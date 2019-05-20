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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1295) Грибаускайте (183)

 Президент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая прибыла на инаугурацию 20 мая. Глава государства поблагодарил госпожу Грибаускайте за поздравления со вступлением в должность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

Зеленский отметил, что действующая Президент Литвы является настоящим и надежным другом Украины.

Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

Глава государства также отметил личные усилия Дали Грибаускайте, направленные на поддержку Украины в защите суверенитета и на практическую помощь для реализации реформ, восстановления Донбасса.

Кроме этого, Президент подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства.

Особую благодарность Владимир Зеленский выразил за лечение украинских военных, получивших ранения на востоке, и возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грибаускайте приедет на инаугурацию Зеленского

Президент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте 01

Источник: https://censor.net.ua/p3127904
 
   
 Топ комментарии
 
Кадыров просто дебил блядь
как то так
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Очень неплохая демонстрация воли Президента, затыкание пасти - Ляшко, карманному оппозиционеру Петьки. Очевидно, Зе жёсткий чувак, и все квакания Бени и его чуть не регентство, в реале - надутая туфта. Рыжая тварь Ахметов тоже, явно в растерянности "Неужели этот НЕ БЕРЁТ? Как?"
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Так твой Януковощ был выше всех. Давай его еще вернем?
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Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском после его слов о возвращении Крыма.
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Кадиров - президент вєлікороссії. Чув про таку країну? Їхні холопи виглядають приблизно так:


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а от этого он " разочаруется" как карлик хРенов еще больше - колличество сепаро- кацапов 200- 300 тых будет только увеличиваться Президент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте - Цензор.НЕТ 615

https://zaxid.net/resources/photos/news/1366x768_DIR/201905/1481822_1849042.jpg?201905201955

Президент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте - Цензор.НЕТ 986
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Вот сейчас Зеленскому самое время из-за заявления Кадырова расплакатся,от смеха.Но.Зеленский держись,не начинай ржать.Сделай печальную мину и посочувствуй разочарованному Кадырову,пусть порохотвари потешатся.Поржешь потом,за закрытыми дверями президентского кабинета.
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Оленка - ти ще тут ? а я думав в вашої PR агенції промоперіод до інагурації. Тож що змінилось? А нас, порохоботів, як бачиш. розігнали... Каломойський у кайданах, порох втік, після інагурації всі аєропорти зачинені - бо депутати повтікали, Коболєв десь зник після зустрічі з Вовою...
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Нам уже месяц как смешно.А сегодня вообще веселье было.
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Очень неплохая демонстрация воли Президента, затыкание пасти - Ляшко, карманному оппозиционеру Петьки. Очевидно, Зе жёсткий чувак, и все квакания Бени и его чуть не регентство, в реале - надутая туфта. Рыжая тварь Ахметов тоже, явно в растерянности "Неужели этот НЕ БЕРЁТ? Как?"
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Все великие комики по характеру очень жестокие люди. Такими были Чарли Чаплин и Луи Дефюнес.
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хорошо бы.
а вообще сильные люди очень сентиментальны. и чтоб это не сыграло злую шутку.
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Может быть, все-таки, не "жестокие", а "жесткие"?
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он на каблуках меньше Дали? здобули....
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Так твой Януковощ был выше всех. Давай его еще вернем?
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зато не жырный ,как мародер шоколадный.
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начните искать перемогу. а зрада уже есть. не волнуйся. он уже сегодня столько начудил одной своей речью что хватит за глаза
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Президент Володя Зеленский -- жестко и четко обьяснил зраде направление !!! Просто красавец !!! Если Вам это непонятно то очень жаль Президент Зеленський провів зустріч з Президентом Литви Грібаускайте - Цензор.НЕТ 2353
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так четко объяснил что тут же попросил распущенную раду проголосовать четыре закона на принятие одного из них по конституции надо две сессии. а на завтра собирает совещание с главами фракций распущенной рады. вот такой вот роспуск у зебзика - для лохов
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Распущенная рада будет работать пока не изберут и не приведут к присяге новую. Так было и при Кравчуке, и при Ющенко. Для тебя это новость?
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Уже нашли, Зеленский же ростом ниже - так что фсе пропало.
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Єто мозги напрягать нужно, проще в говнометании соревноваться.
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Перемога в первый же день - пожал руку Президенту Литвы! Я знал, что не подведёт, железный чувак!
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Два настоящих человека ...Человека ....
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Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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Именно такие новости преподносились последние 5 лет как перемоги. Сейчас все вежливо, обыденно и адекватно.
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Кстати, сегодня в ВР громче всех из иностранных представителей аплодировали именно Дале Грибаускайте.
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Грибаускайте в шоке,клоунам руку она еще не жала....
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Клоун , тебе Даля руку жала ? А может брешешь как порошонкин ?
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дякуємо Вам, Даля!
Ви - гарний приклад стійкості і мужності, залізної волі і принципової позиції по брехливій рашці
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Кхе, он что-то настоящее уже сделал?
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Который только сегодня уже два раза нарушил Конституцию.
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Я восхищаюсь этой женщиной.Надеюсь,что Зе будет поддерживать с ней отношения и учиться у нее
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У зе есть папа карла, он же директор школы
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В субботу у Литвы будет новый президент, а эта хромая утка уже.
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Da skoro novy budet,no princype nicego neizmenitsia sto kasajetsia vnesnej politiki.Tut s ruskim mirom oba kandidata nicego obcego nexocet imet
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Вова ! Зови Далю на работу в Украину , нам нужны такие люди у руля !
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Далю очень уважаю за её поддержку Украины. Если она лично приехала на инаугурацию к Зе, это что-то значит. Было заметно, как её разочаровали наши барыжные руководители.
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Для меня лично визит Дали намного важнее даже визита трампа.Она верный друг и соратник!
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литовці самі надійні друзі українців
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Прекрасно, уже и встречу сразу провёл! А порохоботы и тут зраду увидели!
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І знов Зеленський говорить про продовження реформ Порошенка. Тобто реформи були! 🤣
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПрезидент Зеленский провел встречу с Президентом Литвы Грибаускайте. ФОТО
 
 
 
 
 
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