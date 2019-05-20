 Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ее акккаунт
"Починаємо…", - подписала снимок Елена. За несколько часов существования страницы на новую первую леди подписались более 23 тысяч пользователей "Инстаграма".
Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах. Для важного события в их жизни Елена Зеленская выбрала белый костюм, пиджак которого был на коротких рукавах с трендовым Кейп.
За считанные часы количество ее фанатов уже составило более 76 тысяч.
Про то, какой ты "финансист" я с прошлого раза помню. Так что вопрос про минет и тебя тоже касается.
И две провинциальных бениных куклы фотаются в моем городе, празднуя реванш колаборантов.
Вітаю