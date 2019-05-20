 Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Везде много правоохранителей, особенно большое количество полиции сконцентрировано со стороны станции метро "Арсенальная".
В самом парке коммунальщики заканчивают последние приготовления, а полиция диалога пороводит обход территории.
Напомним, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме.
8 год ·
Ге! Тутка декотрі принципові кажуть, шо не гарно кпити про курдупля, якому під трибуну підсунули підставку, аби йому з-за трибуни визирала не лише голова, але й трохи торса.
Я не проти, щоб і дупа визирала.
Але ту ся згадало, як Цахес радісно кпив з фізичних вад політиків.
І я си думаю: як ти такий муровий, жи кпиш зо всіх, то терпи. Тепер ти наш об'єкт, а ми Квартал 25%.
Нє?
Чи, скоріше. думає: "Чи заберуть в мене тепер кормуху на якої написано Eminent, чи ні?", "Гавкати, чи краще мовчки посиліти?", "Посадять мене в зоопарк за покусані дупи в останні кілька років, чи я ще буду в нагоді нової влади?" "Політика, мля..."
У вас есть шанс просто не топить за это чудовище- порошенко, который пришёл после майдана на красивых лозунгах, но с целью заработать много - много бабла.
Надеюсь , он доволен. У него чертова куча этих денег. Пусть теперь оставит в покое Украину
Звичка?
привычка?