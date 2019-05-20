 Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил Глава государства, открывая вместе с супругой Еленой торжественный прием для представителей иностранных государств.
Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой будут все гордиться".
Владимир Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали Президента Украины.
На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли 5 лидеров иностранных государств – Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Латвии Вейонис, Президент Литвы Даля Грибаускайте и Президент Венгрии Янош Адер. Также сейчас в Украине находятся Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, Министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, Вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.
Тож його заява на міжнародному рівні якось дивно звучить...
"Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны",-Климкин. Вот это точная характеристика последствий шоколадных гибридных Рэхформ и виртуальных Пэрэмог
но у пороховских троллей другие указания
сестрою,которую будут все иметь?)
Или Ахметов уже сидит? А может учителя уже в очередь за "Теслами" выстроились?
Помнится, что вы, антибарИги, всё время тут рассказывали, что для реформ, посадить Ахметова, повысить уровень жизни и завершить войну нужна только политическая воля и немного времени. Это только барИга всё затягивал, бо ему было выгодно. Вова ж не такой? Потому справиться за пару месяцев максимум. Это с войной - там посложнее. А посадить Ахметова и т.д. - это одним росчерком пера, так ведь? Ну завтра ждём!
ПыСы. Распустил вова Раду пока только языком с трибуны.
Шеф-редактор "Кварталу" Борис Шефір виказав всі секрети.
«Я прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моего портрета. Президент не икона. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза»
Я бы тоже призвал не вывешивать.
Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".
Не ужели нельзя считать Украину не бедным одствеником, а равноправным партнером?
Тому подібна заява є трохи, кхм, дивною...
Объясните, а? Или Аваков в отличие от всех остальных очепуенно отреформировал вверенную ему структуру? Тогда не понятно, чего вы все 5 лет обгаживали его?
Живи з цим.