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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22879) Кабмин (10963) увольнение (1560) Денисенко_Вадим (41)

 Представитель Кабмина в ВР Денисенко подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко

Представитель Кабмина в ВР Денисенко подал в отставку 01
Представитель Кабмина в ВР Денисенко подал в отставку 02

Также читайте: Кремль пошел на конфронтацию с Зеленским, чтобы забрать часть его избирателей на выборах в Раду, - нардеп от БПП Вадим Денисенко

Источник: https://censor.net.ua/p3127903
 
 
 Топ комментарии
 
Какой сегодня хороший день! Порошенко ушел, Гройсман ушел, Грицак ушел. Еще б Парубий Геращенко И. и Луценко сегодня ушли - и можно объявлять общенациональный праздник!
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порошенко свиней набрал , таких как сам.
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Пика точняк=🐷!
Свиноферма пацюча якась...
🤔
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Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій щодо РФ

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації Сполучених Штатів Америки та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Глави держави, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - наголос
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У сої розрив шаблону. Ну і пердаків заодно Представник Кабміну у ВР Денисенко подав у відставку - Цензор.НЕТ 4698
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Почалося. Зеля почав зливати Україну... Да, порохоскот?
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до последнего тянул чувак, надеялся на чудо, что Грося уговорит Зеленского и затащит его в своё воровское болото по договрняку.... Не вышло.
Зеля сказал порошенковскому ворью - идите вы на...
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Какой сегодня хороший день! Порошенко ушел, Гройсман ушел, Грицак ушел. Еще б Парубий Геращенко И. и Луценко сегодня ушли - и можно объявлять общенациональный праздник!
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Ех, похоже излечить украинцев от дибилизма нельзя.
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Імя дегенератам Пєті -ЛЕГІОН...

Рева,Стець,Петренко,Матіос... Це так"навскидку"..

А Суди..А антимонопольний комітет,а НКРЄ з Ротердам+..... ((
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Не радуйся раньше времени. Как бы не пришли такие же самые, а то и хуже.
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Пика точняк=🐷!
Свиноферма пацюча якась...
🤔
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порошенко свиней набрал , таких как сам.
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З одного свинарчуковського 🍫 опороса...
😁
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Я бы сказала запротокольная, поскольку вылазит за все возможные пределы морды лица.
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все повалилрось,
а как учил как учил умуразуму все в теликеее!!!

ездил на bmw-x6 и учил учил училлл.

там еще есть стратеги кубивы - грынивы .....-и прочая срань.
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Карточный домик, выстроенный за 5 лет ПЕ-дрилами, мгновенно рассыпался.
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А ведь как поучали всех будки строить, умельцы хреновы.
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а ещё вчера этот мордастик был такой уверенный хозяин жизни, комментарии давал, а сегодня уже просто отработанный шлак, такой же, как и его необразованный хозяин гройсман, оба теперь будут репчатым луком на развале в палатке торговать Представник Кабміну у ВР Денисенко подав у відставку - Цензор.НЕТ 33
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Луком будешь торговать ты, а они бедоватб не будут.
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ну ясень пень,один стену отстроил ,другой все дороги перестроил.
какой теперь лук?
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про меня ты где вычитал в новости, или у порохосвиней методика постов сводится только к обсуждению посетителей форума?
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А был же пример, Янукович. Жадность победила.
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Какой сегодня прекрасный день ,надо свечку поставить кому за здравие кому за упокой Представник Кабміну у ВР Денисенко подав у відставку - Цензор.НЕТ 8423
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Вот это урожайный день. Сколько мразей и кровопийц тикать начало
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Я конечно очень понимаю радость многих (уход/отставки/ досрочные выборы в ВР).........., НО кого новый президент поставит/назначит - до сих пор нет ничего конкретного.......
А ведь Зеленскому уже сегодня работать надо.....
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А Сейшельский магнат наш геніальний прокурор без освіти,але в окулярах - скільки анонсів,подань і все пшик,заяви не пише - вичікує. Представник Кабміну у ВР Денисенко подав у відставку - Цензор.НЕТ 2272
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Теперь зебеням и карты в руки...все ушли...
Дней за 100 теперь точно зебеня построит рай на земле в отдельно взятой стране...

Вот только плана работы на первые 100 дней...о котором так громко и долго кричали щебени...так никто и не озвучил...
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Им кажется что ситуация в стране, в которой в связи с отставкой правительства и верховной рады прекратится ежесекундное воровство равносильна апокалипсису! Да, пиявки, ДЛЯ ВАС это апокалипсис! Вы в ночных кошмарах не представляли что так неожиданно быстро все для вас кончится!)
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БЕЖЕНЦЫ В ЦИФРАХ
Представник Кабміну у ВР Денисенко подав у відставку - Цензор.НЕТ 6151
Испанская комиссия помощи беженцам (CEAR) публикует статистические данные-2018 по теме запросов международной защиты на полуострове - http://masquecifras.org/

По состоянию на конец 2018 года в Испании в рассмотрении пребывает 78 710 беженских дел. Большинство из них ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО (31 620) и КОЛУМБИЙСКОГО (10 385) происхождения; УКРАИНСКИХ заявлений всего 4 300.

Большинство заявлений поступило в 2018 году - 54 065 (для сравнения в 2014 году международную защиту в Испании запросили всего 4502 человек).
В то же самое время: Франция приняла 122 743 прошения, Германия - 185 853, и даже маленькая Швеция - 21 502.

На фоне передовой Европы Испания смотрится крайне консервативно - здесь самый большой процент отказов - целых 76%, то есть трое из четверых (в Германии - 50%; в Швеции - 61%, а в Бельгии - только 35%).

Безоговорочным лидером по количеству беженцев в Испании-2018 является ВЕНЕСУЭЛА (19 280 человек). Далее идет Колумбия (8 650), а все остальные страны (Сирия, Гондурас, Сальвадор, Украина, Палестина, Никарагуа, Марокко и Алжир) представлены в среднем одинаково (около 2 тысяч человек).

Большинство беженцев ожидаемо являются мужского пола (57% или 31 тысяча человек).
В 2018 году всего по сути было рассмотрено 11 875 заявлений, из которых почти девять тысяч было ОТКЛОНЕНО, а 2895 рассмотрено ПОЗИТИВНО: большинству предоставлена protección subsidiaria, а 575 человекам - непосредственно статус беженца.

Крайне высокий процент удовлетворения заявлений у просителей из СИРИИ - всего 145 отказов на 1805 заявлений. Украинцам повезло одному из пятнадцати. Алжиру и Сальвадору - НИ ОДНОГО позитивного решения.
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Ещё одна крыса с БПП сложила полномочия при гос корыте и подалась к общественному мусорнику...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПредставитель Кабмина в ВР Денисенко подал в отставку. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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