 Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленскогона велосипеде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.

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