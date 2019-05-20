 Полторак разместил свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля и попрощался. ФОТО

Об этом Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на ровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы - лучшие! Мы идем вперед!
Победа за нами! Слава Украине!" - написал Полторак.
а на фоне деталей для танков по 5 кратной цене??
а на фоне рюкзаков с 10 кратным наваром??
Какие конкретно детали?
А кто там с рюкзаками засветился?
Потому что в отличии от виртуальношо кремля, они-то взорваны на самом деле.