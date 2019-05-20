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 Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что передвигаться по городу сегодня сложно.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленскогона велосипеде. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Гости начали прибывать в Раду на инаугурацию Зеленского: нардепы принимают присягу для Фейсбука. ФОТОрепортаж

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Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде 04

Источник: https://censor.net.ua/p3127726
 
   
 Топ комментарии
 
чётко подъебнул Вазелина!!!!)))))))))))))))
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Ну хоть кто-то приехал на велосипеде.... Респект и уважуха...
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Навряд чи, скоріше Віталя повівся на кіно і вирішив не ризикувати
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Нормально. На велосипеде вся Голландия ездит и украинская власть пусть ездит. Ближе будут к народу. Но Кличко - друг олигарха Фирташа и это плохо, не взирая ни на что.
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Так у него велик дороже чем мой автомобиль ))))
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Так, а Зе - друг олігарха Коломойського, і це погано))))
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Ну хоть кто-то приехал на велосипеде.... Респект и уважуха...
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пиар голимый всех за дурачков считает Виталька
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Ну всех не всех, а одного преЗедента точно
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Последний раз виталька вспоминал о велосипеде когда въезжал на должность, может почувствовал, что пора то на чем въезжал отыскивать, т.к. вскоре пригодится. Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде - Цензор.НЕТ 1679
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Якби у вас було почуття іронії, то ви б зрозуміли чому так.
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чувство иронии поклонникам деревянного юмора Квартала не знакомо
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А як би у Вас були елементарні знання Законів, то Ви б зрозуміли, що віталік нині не тільки мер столиці а ще й голова Київської державної адміністації, а це посада на яку призначає президент, а оскільки Київ має окремо визначений законодавством статус, то повноваження власне мера в ньому нарівні англійської королеви.
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При чем здесь Киеврада ? Какое она отношение имеет к Кличку ?
У Киеврады свои полномочия у мера свои у главы обладминистрации или администрации г. Киева свои.
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Ну він взагалі-то часто і постійно катається на велику...
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Це не просто велік, якщо бути точним - бо у нього є моторчик.
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Если бы он каждый день так делал.. напоминает пиар Яценюка с перелетом на бюджетном самолете и с профессиональными фотографами "случайно" оказавшиеся рядом.
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Виталька, не хвастайся. мы то знаем, что твой велосипед стоит дороже 70% машин на наших дорогах.
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У Кличко очень дорогой велосипед...как для велосипеда, но это полный чес, что он якобы дороже большинства автомобилей Киева, особенно учитывая то, что он уже тоже не новый.
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...говорят велосипед ненастоящий, с моторчиком.
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Клоуны. Хорошо, что на ишаке никто не догадался подрулить.
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А говорили, что боксер не КЛОУН. Да Зеленскому далеко до них, это КЛОУНЫ мирового значения.
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давай Виталька исполняй дальше Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді - Цензор.НЕТ 1891

Велосипед, на якому сьогодні Києвом прокатався міський голова Віталій Кличко в Україні коштує понад 4 тисяч доларів.
Про це пише видання УНІАН.
https://24tv.ua/****************
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А Владимир Александрович на "жигулях" ездит ?.. Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді - Цензор.НЕТ 4969
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на МерСССедесе. Ты кроме воплей здесь почитал бы чет.
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И что? Кличко вполне в состоянии позволить себе средство передвижения за $4000.
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А зачем по тротуару ехал.
По тротуару по правилам дети должны ехать.
А так или велодорожка или проезжая часть.
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Молодец, всё правильно сделал. А соевая клоунская ботва вся по пьянке сделана.
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И где он на него сел?
Не ужели с Лютежа педали крутил)
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Явно перестарался Виталька. Но врятле это повлияет на мнение президента. Но изменения в первые минуты инаугурации нового президента на лицо. Виталька встает на путь исправления))))))))
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Молодец Виталя, маршрут до ВР проложил, теперь прокладывай до лукьяновки))
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Православный мер это хорошо, даже фоточки приказал делать: притоны для верунов на фоне Мэра))

Кацапы плачут что мы "нищие"....
А зато у нас много капищ(на фото видно) и Яхве может в любой момент сделать нас "антинищими", просто не хочем. А будете блеять, то дружно помолимся и вы будете "гореть вечно"))) Что значит "свамебох"? Это что, мы значит будем "гореть вечно"? Это "снамебох"!(читает заклинания)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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