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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку. ФОТОрепортаж (обновлено)

Возле входа в Мариинский парк, через который новоизбранный президент Владимир Зеленский будет идти к Раде, поставили большое количество арочных металлоискателей, коммунальщики заканчивают последние приготовления, а полицейские охраняют порядок.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Везде много правоохранителей, особенно большое количество полиции сконцентрировано со стороны станции метро "Арсенальная".

Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 01

В самом парке коммунальщики заканчивают последние приготовления, а полиция диалога пороводит обход территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта. СПИСОК

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Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 03
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Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 05

Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 06
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 07
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 08
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Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 10
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 11
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 12
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 13
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 14
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 15
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 16
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 17
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 18
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 19
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 20
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 21
Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку 22

Напомним, в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/p3127705
 
 
 Топ комментарии
 
Нас постепенно приучают к кацапским порядкам? Инаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку - Цензор.НЕТ 903
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То на ЦН хоч півдня буде нормально ?
Форумні зебіли вже полізли туди ?

Я чекаю знаків. Дивитися не буду - нервів нема, сподіваюся прочитати про всі деталі.
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Говорят, пускают только тех, кто полностью процитируют шутки про "эбонитовые палочки", "Украину - порноактрису" и "сойдемся с Путиным посередине".
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Это стандартные средства безопасности. Странно, что Вам это не понятно. Хотя, если Вам платят за комментарии, то все встает на свои места.
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Свиноферма уже не подгорает, а горит ярким пламенем. Свыни в шоке ...
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Что за зубоскальство! Это нормальная забота о вашей же безопасности. Смотрите, что в Харькове уже с утра происходит- подожгли палатку на площади... Так что не надо ныть.
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На расие тоже все в заборах да ограждениях для их же безопасности.
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теперь зелеботы будут переобуваться в прыжке, все в чем обвиняли пороха оказывается уже норм.
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Юрій Винничук
8 год ·

Ге! Тутка декотрі принципові кажуть, шо не гарно кпити про курдупля, якому під трибуну підсунули підставку, аби йому з-за трибуни визирала не лише голова, але й трохи торса.
Я не проти, щоб і дупа визирала.
Але ту ся згадало, як Цахес радісно кпив з фізичних вад політиків.
І я си думаю: як ти такий муровий, жи кпиш зо всіх, то терпи. Тепер ти наш об'єкт, а ми Квартал 25%.
Нє? Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку - Цензор.НЕТ 4217 Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку - Цензор.НЕТ 4217 Інавгурація Зеленського: вхід у Маріїнський парк лише через рамку - Цензор.НЕТ 4217
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Выражение лица полицейской собаки намного лучше чем у морд некоторых клоунов.
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Ви думаете, що собака каже: "Благодарю!" "Кловани...Зебіли...гав-гав" "Треба було голосувати"? Чи, "Ну що, догралися, порохоботи? Хай тільки скажуть "фас"?"

Чи, скоріше. думає: "Чи заберуть в мене тепер кормуху на якої написано Eminent, чи ні?", "Гавкати, чи краще мовчки посиліти?", "Посадять мене в зоопарк за покусані дупи в останні кілька років, чи я ще буду в нагоді нової влади?" "Політика, мля..."
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Безопасность людей прежде всего. Рамки - это правильно.
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И вообще всех по часу шмонать, а потом шары воздушные отобрать и утверждать что это беспилотник 😄
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Сомневаюсь что кто-то из людей туда придет, там будут одни зебилы.
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Как смешно. С такими шуткам ваш пэтя точно в раду не попадет.
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дада, потому что 73% приведут в Раду Януковича, Портнова и прочих почитателей собраний в Мариинском парке
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То есть это я , по- вашему, партнёр медведчука, и это я смешила по скайпу Януковича своим шоу с судом ? Это я не передала Межгорье под базу ветеранов АТО. Я - одна из 73%.
У вас есть шанс просто не топить за это чудовище- порошенко, который пришёл после майдана на красивых лозунгах, но с целью заработать много - много бабла.
Надеюсь , он доволен. У него чертова куча этих денег. Пусть теперь оставит в покое Украину
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Нет, просто голосовать за упоротых гамнюков с воспаленным самомнением будут только упоротые терпилы с воспаленным идолопоклоничеством.
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все правильно охрану усилить а то еще свыномародер со своей шоблой по привычке прорваться захочет а то и за нос схватить
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сцыт зеля народа, а как гладибородько корчил
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тебе то полюбому ниче не светит, из умственных соображений, а за целование попы зели он тебе ниче не обещал
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Хто про що, а петяраст про цалованіє поп.
Звичка?
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Пэтя ещё почти целый час президент. Неужели ничего не подипишет, печать не проглотит, булаву не подожжет? Стареет, чертяка))
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вот мне интересно сколько времени боты будут еще гадить на Порошенка,месяц,два,три,год?
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а вони нічого іншого не вміють. Були б мізки - за клоуна б не голосувли.
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похоже, ты с Петей на устах и помирать будешь. отэта заклинило.
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5 лет дороги не перекрывали, а сегодня опять началось, не успели скотинушку булавкой наделить.
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хорошие новости, осталось ждать меньше месяца когда зарплаты станут 4000 евро в месяц,а это на минуточку больше чем в Франции,Австрии,Германии и Швеции, слава великому Зе!
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ждем перекрытия для кортежа, как при овоще
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Прошел ровно месяц как зеля побывал ы Париже - сгорел Нотр-Дам . И вот попытка №2 - кенгурация веселого баранчика в Киеве .
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Представляю, какой праздник в сердцах и душах украинцев!
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интересно, какой номер зеля выкинет, должен же он оправдать статус клоуна
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Божья роса от зези уже накоплена и вот вот должна брызнуть .
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Удачи Владимир! Мы так и говорим о прошлом - николаевская расия, рейганомика... С Чингисханом монголы одни, без него - другие... Это я к тому, что от лидера многое зависит. Гигантская поддержка говорит вам - вы можете все и сейчас. Мы поддержим! Но результаты!!! Словозамыливание непройдет! "Мне не дают" - не пройдет! "Я не смог" - не пройдет! Работайте и думайте не о народе (это пафосно!), а о себе, своей карме и месте в Истории (это приятно).
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Вы не хотите, чтобы Украина развивалась или не хотите, чтобы развитие шло при Зеленском?
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На 5 фото не уже ли сам Кровавый Пастор охрану контролирует?))) Что значит заявление написал об отставке!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИнаугурация Зеленского: вход в Мариинский парк только через рамку. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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