 Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент - это не икона, повесьте в кабинетах фотографии своих детей, - Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты на рабочих местах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Було весело. Дякую Президенту України", - Парубий после завершения торжественного заседания в парламенте. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения Зеленскому. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "По Фрейду": ведущая "1+1" Мосейчук назвала новым президентом Разумкова, а не Зеленского. ВИДЕО

Больше фотошопов смотрите здесь