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 Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе выполнены плановые ремонтно-восстановительные работы на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, поврежденных в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, сообщает украинская сторона СЦКК.

15 мая проведено обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе "НОД2 - Попасная", 17 мая специалисты Луганского энергетического объединения завершили ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередачи Золотое-2 - поселок Екатериновка Попаснянского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен с начала суток 20 мая. Враг трижды нарушил перемирие, - штаб ООС

18 мая проведено обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередач в районе населенного пункта Золотое-4.

Однако работы по восстановлению инфраструктуры удается выполнять только в Луганской области. Оккупационная администрация в Донецкой области предоставила гарантии безопасности только на обеспечение работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), во время плановых работ обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены до станции и обратно и доставка химических материалов.

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный бессрочно режим "Тишина" на всей линии боевого соприкосновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

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Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 01
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 02

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Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 03
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 04
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 05
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 06
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 07

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Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 08
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 09
Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК 10
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/p3127898
 
 
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А кто сейчас дает хоть какие то гарантии? Ведь теперь стало модно ничего не обещать.
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Какое безобразие не давать за средства бюджета Украины ремонтировать инфраструктуру маладой республики Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2825 А на что же тогда потужни реформаторы кредиты МВФ брали?! Ганьба оккупантам!!!
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В Україні потрібен не ремонт інфраструктури, а її будівництво. Бо інфраструктура не дотягує до ********. А жити з стародавньою інфраструктурою не чемно.
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Для кого ремонтувати, завтра знов референдить будуть, рускій мір уно ремонто.
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Что значит "для кого"? Разве там народ не выбирал вашего президента? А еще там ждут по 4000 евров зарплат, так что работаем, панове, работаем! Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 1248
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сосаети по английски общество. вот общество дыныры пусть будет сосаети.
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рачкинский мир воду не падрузамевает.
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