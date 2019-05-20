 Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Везде много правоохранителей, особенно большое количество полиции сконцентрировано со стороны станции метро "Арсенальная".

В самом парке коммунальщики заканчивают последние приготовления, а полиция диалога пороводит обход территории.

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Напомним, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме.