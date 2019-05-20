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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:поджог (624) Харьков (4270)

 Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги" в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную на пл.Свободы, напротив здания облгосадминистрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщил соорганизатор палатки Борис Редин.

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги", но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал он.

Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку Все для перемоги в Харькове 01

По его словам, он уже написал заявление в полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города

Как сообщалось, палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку Все для перемоги в Харькове 02
8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку Все для перемоги в Харькове 03
Фото: Depo.Харків

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове. ДОКУМЕНТ

"Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл.Свободы на пл.Защитников Украины. В случае отказа - поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета.

"Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец не дают суда оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать", - говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко.

Харьковский горсовет подал апелляцию.

Источник: https://censor.net.ua/p3127707
 
 
 Топ комментарии
 
нужно доделать работу снайпера
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"щирый хохол"-жид кернес-мутит воду в Харькове,на кол подстилку
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Гепа в действии!
Узнаете знакомый почерк ?)
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Гепа в действии!
Узнаете знакомый почерк ?)
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гепа лучший друг порошенко , полтавский договорнячек с барИгой помните?
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Вместо палатки нужно сооружать бетонный форт
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и все что было последние 5 лет тоже для этого делалось.
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"щирый хохол"-жид кернес-мутит воду в Харькове,на кол подстилку
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А киевские соплеменники Кернеса его покрывт.
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Это они под мовный закон. Кацапи делано, кацапом запощенно, кацапами лайкнуто.
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Эффект Барбары Стрейзанд
Пожертвования потихоньку сходили на НЕТ
а теперь они эту палатку еще долго не смогут тронуть
и суммы пожертвований резко возрастут
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Желаю Украине полной и скорой победы над врагом, чтобы уже не было необходимости держать палатку на площади.
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stanislav vaisman
Дякуємо Друже. Ми стараємось, хто на фронті, а хто і в тилу перемогу кує.
Український чорнозем потребує "перегною"Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 8272
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Ну, ну коли вони там вже кістьми ляжуть?
Чи скоро?Рано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги" в Харькове - Цензор.НЕТ 6
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Сдохнуть или выучить еще один язык-чисто кацапская дилемма. Предлагать этому стаду имбецилов выучить английский для общего развития думаю излишне. Свет еще не видывал такой упоротой дичи.
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Я как-то спросил одну относительно вменяемую кацапку, по какую сторону китайско-украинской границы она хотела бы оказаться. Ответ: "Конечно по китайскую". Правда, цікаво?
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Скоро её желание осуществится. Возможно, даже при ее жизни.
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Ну, заезжал я к родичам в Ростовскую и Воронежскую область. По русски говорят только школьники и начальство. Чем дальше от школы и начальства, тем больше украинского. Только сами они говорят мне: "Ми розмовляємо не українською мовою, а козацькою".
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90 года ушли, а люди остались и ща вернулись в Украину для предела. В бандитских войнах, патриотизм большая помеха, поэтому щас будут жечь, убивать, грабить. Методы отработаны Волкодав ушёл, пришли волки.
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Не волки, а шакалы, а в остальном согласен. На Сабакова, который еще министр МВД шакалам, как видать плевать. Он для них не авторитет. Он авторитет только для титушек под кодовым названием "нацжены".
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Не так было бы жалко палатку,если бы на утро в ней обнаружили каляску с пеплом и очками великого математика...
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Великого юриста вы хотели сказать?)) Кандидат юридических наук он.
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Зе-бид.о так "святкує" інвагінацію Вофкі піаніста.
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Гепа будет добиваться своего ( не мытьем, так катаньем )...
Задрот раскидывает ложные цели, чтобы распылять усилия противника...
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жінка його нібито сама у центрі мешкає у двоповерховій квартирі, а само падло у мотелі Націоналт, мабуть це перше, що мона спалити...
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Я не поддерживаю подобные методы, но тут согласен. С бандитами бессмыслен играть в демократию и право, с бандитами нужно бандитскими методами.

