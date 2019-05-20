 США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
От американской стороны сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.
Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. В целом, начиная с 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров.
"Новое высокотехнологичное оружие на порядок укрепит наши оборонительные возможности и будет служить дополнительным сдерживающим барьером для врага, который продолжает провокации против наших защитников и не соблюдает Минских соглашений", - отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.
По завершении мероприятия военнослужащие ВСУ провели занятия по развертыванию полученных контрбатарейных радаров.
Справка.
Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.
Не хочу видеть рублевую зону и трупы зебилов, но братья меня не спрашивают.
И вообще иногда можно включать мозги.
Ещё раз, для дебилов, программа принята при Порохе и благодаря его работе
Используется с 1981-го года. Он настолько современный что ему скоро стукнет 40 лет.