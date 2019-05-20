 Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил Глава государства, открывая вместе с супругой Еленой торжественный прием для представителей иностранных государств.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой будут все гордиться".

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Владимир Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали Президента Украины.

На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли 5 лидеров иностранных государств – Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Латвии Вейонис, Президент Литвы Даля Грибаускайте и Президент Венгрии Янош Адер. Также сейчас в Украине находятся Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, Министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, Вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.













Фото: пресс-служба Президента