ЗЫ а де кста с14, нац-жены, вот эти вот все сведетели свинарчуков?
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Надо на кернеса доберманов спустить , будет эпичненько - немецкие сторожевые собаки разорвали еврейскую каличную крысу.
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У тебя ни духу ни физухи не хватит меня даже на метр посунуть а ты тут раскукарекался
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Центр города, напротив облгосадминистрация. Там на каждом столбе по десять веб-камер висит и полиция постоянно дежурит. Опять скажут никто ничего не видел, а полиции рядом не было.
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Жаль, что снайпер не туда попал. Тому, но не туда.
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В Молодежном парке и поставили бы палатку возле памятника воинам УПА.
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Да-да, в месте, где очень мало людей. Именно этого и добивается недостреляный
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Это скромный подарок на кенгурацию комику от Гепы.)

Стрєлок Не дождьотєся‏

"Памятай чужинець,тут господар українець". Сказ о том як два жида і армянін тупих хохлов розвели Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 276
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Я, джентльмены, даже приблизительно....
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Нет. Неправильно!
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Я, пані та панове, навіть приблизно не уявляю, як взагалі можливо жити в Україні і бути на боці агресора.
Меня просто цікаво. Намагаюсь уявити собі ті мотиви. Мовляв, "підпілля, маладая гвардія"?
Незрозуміло.
На мене напали. В моїй країні війна. Є відвертий ворог, який намагається знищити мене, мою родину і все те, що мені є цінним.
І в цей же час, десь поруч, сидять десь на кухнях такі собі рюсскіє *******...
====
Щось мені підказує - ох, скоро почнеться....
===
Хто куди, а я в "Ствол" за набоями ))
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А у меня в Камянце минометная мина приныкана, не совсем практично но в принципе если шо я ей по скрепной башке вместо дубины ушатаю
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це ще інаугурації не було - а сепарня вже підняла голову.
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Найліпший варінт, Нацдружинам сходити у додому у гості до Гепи.
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**** гепа, довиепивається, спалять у його гелику усіх скопом...
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некогда популярная фраза, опять становится актуальной.
Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 870
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Новообраний мовчить

- Гусня роздає паспорти на Донбасі. ЄС не вбачає необхідності введення санкцій за це.
- Довірена особа Трампа скасовує візит до Україничерез ворогів США і корупціонерів в оточенні Зеленського
- Рада міністрів РЄ відкриває шлях рф до повноправного членства ПАРЄ і скасування санкцій.
- Північний потік - 2 буде збудований. Каже Меркель.
- Суди випускають скотів, які хотіли знищити 400 000 українців
- Суди дозволяють МАУ Коломойського не платити 60 млн. грн. податків.
- Суди безпределять по Привату
- Друзі Зеленського заявляють, що непогано було б виплатити 2 млрд. баксів Коломойському
- Світовий банк попереджає що денаціоналізація Привату - це пздц
- МВФ не планує видавати Україні кредитів в цьому році.

Новообраний мовчить.

https://ukraine.d3.ru/novoobranii-movchit-1788941/
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Новообраний мовчить

ему некогда, он придумывает "фишечки " для инагурации...
Нужно выучить текст, подобрать сценический костюм, удачно расставть телеоператоров и т.д.
Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 4212
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Твари. Почерк русскага мира: нагадить втихаря и убежать.
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Параллели:

Шиза: Адепты СССР напали на мобильную лабораторию по тестированию ВИЧ

Рано-вранці невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 1615

"оскорбляли сотрудников и горожан, пришедших на тестирование, говорили, что ВИЧ не существует, и угрожали, что всех, кто прошел тест, разберут на органы."
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Кернеса титушня это и это понятно всем. Майдан, нужен Третий Майдан и физическое уничтожение всех гнид-коррупционеров и паразитов-казнокрадов при власти и только тогда Нэнька сможет процветать.
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ЗЕленые антимайдан реваншисты повылезли
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРано утром неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги" в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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