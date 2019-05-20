 Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги" в Харькове. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил соорганизатор палатки Борис Редин.
"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги", но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал он.
По его словам, он уже написал заявление в полицию.
Как сообщалось, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.
8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.
В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
Фото: Depo.Харків
11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.
15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.
"Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл.Свободы на пл.Защитников Украины. В случае отказа - поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета.
"Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец не дают суда оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать", - говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко.
Харьковский горсовет подал апелляцию.
https://ru.depositphotos.com/162159146/stock-photo-impaled-heads-on-spear.html
Узнаете знакомый почерк ?)
Пожертвования потихоньку сходили на НЕТ
а теперь они эту палатку еще долго не смогут тронуть
и суммы пожертвований резко возрастут
Дякуємо Друже. Ми стараємось, хто на фронті, а хто і в тилу перемогу кує.
Український чорнозем потребує "перегною"
Чи скоро?
Задрот раскидывает ложные цели, чтобы распылять усилия противника...
ЗЫ а де кста с14, нац-жены, вот эти вот все сведетели свинарчуков?
Стрєлок Не дождьотєся
"Памятай чужинець,тут господар українець". Сказ о том як два жида і армянін тупих хохлов розвели
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Нет. Неправильно!
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Я, пані та панове, навіть приблизно не уявляю, як взагалі можливо жити в Україні і бути на боці агресора.
Меня просто цікаво. Намагаюсь уявити собі ті мотиви. Мовляв, "підпілля, маладая гвардія"?
Незрозуміло.
На мене напали. В моїй країні війна. Є відвертий ворог, який намагається знищити мене, мою родину і все те, що мені є цінним.
І в цей же час, десь поруч, сидять десь на кухнях такі собі рюсскіє *******...
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Щось мені підказує - ох, скоро почнеться....
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Хто куди, а я в "Ствол" за набоями ))
- Гусня роздає паспорти на Донбасі. ЄС не вбачає необхідності введення санкцій за це.
- Довірена особа Трампа скасовує візит до Україничерез ворогів США і корупціонерів в оточенні Зеленського
- Рада міністрів РЄ відкриває шлях рф до повноправного членства ПАРЄ і скасування санкцій.
- Північний потік - 2 буде збудований. Каже Меркель.
- Суди випускають скотів, які хотіли знищити 400 000 українців
- Суди дозволяють МАУ Коломойського не платити 60 млн. грн. податків.
- Суди безпределять по Привату
- Друзі Зеленського заявляють, що непогано було б виплатити 2 млрд. баксів Коломойському
- Світовий банк попереджає що денаціоналізація Привату - це пздц
- МВФ не планує видавати Україні кредитів в цьому році.
Новообраний мовчить.
https://ukraine.d3.ru/novoobranii-movchit-1788941/
ему некогда, он придумывает "фишечки " для инагурации...
Нужно выучить текст, подобрать сценический костюм, удачно расставть телеоператоров и т.д.
Шиза: Адепты СССР напали на мобильную лабораторию по тестированию ВИЧ
"оскорбляли сотрудников и горожан, пришедших на тестирование, говорили, что ВИЧ не существует, и угрожали, что всех, кто прошел тест, разберут на органы."