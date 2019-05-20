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Все про:Зеленский (1295) Instagram (5) Елена Зеленская (13)

 Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом. ФОТО

Первая леди Украины Елена Зеленская завела себе новый официальный "Instagram". Первым фото стало селфи с ее мужем Владимиром Зеленским перед его инаугурацией в президенты Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ее акккаунт

"Починаємо…", - подписала снимок Елена. За несколько часов существования страницы на новую первую леди подписались более 23 тысяч пользователей "Инстаграма".

Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом 01

Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах. Для важного события в их жизни Елена Зеленская выбрала белый костюм, пиджак которого был на коротких рукавах с трендовым Кейп.

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Елена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом 02

За считанные часы количество ее фанатов уже составило более 76 тысяч.

Источник: https://censor.net.ua/p3127787
 
   
 Топ комментарии
 
Похожа на порноактрису из немецких фильмов...всем дает...у всех берет..😀
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Це вже ти точно с прівєтом школота прищава,все дрочиш на німецьких порноактрис
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Роман Доник с Roman Donik.21 мин. · Кличко приехал на велосипеде. На настоящем. Не в кино. Чуваки, вы не того выбрали. "Царь то не настоящий" (с)
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Да просто интересно, чем вы до сих пор живете, не имея иных талантов и способностей. Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком - Цензор.НЕТ 4861
Про то, какой ты "финансист" я с прошлого раза помню. Так что вопрос про минет и тебя тоже касается.
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А для меня это весна, Украина, Киев! Зависит от содержимого головы.
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Киев, весна, сепары с севера возвращаются... Олена Зеленська завела офіційну сторінку першої леді України Instagram, опублікувавши селфі з чоловіком - Цензор.НЕТ 8787
И две провинциальных бениных куклы фотаются в моем городе, празднуя реванш колаборантов.
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так ....з усмішкою почалось....а як закінчиться правління.. ще не відомо
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І не забути зробити аудит благодійного фонду, який кремлвська жаба подарувала своїй Маринці.
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таке враження ..для них..по приколу ..самі не вірять в те що сталося..і не усвідомлюють що президент країни --це не розвага
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Зеленский - молодец. Хорошо начал. Но главное не останавливаться. Вся это воровская шоколадная мразь, которая 5 лет разворовывала страну и довела ее до такой бедности, должна отправиться в тюрьму. Там пусть под шконкой кричат: "Армія, мова, віра".
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Странный костюм. Если бы рукава были обычными, было бы лучше.
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Як казав один провідний актор з Кварталу 95......das ist fantastisch...o...o...ooooo!!
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Цікава новина. Як і з ким будуть відзначати цю знаменну подію ,дозволили освітити ?
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тетка работает, зарабатывает. дай бог ,что бы она не повторила пути жены воровки прыщавого, и бомжихи борова в шоколаде. ( не надо устраивать фонд помощи за счет бюджетных денег)
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Да, Зеленская жена похожа на шлюху из порнофильмов
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЕлена Зеленская завела официальную страничку первой леди Украины в Instagram, опубликовав селфи с супругом. ФОТО
 
 
 
 
 
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