 Зеленский с булавой, отвернувшийся Порошенко, Савченко в медалях, смеющиеся Луценко и Грицак, - инаугурация шестого Президента Украины Зеленского. ФОТОрепортаж

С самого утра вход в Мариинский парк был только через рамку.

За час до начала церемонии гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского, а нардепы принимали присягу для Фейсбука. Мэр Киева Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.

Сам Зеленский подпрыгнув, поцеловал Кошевого во время своего шествия к Верховной Раде.

В ходе торжественного заседания Рады Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность Президента Украины.

В своей речи, Зеленский заявил: "Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе". Затем он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабмин также уйти в отставку. Вместе с тем, Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно".

Кроме того, Зеленский заявил, что готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины. Зеленский акцентировал: "И Крым, и Донбасс - это украинская земля".

В завершение своей речи Зеленский пообещал: "В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы не плакали".

Инаугурация не обошлась и без конфузов. Так врученное Зеленскому удостоверение Президента Украины упало на пол. А входе выступления Зеленского между ним и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка из-за русского языка во время инаугурационной речи Президента.

В итоге спикер ВР Андрей Парубий закрыл торжественное заседание Рады: "Було весело. Дякую Президенту України".

Сам Зеленский направился в Мариинский дворец. Возле Верховной Рады его приветствовали гости, которые наблюдали за инаугурацией на установленном для них экране.

Инаугурация Зеленского в объективе фотокорреспондентов Цензор.НЕТ.

Под Радой ожидают прихода Зеленского на инаугурацию.

Зеленский идет на инаугурацию.

Евгений Кошевой.

Зеленский приветствует своих сторонников.

Обеспечивать безопасность на инаугурации помогали служебные собаки.

Зеленский идет на инаугурацию.

Лидеры религиозных общин пришли на инаугурацию Зеленского: митрополит Епифаний (ПЦУ, первый слева), архиепископ Святослав (УГКЦ, второй слева), почетный патриарх Филарет (ПЦУ, второй справа)

Депутаты изучают Пересопницкое Евангелие.

"Оппоблок" собрался в круг: в центре внимания нардеп Ефим Звягильский.

Мэр Киева Виталий Кличко.

Надежда Савченко на инаугурацию надела все свои награды.

Ирина Луценко и Виталий Кличко.

В секторе БПП не скрывают радости от появления Кличко в сессионном зале.

Смеющиеся глава СБУ Василий Грицак и Генпрокурор Юрий Луценко.

Президент Литвы Даля Грибаускайте.

Пятый президент Петр Порошенко приветствует иностранных гостей: спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и главу Минобороны Канады Харджита Саджана.

Сессионный зал приветствует Порошенко.

Президенты Украины на инаугурации. Порошенко общается с министром энергетики США Риком Перри

Члены Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком прибыли на инаугурацию Зеленского.

Яценюк приветствует народных депутатов.

Премьер Владимир Гройсман о чем-то шепчется в президиуме Рады со спикером Андреем Парубием и первым вице-спикером Ириной Геращенко. За ними наблюдает вице-спикер Оксана Сыроид.

Владимир Зеленский прибыл на торжественное заседание Верховной Рады.

Народные депутаты снимают проход Зеленского на свои гаджеты.

Некоторые парламентарии аплодируют Зеленскому.

Исполнение гимна перед принятием присяги.

Гости и нардепы слушали гимн стоя.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук объявляет результаты выборов президента.

Церемония принятия присяги Президента Украины.

Владимир Зеленский зачитывает присягу Президента Украины.

Зеленский передает главе Конституционного Суда Наталье Шаптале подписанный им текст присяги Президента Украины. Взгляды всех гостей, кроме Петра Порошенко, обращены на шестого Президента Украины. Делегаты США Волкер и Перри снимаю происходящее на свои гаджеты.

Зеленский занял президентское кресло.

Зеленскому вручают символы власти Президента Украины - гербовую печать.

и долгожданную булаву.

Зал приветствует присягнувшего Зеленского. Шестой Президент Украины не скрывает своей радости.

Члены Кабмина слушают первую официальную речь президента Зеленского.

Первое выступление президента Зеленского с трибуны парламента.

Зеленский выходит из Рады после инаугурации.





Сторонники Зеленского.

В ожидании президента.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Цензор.НЕТ.