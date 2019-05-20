 Зеленский обсудил с президентом Венгрии Адером как усилить давление на Россию. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
"Глава государства подчеркнул, что российская агрессия на востоке и оккупация Россией Крыма требуют продолжения международного давления на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении
Зеленский также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.
Кроме того, президент Украины подчеркнул важность практических шагов в экономике, развитии инфраструктуры, социальной сфере, приграничном сотрудничестве, которые помогли бы сблизить Украину и Венгрию и показать взаимовыгодный реальный результат взаимодействия.
В ЛахтЄ твоя зряплата.
Это закон, в том числе, и в межгосударственных отношениях.
Поэтому важны все, даже на первый взгляд, самые незначительные, но хорошие отношения.
З.Ы
На предыдущий вопрос я ответил. Или я не понял что вы хотите услышать.
По поводу EC, США и Канады. Это не давление. Ну а со стороны EC, это вообще пустое бахвальство и ничего реального.
Двуличие как делало вид, что не видит реальности, так и будет делать дальше. Наивные продолжат верить. Реалисты все и так прекрасно видят и знают.
Ну а те, кто был юдофобом или ксенофобом, найдут повод в любом случае.