 Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленскогона велосипеде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.
У Киеврады свои полномочия у мера свои у главы обладминистрации или администрации г. Киева свои.
Молодець
Велосипед, на якому сьогодні Києвом прокатався міський голова Віталій Кличко в Україні коштує понад 4 тисяч доларів.
Про це пише видання УНІАН.
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По тротуару по правилам дети должны ехать.
А так или велодорожка или проезжая часть.
Не ужели с Лютежа педали крутил)
Кацапы плачут что мы "нищие"....
А зато у нас много капищ(на фото видно) и Яхве может в любой момент сделать нас "антинищими", просто не хочем. А будете блеять, то дружно помолимся и вы будете "гореть вечно"))) Что значит "свамебох"? Это что, мы значит будем "гореть вечно"? Это "снамебох"!(читает заклинания)