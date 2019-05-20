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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Сегодня 20 мая, в поселке Дивички Киевской области состоялась церемония передачи двух современных контрбатарейных радаров класса AN TPQ-36 для подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 01

От американской стороны сертификаты на владение средствами контрбатарейной борьбы вручил офицер армии США подполковник Тодд Гоф.

Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. В целом, начиная с 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейная радаров.

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 02

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США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 03

"Новое высокотехнологичное оружие на порядок укрепит наши оборонительные возможности и будет служить дополнительным сдерживающим барьером для врага, который продолжает провокации против наших защитников и не соблюдает Минских соглашений", - отметил заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко.

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 04

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США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 05

По завершении мероприятия военнослужащие ВСУ провели занятия по развертыванию полученных контрбатарейных радаров.

США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 06
США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 07
США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны 08

Читайте: Комитет по ассигнованиям Конгресса США утвердил законопроект о помощи Украине в сумме $445,7 млн

Справка.

Радары класса AN/TPQ-36 является самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Источник: https://censor.net.ua/p3127897
 
   
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Американцы ждали пока Порошенко свалит,что бы не передал россиянам ,как катера
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Интересно чем нам поможет "братское" государство.
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Анексия Крыма была, вторжение на Донбасс есть....
Не хочу видеть рублевую зону и трупы зебилов, но братья меня не спрашивают.
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Заслуг Зеленского не будет. Миф по умолчанию не может творить
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Ти диви , петя пішов - а американці після довгої паузи знову почали передавати Україні військове обладнання.. А прихильники петі лякали зупинкою військового співробітництва з США, якщо не виберемо петю..
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А антИбариги казали, що радари то куйня. Вимагали щось суттєвіше. А тепер, ти диви - вже й радари то норм.
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Леня, вспомни школу, есть инерция.
И вообще иногда можно включать мозги.
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Інернія - це той армагедон, котрим ви лякаєте Україну та українців вже п'ять місяців .. Петя пішов - а сонце завтра вранці все-одно зійде..
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При Порохе принята программа военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Ещё раз, для дебилов, программа принята при Порохе и благодаря его работе
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Леничка, а сколько месяцев занимает процесс передачи военного имущества?
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Тупое создание. У нас договоренности с американцами и все это идет уже как второй год к нам, как помощь для борьбы с кацапами. При ЗЕдауне это может быстро прекратится
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Для начала что-бы что то дали (пофиг кому) надо об этом договориться, так вот когда договаривались ЗЕ членом по клавишам рояльским бацал и фильм на Раше (спонсируемые той же Рашей) снимал - в школу для начала сходи и какой никакой диплом получи
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Американцы передают то,что считают нужным и тому,кому считают нужным,ждали пока ненадежный президент не уйдет,что бы не передал россиянам,как катера.Так что школа тебе совсем не помешает,липовый латыш из Москвы
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Ми ж в плен маемо здаватися, під керівництвом нового.
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Ба який моторний той Зеленський. Не встиг булаву пiсля попередника спиртом вiдтерти, а вже два кб-радара наколядував. Файний газда вимальовується. США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7815
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Дебил наколядует сдачу новых территори
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"США передали ВСУ два современных контрбатарейных радара"

Используется с 1981-го года. Он настолько современный что ему скоро стукнет 40 лет.
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Это намного лучше ваших калош, кацап
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У вас вон атомньіе подлодки достраиваются из задела 70- и ничего...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСША передали ВСУ два современных контрбатарейных радара, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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