 Представитель Кабмина в ВР Денисенко подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.
Об этом он сообщил Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації Сполучених Штатів Америки та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Глави держави, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - наголос
Зеля сказал порошенковскому ворью - идите вы на...
😇
Рева,Стець,Петренко,Матіос... Це так"навскидку"..
А Суди..А антимонопольний комітет,а НКРЄ з Ротердам+..... ((
Свиноферма пацюча якась...
🤔
😁
а как учил как учил умуразуму все в теликеее!!!
ездил на bmw-x6 и учил учил училлл.
там еще есть стратеги кубивы - грынивы .....-и прочая срань.
какой теперь лук?
А ведь Зеленскому уже сегодня работать надо.....
Дней за 100 теперь точно зебеня построит рай на земле в отдельно взятой стране...
Вот только плана работы на первые 100 дней...о котором так громко и долго кричали щебени...так никто и не озвучил...
Испанская комиссия помощи беженцам (CEAR) публикует статистические данные-2018 по теме запросов международной защиты на полуострове - http://masquecifras.org/
По состоянию на конец 2018 года в Испании в рассмотрении пребывает 78 710 беженских дел. Большинство из них ВЕНЕСУЭЛЬСКОГО (31 620) и КОЛУМБИЙСКОГО (10 385) происхождения; УКРАИНСКИХ заявлений всего 4 300.
Большинство заявлений поступило в 2018 году - 54 065 (для сравнения в 2014 году международную защиту в Испании запросили всего 4502 человек).
В то же самое время: Франция приняла 122 743 прошения, Германия - 185 853, и даже маленькая Швеция - 21 502.
На фоне передовой Европы Испания смотрится крайне консервативно - здесь самый большой процент отказов - целых 76%, то есть трое из четверых (в Германии - 50%; в Швеции - 61%, а в Бельгии - только 35%).
Безоговорочным лидером по количеству беженцев в Испании-2018 является ВЕНЕСУЭЛА (19 280 человек). Далее идет Колумбия (8 650), а все остальные страны (Сирия, Гондурас, Сальвадор, Украина, Палестина, Никарагуа, Марокко и Алжир) представлены в среднем одинаково (около 2 тысяч человек).
Большинство беженцев ожидаемо являются мужского пола (57% или 31 тысяча человек).
В 2018 году всего по сути было рассмотрено 11 875 заявлений, из которых почти девять тысяч было ОТКЛОНЕНО, а 2895 рассмотрено ПОЗИТИВНО: большинству предоставлена protección subsidiaria, а 575 человекам - непосредственно статус беженца.
Крайне высокий процент удовлетворения заявлений у просителей из СИРИИ - всего 145 отказов на 1805 заявлений. Украинцам повезло одному из пятнадцати. Алжиру и Сальвадору - НИ ОДНОГО позитивного решения.