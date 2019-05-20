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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств. Он заявил, что его переполняют благодарность и надежда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией", - отметил Глава государства, открывая вместе с супругой Еленой торжественный прием для представителей иностранных государств.

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 01

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой будут все гордиться".

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Владимир Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру. Гости, прибывшие на инаугурацию, стоя приветствовали Президента Украины.

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 02

На инаугурацию Владимира Зеленского прибыли 5 лидеров иностранных государств – Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Президент Латвии Вейонис, Президент Литвы Даля Грибаускайте и Президент Венгрии Янош Адер. Также сейчас в Украине находятся Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, Министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан, Вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель Сената Парламента Чешской республики Ярослав Кубера и ряд других почетных гостей.

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 03
Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 04
Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 05
Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 06
Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 07
Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться 08
Фото: пресс-служба Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3127797
 
   
 Топ комментарии
 
Юрій Гудименко обновил статус.1 ч.За шутками про булаву все забыли малозначительную, но очень символичную деталь. Даже вы, гражданин Украины Володимир Зеленський, про неё не знали. Я историк, я вам расскажу, мне не жалко.Булава Президента Украины - это не просто вещь. Это тайник. Нет, не шутка.Внутри булавы спрятан трёхгранный стилет из булатной стали. Стилет достаётся из булавы нажатием на один из изумрудов. Одно оружие спрятано в другом, настоящее в декоративном, как была до начала Майдана и войны спрятана злая, сильная, уверенная в себе украинская нация в декоративном тихом населении.На стилете выгравирована латинская фраза. Всего два слова: «Omnia revertutur». Это означает «всё возвращается».Всё возвращается. Всё, что вы сделаете, возвращается сторицей. Красивая позолоченная булава, которая так удобно сидит в руке, превращается в оружие, которое взрезает вены и артерии. Спросите у Януковича, понял ли он, что произошло, когда как острый нож из декоративного предмета, из украинского народа вышла нация, готовая убивать и умирать за свою свободу.Omnia revertutur, Владимир Зеленский. Помните это, как помним мы.Мы - нож.
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Кстати, зЕ!фаны, а как так сталось, что свежекенгурированного не устраивает глава СБУ, Генпрокурор и Министр обороны, но устраивает хозяин цепных псов режима Аваков?

Объясните, а? Или Аваков в отличие от всех остальных очепуенно отреформировал вверенную ему структуру? Тогда не понятно, чего вы все 5 лет обгаживали его?
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Я не хочу что бы моя страна была какой то "сестрой", у неё уже был "старший брат", наелись дерьма.
Не ужели нельзя считать Украину не бедным одствеником, а равноправным партнером?
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Юрій Гудименко обновил статус.1 ч.За шутками про булаву все забыли малозначительную, но очень символичную деталь. Даже вы, гражданин Украины Володимир Зеленський, про неё не знали. Я историк, я вам расскажу, мне не жалко.Булава Президента Украины - это не просто вещь. Это тайник. Нет, не шутка.Внутри булавы спрятан трёхгранный стилет из булатной стали. Стилет достаётся из булавы нажатием на один из изумрудов. Одно оружие спрятано в другом, настоящее в декоративном, как была до начала Майдана и войны спрятана злая, сильная, уверенная в себе украинская нация в декоративном тихом населении.На стилете выгравирована латинская фраза. Всего два слова: «Omnia revertutur». Это означает «всё возвращается».Всё возвращается. Всё, что вы сделаете, возвращается сторицей. Красивая позолоченная булава, которая так удобно сидит в руке, превращается в оружие, которое взрезает вены и артерии. Спросите у Януковича, понял ли он, что произошло, когда как острый нож из декоративного предмета, из украинского народа вышла нация, готовая убивать и умирать за свою свободу.Omnia revertutur, Владимир Зеленский. Помните это, как помним мы.Мы - нож.
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Якщо Ви не зауважили, то у Зеленського думка про такі речі - домінуюча. Про порноактрис, грою на роялі, сестрою, яка "всім дає". Це взагалі-то діагноз.
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Я нижче написав ще одну річ: в інших мовах назви країн зовсім інакше визначаються за категорією роду. Принаймні в англійській Ukraine начебто не є female.
Тож його заява на міжнародному рівні якось дивно звучить...
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Я саме про це. Навіть більше - у англомовних країнах визначення статі взагалі відсутнє у визначеннях і звертаннях. Але звідки це знати "одноязикому" Зєлі.
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Так. І відповідно для англомовних (і не тільки) порівняння України із "сестрою" (?) викликає пердімонокль - "чому власне сестра? і що тут мається на увазі?"
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Я ж то розумію, звідки ноги ростуть - Зе - адепт кацапської домінанти. А там є про Україну-сестру. Народи сирисири - брати, а ось Україна - сестра.
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не зовсім так....іноді вони вживають статеві визначеності щодо предметів, тварин і тп у вигляді алегорій та метафор.

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Alexey‏ @AlexeyShipov 4 ч.4 часа назад

"Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без мегаизменений внутри страны",-Климкин. Вот это точная характеристика последствий шоколадных гибридных Рэхформ и виртуальных ПэрэмогЗеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 7224
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очень точно.
но у пороховских троллей другие указания
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интересно, стань вазелин презЕком в 2014 - в какой бы ты сейчас губернии жил: тамбовской, магаданской или рязанской?
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он в них и живет Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 9648.то он в щель в заборе прискакал поподглядывать
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Він випробовує борошна та роздирання за нашу з вами частку, котру нема сечі терпіти.
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о твитерский кацап что в бане у всех Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 2962
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Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж
сестрою,которую будут все иметь?)
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Почему это зрада? Пока только пустой трёп от кенгурированного и не более.

