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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 01

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Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 02

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Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 03

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Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 04

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Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По Фрейду": ведущая "1+1" Мосейчук назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. ВИДЕО

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 06

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 07

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 08

Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3127873
 
   
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Веселимся дальше, раз пошла такая пьянка)
Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 440
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Да тут веселье только начинается.
Кінець епохи бідності! Зеленский таки снизит тарифы только Коломойскому))
Один из ключевых спикеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV четко и внятно рассказал о тарифной политике нового президента. Во-первых, что она не является прерогативой президента. Во-вторых, что смогут только попытаться убрать формулу «Роттердам+». В-третьих, что это как-то повлияет на снижение тарифов.
Повлияет? Конечно же повлияет! Но только не на тарифы для населения - к ним «Роттердам+» никакого отношения не имеет. По этой формуле рассчитывается ОРЦ (прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии) и тарифы на э/э для небытовых (читай промышленных) потребителей.
Кто в стране крупнейший промышленный потребитель электроэнергии? Ферросплавный холдинг Коломойского (Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты).
Если кто не знает - в себестоимости ферросплавов цена электроэнергии составляет около 50%. Ее ферросплавщики потребляют миллионами МВт-ч. Для примера - один только Никопольский ферросплавный «ест» порядка 3,5 млн МВт-ч в год, а это больше чем некоторые украинские области. НЗФ является самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). 75% продукции завода идёт на экспорт. По рыночной, конечно же, цене.
Но рыночную цену за электричество платить бородатому скитальцу ой как не хочется. Поэтому «1+1» весь предвыборный год как не в себя клеймил «Роттердам+».
В общем, ход вполне себе красноречивый. Но, исходя из логики прошлых лет вполне ожидаемый. Коломойскому нравится льготная цена на электроэнергию - такой она была до формулы «Роттердам+». Такой станет после инаугурации Зеленского.
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Хотілось бы почути Бутусова.Це його інформаційна політика?
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Зрелища будут продолжаться нон-стоп. Весь мир в предвкушении...
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Цензор и не такое переживал. Чего стоил налёт на серверную Беркутни при Овоще. Переживёт и лягушонка
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В частности, у Президента с женой Еленой есть квартира в Великобритании на 91 кв.м. и жилой дом в Италии на 413 кв.м. Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 88,6 млн гривен, а квартиру в Британии за более чем 42 млн грн.

При этом в данных за 2017 Зеленский не указывал дом в Италии.

Также супруги указало пять объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.

Он с женой является конечным бенефециаром ООО Киноквартал, ООО СТУДИЯ КВАРТАЛ - 95, ООО ЗЕЛАРИ ФИШ, Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе) , San Tommaso SRL (Зарегистрирована в Италии). В сравнении с 2017 годом, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году в жены Зеленского был еще и BMW.
Он вам не Зелёный ! Весело ? Чего не смеётесь ? 😂
Голобородько, ау ! Ты где ??? 😵
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Да нет просто показывает , что там они все одинаковые - это чтобы потом не было обидно за несбывшиеся влажные мечты
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Он это все украл или заработал?
Он когда-то получал деньги из бюджета? Когда-то сидел на потоках? Когда-то работал на госслужбе? Нет? Тогда какие претензии? Если человек честно заработал на это все - значит он молодец.
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А налоги платить не надо ? Или эти барыги только работяг будут обдирать
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А с чего ты взял, что он не платил налоги?

К Порошенко, кстати, у тебя по этому поводу претензий не было? У него даже на 5м канале люди зп в конвертах получали, а чемоданы с черным налом курсировали в и из АП всю каденцию.
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заработал когда и где? у него все компании убытки показывают. с его зарплатой в 8 млн в год на зхату в Лондоне надо копить 15 лет
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Супер! Швейцарская пленница,класс)))
Давно так не смеялась)))
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Дайош Лисаго в прем'єри, тамбовскага вовка - в Авакови, ура!
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В Авакови идет Лысый. У него в молодости довольно тесные связи с ментами были - опытный. С премьером будет туго, Егор Крутоголов бы подошел, но он с другой команды).
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Ющенко Порошенко Кучма и Кравчук просто гениально
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вся кодла т.з. "президентів" разом взятих, враховуючи засцику, не зробила для Української держави й десятої частки того, что зробив Великий Президент Порошенко
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Да, кравчучка, это попадание в историю Украины, навечно))
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А що нe так? Настав час з нового прeЗEдeнта сміятись, він колись тільки тe й робив, що жартував з попeрeдників.
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Ну это уже чересчур в первый день президенства, "подарок" от цензора.
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нормально. скоро дизель на него начнет сценки снимать.... ото будет
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