п'ять попередніх років. Хоча тоді вони звалися зрадойобами. Підсмакую: зелений турецький барига заробляє на війні та на крові!
 показать весь комментарий
 
Какой он карлик на фотке)) Кстати, а где на Цензоре подевались шутейки про низкий рост ***** и фотожабы где высмеивали карлика *****?? Шо то пропали совсем...
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, що це декоративна зустріч! Угорщ на ніколи не тиснула на росію.
 показать весь комментарий
 
 
А по давлению венгрии на украинский язык?
 показать весь комментарий
 
 
Для зе Украинский язык побоку.Получит коалицию в ВР и законы перепишут. Радуются дебилы ,устроили танцы на костях , забывая о том ,что коалиция может получится пропарашенская .Прийдут к власти риголеты для которых УКРАИНА кость в горле , а парашка образец , идеал , вот тогда и повеселиться.
 показать весь комментарий
 
Венгрия и международное давление на РФ? Ню-ню.
 показать весь комментарий
 
 
Кто хочет все и сразу, всегда будет сидеть у разбитого корыта и ждать доброго волшебника.
Это закон, в том числе, и в межгосударственных отношениях.
Поэтому важны все, даже на первый взгляд, самые незначительные, но хорошие отношения.
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло, що нормальні стосунки важливі. Але хто йому запропонував таку тему зустрічи, якщо мета тиску на росію для Угорщини є неприйнятною? Не здається вам, що у зе нема нормальних фахівців у сфері міжнародних відносин. Жаль, що на попереднє питання ви не відповіли.
 показать весь комментарий
 
Что значит давление на Россию, и кто вообще сейчас реально (а не словоблудием) давит на Россию? Назовите хоть одно государство.

З.Ы
На предыдущий вопрос я ответил. Или я не понял что вы хотите услышать.
 показать весь комментарий
 
Я раніше питав про ваше ставлення про слова Портнова щодо "фільтраційних таборів". На росію поки тисне Євросоюз і США, Канада...
 показать весь комментарий
 
Так я ответил, что отношусь негативно.
По поводу EC, США и Канады. Это не давление. Ну а со стороны EC, это вообще пустое бахвальство и ничего реального.
 показать весь комментарий
 
Розумієте, що такі слова можуть викликати хвилю антисемітизму і навіть ксенофобії до інших націй? Також росія втратила величезні гроші після введення санкцій.
 показать весь комментарий
 
Нет.
Двуличие как делало вид, что не видит реальности, так и будет делать дальше. Наивные продолжат верить. Реалисты все и так прекрасно видят и знают.
Ну а те, кто был юдофобом или ксенофобом, найдут повод в любом случае.
 показать весь комментарий
 
Жаль, що не розумієте того, що давати реальний привід антисемітизму не треба. Добре. Задам іншим це питання.
 показать весь комментарий
 
Когда Закапатье венграм отдаем? До того как паРаше Донбасс или после...
 показать весь комментарий
 
 
Сильные Мира сего... Оба будут смотреться на коленях зачотно
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский обсудил с президентом Венгрии Адером как усилить давление на Россию. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх