 Неизвестные "спортивной внешности" заблокировали работу ВККСУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

В Комиссии отметили, что из-за блокады сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано.

Об инциденте в 8:40 сообщено в Национальной полиции.

"Подчеркиваем, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений, которые удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами.

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Такие действия, в частности, блокируют работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины как по осуществлению оценивания действующих судей, так и по заполнению вакансий в судах", - сообщили в ВККСУ.



Фото: ВККСУ/Facebook

В Комиссии также напомнили, что благодаря новым процедурам, введенным в рамках судебной реформы, на прозрачном конкурсе создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, оценивание на соответствие занимаемой должности прошли 2,5 тысячи судей, 10% из которых не подтвердили способность в дальнейшем осуществлять правосудие и должны быть уволены. На этапе создания находится Высший суд по интеллектуальной собственности, конкурс в который проводит в ВККСУ.