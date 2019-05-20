 Представитель Кабмина в ВР Денисенко подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность роспуска парламента составляет 90%,- представитель Кабмина в ВР Денисенко





Также читайте: Кремль пошел на конфронтацию с Зеленским, чтобы забрать часть его избирателей на выборах в Раду, - нардеп от БПП Вадим Денисенко