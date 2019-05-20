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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского. Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Полицейские, спасатели и нацгвардейцы скоординировали все силы и средства во время подготовки и проведения инаугурации нового Президента Украины.

Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД 01

"Во время массовых мероприятий безопасность и общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей. Подразделения МВД работают в усиленном режиме. Ситуация контролируемая, нарушений правопорядка не зафиксировано", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД 02

За процессом инаугурации на площади возле Верховной Рады наблюдали около 3000 граждан.

Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД 03

Источник: https://censor.net.ua/p3127771
 
 
 Топ комментарии
 
А где же те «миллионы» сторонников? 😂👍
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Смотри Юра, что бы пупок от нагрянувшего счастья не подорвался 😂👍
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мені теж було смішно, хоча я не жулік і злодій. І шо?
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Смотри Юра, что бы пупок от нагрянувшего счастья не подорвался 😂👍
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мені теж було смішно, хоча я не жулік і злодій. І шо?
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Но ветер начал дуть в другую сторону!
Это точно, был западный стал восточный.
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не забывай,что ветер штука переменчивая... Майже 3 тисячі людей спостерігали за інавгурацією Зеленського в Маріїнському парку, - МВС - Цензор.НЕТ 2408
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Не розумію в чому претензія до Парубія.Він сказав "весело" ,це ж правда.Зеленський старався,всі отримали задоволення.Шановні,чому репетуєте?
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чого ти скавчишь?шо ти зробив,шоб покращити становище?допомагав 5 років креємлядям?
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У "страдальца" Юры тем не менее хватает денег на интернет,чтобы там гадить.
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Романенко за то что топил против Порошенко обновил себе авто и уже успел на нем в Неаполь прокатился, а что перепало Вам?
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то була епоха зубожіння, тепер, кажуть, скінчилась
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Романенко в команді Зеленої шмарклі. Ви від нього очикували чогось іншого?
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Он не знает шо такое работа, профессиональный бездельник, от того и вопросы такие))
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а може просто - "слуга урода" по тілівізіру транслювався? Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД - Цензор.НЕТ 2896
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Имейте чуть-чуть совести и не оскорбляйте украинский народ подобными словами.
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это все что нужно знать о поддержке 73 % - реальные три тыщи из которых 100 - актеры 95 квартала вместе с уборщицами и балетом
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один новоизбранный, другой новопреставленый Около 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД - Цензор.НЕТ 6331
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Приберіть зі своїх сторінок українські прапори,калину,вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко,Степана Бандери,Тараса Шевченка. Не тому що доведеться,можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах, відверніться від символічних могил січових стрільців і справжніх могил українських повстанців, не тому,можливо, що все це буде стерте з лиця землі невдовзі. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні,бо плюнули в обличчя Великій Матері,обравши проросійського фіґляра. Лицемірство - непрощенний гріх.
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Первый шаг сделан, за спинами этих 3000 Флаги Украины были перевернуты! И не надо рассказывать о том, что когда-то и такие были. Сейчас, на данный момент, законодательно, четко определено какие флаги у Украины!
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шото полициянтов было больше чем ЗеФанатов
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Стояла обычная вата, без флагов Украины и без мозгов в голове. Типичные избиратели Януковича
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вот бы если с флагами и с порохом не знали бы куда девать изобилие и грошы
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да ес окей наконецто Зеленский мой президент я за него голосовал красава по жизни. умница и хороший человек
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на конєц, на конєц
будеш себе добре поводить - скажу на чий
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а на фото и не скажешь...несколько копов и усе...что за репортаж такой?
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Ещё нацгуард спиной стоит, и пенс из Харькова в жёлтой майке лидера.
Реально очень странные фото, ни щаслывих облыч, ни бомжей и пропитых харь, и тех и других среди 3000 можно было немеряно наловить.
Видимо редакция притримується обережного нейтралітету, бо хтозна, шо там далі буде, може расцвет демократии, а може и пиночет покурит за углом.
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судя по фоткам был один пузатый мужик и еще 3500 ментов. про ментов, правда, только из текста ясно.
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Шо то не густо. В Петра Лексеевича в 2014-м несколько сот тищ народа пришло . Чует мое сердечко шо Вова скоро будет чухать мэштамы асфальт в сторону Ростова-папы.
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а может потомучто петр лексеевичь автобусный король
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Шо то Вова рамсы попутал -сразу попер еще даже не посцав в президентском гальюне. Смеятся будет тот кто последний а Петро Лексеевич не пальцем деланный и знает что к чему. Ой рано ты Воффка против ветра сцать ..рано а то смотри весь в моче собственной окажешся.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо 3 тысяч человек наблюдали за инаугурацией Зеленского в Мариинском парке, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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