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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:отставка (2368) Полторак (1130)

 Полторак разместил свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля и попрощался. ФОТО

Министр обороны Степан Полторак поблагодарил за теплые слова поддержки в его адрес после того, как он объявил о своей отставке, и опубликовал свое фото на фоне рушащегося Кремля.

Об этом Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на ровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы - лучшие! Мы идем вперед! 
Победа за нами! Слава Украине!" - написал Полторак.

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Полторак разместил свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля и попрощался 01
Полторак разместил свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля и попрощался 02

Источник: https://censor.net.ua/p3127834
 
   
 Топ комментарии
 
Шо, волнуешься за Кремль? Или щас расскажешь как Поторак разворовал суперсовременную армию образца 2014г?
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а фотку на фоне болота на полигоне широкомлане??

а на фоне деталей для танков по 5 кратной цене??
а на фоне рюкзаков с 10 кратным наваром??
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А что там на Ширлане?
Какие конкретно детали?
А кто там с рюкзаками засветился?
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А чего не запостил фотку на фоне взорванных складов с 75% боезапаса государства?
Потому что в отличии от виртуальношо кремля, они-то взорваны на самом деле.
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Ха-ха!!!!! етот Кремль уже 800 лет стоит, Я бы больше за Банковую переживал, причем там свои же спалить могут, у нас же практика какая - все менты которые обороняют Банковую и здание президента, рано или поздно признаются предателями и врагами народа. Даже в Кацапстане такого нет, там за Кремлядь, "Омон" руки-ноги повырывает.
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детский сад какой то )) все таки картинки взорванного кремля остаются самой хлебной темой ))))
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Наша біда в тому шо ніхто нічого не робить , а всі тільки шось пи...ь.
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Влип он с этой фоткой по полной, теперь ему россияне ещё и за терроризм впаяют...
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Прекрасное фото. Надеюсь, взрывы на наших складах вооружения (аж пять)при его каденции,"посетят" и Кремль.
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Гарне фото, нажаль що не в реальності Полторак розмістив свою фотографію на тлі вибуху Кремля, і попрощався - Цензор.НЕТ 261 (Зруйнований Кремль)
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Он бы разметил фотографии взрывающихся складов с боеприпасами. Деятель...
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полторак предатель и должен пойти под трибунал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак разместил свою фотографию на фоне взрывающегося Кремля и попрощался. ФОТО
 
 
 
 
 
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