Или Ахметов уже сидит? А может учителя уже в очередь за "Теслами" выстроились?
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Сложно будет с такими петиными друзями, как Ахметов, Медвед и пр. Но, надеюсь Зе справится на смотря на все усилия пе прикрыть их жопы. Он только пол дня презедент, а уже полезное дело сделал - распустил зРаду
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Громко заявил о роспуске Рады. И пока всё. А громких заявлений от него уже наслышаны.
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языком? Зеленський - міжнародним партнерам: Україна стане надійною сестрою, якою всі пишатимуться - Цензор.НЕТ 523 так куралиссимус языком и Лондон брал, земля ему стекловатой.
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Ще не розпустив, там довга і складна процедура...
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Не нужно ля-ля!

Помнится, что вы, антибарИги, всё время тут рассказывали, что для реформ, посадить Ахметова, повысить уровень жизни и завершить войну нужна только политическая воля и немного времени. Это только барИга всё затягивал, бо ему было выгодно. Вова ж не такой? Потому справиться за пару месяцев максимум. Это с войной - там посложнее. А посадить Ахметова и т.д. - это одним росчерком пера, так ведь? Ну завтра ждём!

ПыСы. Распустил вова Раду пока только языком с трибуны.
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Для початку добре. Особливе задоволення приносить вереск ботоферми на всіх гілках: "Спасітє-памагітє корита лішають!!!"
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что-то у тебя истерика началась заранее... Чувствуешь, как придется срочно отмывать зеленую тату на лбу?))
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Це вас тут "аж трісьот" сьогодні. Кидайтесь лайном далі, убогі на ставці.
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Зеленский попросил, чтобы портрета Президента Украины не было в кабинетах чиновников:
«Я прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моего портрета. Президент не икона. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза»

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 7625
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Это портрет, с попрошенко, нужно оставить, чтобы была куда во время обеденного перерыва дартс кидать. Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 3221
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Единая здравая мысль от Зе от начала кампании до сегодня
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Да он просто представил, КАКИЕ портреты президента развесят в кабинетах. Благо выбор широчайший.

Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 2103

Я бы тоже призвал не вывешивать.
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между тем

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников.
По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.
Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).
Интересно, что по данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".
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ну,чем больше рыгопартий -тем больше дробление ватного лохтората.так держать! Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 9533
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Эйфория клоуна . Зеля , тебя воспримут в ЕС , если твои действия не будут смешить Сильных Мира Сего .
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Я не хочу что бы моя страна была какой то "сестрой", у неё уже был "старший брат", наелись дерьма.
Не ужели нельзя считать Украину не бедным одствеником, а равноправным партнером?
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у вазелина всё по фрейду - он "сестра" у Бени))
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нічого в тому поганого немає. Хто має сестру той знає.
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Младшим братом уже были, хочет чтоб нам еще присунули как сестре.
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Хто-небудь, скажіть йому, що в багатьох іноземних мовах, на відміну від нашої, назви країн не розрізняються за категорією роду.
Тому подібна заява є трохи, кхм, дивною...
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А уровень делегаций ух потешный как при яныке Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться - Цензор.НЕТ 5500
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Кстати, зЕ!фаны, а как так сталось, что свежекенгурированного не устраивает глава СБУ, Генпрокурор и Министр обороны, но устраивает хозяин цепных псов режима Аваков?

Объясните, а? Или Аваков в отличие от всех остальных очепуенно отреформировал вверенную ему структуру? Тогда не понятно, чего вы все 5 лет обгаживали его?
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Ага, кстати, подевались куда-то с начала кампании все вскукареки про Рюкзакова, да и Вальцман куда-то пропал с выдвижением Зе
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Тому що міністр МВД не обирається за квотою Президента.
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І що? Через це Аваков став офігєнним міністром-реформатором? Вова он язиком цілу Раду розпустив, а тут якийсь пес режиму?
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Вам інструкції треба писати? Загугли "Конституція" і прочитай. Президент має право розпускати раду і подавати подання на звільнення міністрів, які обрані по його квоті.
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Та я ж і кажу: Арсен Борисович "ах...какой" міністр!

Живи з цим.
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Так-с мышибратья было,теперь мышисестры?
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А Сены кролІка -є фото.....там жах на обличчі
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Немой вопрос - КОГО ВИ, ТЕЛЕВІЗОРОГОЛОВІ, ОБРАЛИ?
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ничего страшного, будет клубнику собирать по безвизу.
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Та ну? Разве ж он для того ************ становился?
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Ой дурак. То проститутка то сестра. Но ничего, придёт опыт. Педро как красиво говорить умел, а по факту при свинарчуках Украина стала самой бедной страной Европы.
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Представляю шок этих европейских политиков после шоу с трибуны.
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Все Фрейду ,хорошо что хоть сестрою ,а не актрисой немецких фильмов для взрослих,готовая принять в любом количестве с любой стороны.
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А пресслужба фото покачественнее делать не может?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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