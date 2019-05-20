 Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, сообщает украинская сторона СЦКК.
15 мая проведено обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе "НОД2 - Попасная", 17 мая специалисты Луганского энергетического объединения завершили ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередачи Золотое-2 - поселок Екатериновка Попаснянского района.
18 мая проведено обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередач в районе населенного пункта Золотое-4.
Однако работы по восстановлению инфраструктуры удается выполнять только в Луганской области. Оккупационная администрация в Донецкой области предоставила гарантии безопасности только на обеспечение работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), во время плановых работ обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены до станции и обратно и доставка химических материалов.
"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный бессрочно режим "Тишина" на всей линии боевого соприкосновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.