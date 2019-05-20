 Елена Зеленская выбрала для церемонии инаугурации костюм ручной работы от украинского бренда. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото в наряде от команды дизайнера Артема Климчука она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Ансамбль состоит из платья и жакета с кейпом из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета.
Студия ARTEMKLIMCHUK известна вниманием к деталям и сочетанием украинских традиций с современной модой. Не стал исключением и костюм первой леди.
Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров Сумщины и Полтавщины начала XIX века. На расположение элементов на кейпе дизайнеров вдохновил символизм древнего Триполья.
Серьги первой леди созданы молодым украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Елены Зеленской и выполнены исключительно вручную.
Сразу виднa тысячелетняя селекция в культурах, где наложниц закапывали вместе с фараоном или падишахом.
мм?
Ще й тупа, бо не здогадалась продавати відео з українським військом
.
если укр. язык знаешь
І, пропагандонська машина росіїї, почала планомірну роботу.
нуууу?
че я не так написал то? пофиг кто там и че сказал, но самого себя рабом величать.....
хотя, если обохот.вор.ять чувака с ПГМ, то оно и не странно)
"кроп" есть такой персонаж на сайте Антиколорадоса. Зализал эту Петю до блеска. гоняется за "троллями" и т.д. там либо специально так изгаляется дабы хихикать - вау, эти терпят такое и сами таки, либо просто болен.
Причём тут термины?
И тут масоны постарались, это пентоевпархаграмма, я сам сват колдуна.....
ШТА?!