 Спасибо, было весело... Инаугурация Владимира Зеленского в ФОТОжабах

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Кінець епохи бідності! Зеленский таки снизит тарифы только Коломойскому))
Один из ключевых спикеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ICTV четко и внятно рассказал о тарифной политике нового президента. Во-первых, что она не является прерогативой президента. Во-вторых, что смогут только попытаться убрать формулу «Роттердам+». В-третьих, что это как-то повлияет на снижение тарифов.
Повлияет? Конечно же повлияет! Но только не на тарифы для населения - к ним «Роттердам+» никакого отношения не имеет. По этой формуле рассчитывается ОРЦ (прогнозируемая оптовая рыночная цена электроэнергии) и тарифы на э/э для небытовых (читай промышленных) потребителей.
Кто в стране крупнейший промышленный потребитель электроэнергии? Ферросплавный холдинг Коломойского (Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты).
Если кто не знает - в себестоимости ферросплавов цена электроэнергии составляет около 50%. Ее ферросплавщики потребляют миллионами МВт-ч. Для примера - один только Никопольский ферросплавный «ест» порядка 3,5 млн МВт-ч в год, а это больше чем некоторые украинские области. НЗФ является самым крупным ферросплавным предприятием в Европе и вторым в мире по объёму производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). 75% продукции завода идёт на экспорт. По рыночной, конечно же, цене.
Но рыночную цену за электричество платить бородатому скитальцу ой как не хочется. Поэтому «1+1» весь предвыборный год как не в себя клеймил «Роттердам+».
В общем, ход вполне себе красноречивый. Но, исходя из логики прошлых лет вполне ожидаемый. Коломойскому нравится льготная цена на электроэнергию - такой она была до формулы «Роттердам+». Такой станет после инаугурации Зеленского.
При этом в данных за 2017 Зеленский не указывал дом в Италии.
Также супруги указало пять объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.
Он с женой является конечным бенефециаром ООО Киноквартал, ООО СТУДИЯ КВАРТАЛ - 95, ООО ЗЕЛАРИ ФИШ, Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе) , San Tommaso SRL (Зарегистрирована в Италии). В сравнении с 2017 годом, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году в жены Зеленского был еще и BMW.
Он вам не Зелёный ! Весело ? Чего не смеётесь ? 😂
Голобородько, ау ! Ты где ??? 😵
Он когда-то получал деньги из бюджета? Когда-то сидел на потоках? Когда-то работал на госслужбе? Нет? Тогда какие претензии? Если человек честно заработал на это все - значит он молодец.
К Порошенко, кстати, у тебя по этому поводу претензий не было? У него даже на 5м канале люди зп в конвертах получали, а чемоданы с черным налом курсировали в и из АП всю каденцию.
Давно так не смеялась)))
ви про оту клоунаду?