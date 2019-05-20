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 На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками. ФОТОрепортаж

В Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

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Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

Противники Жукова также раздавали прохожим листовки, на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

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Акция завершилась запуском в небо плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника", привязанного к воздушным шарикам.

На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками 01
На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками 02
На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками 03

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На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками 04
На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками 05
На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками 06
Фото: Мария Вовк/Громадське

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Напомним, в мае 2016 года тогдашний глава Харьковской ОГА Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Документ, в частности, предусматривал переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

На это резко прореагировал директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Читайте: Мы не вырываем советское прошлое из истории, мы делаем так, чтобы оно больше не повторилось, - Вятрович

Источник: https://censor.net.ua/p3127697
 
 
 Топ комментарии
 
Харківська сєпарня знову заворушилася, ауууу СБУ, хочете знову дочекатись зелених чоловічків?
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За лето 41-го года Вермахт разгромил РККА. Миллионы солдат и офицеров попало в плен, примерно миллион погибло и столько же пропало без вести.
Приказ Жукова: Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвращению подлежат расстрелу. Семьи тех, кто сдался врагу разыскать и расстрелять.
К своим солдатам относился, как к расходному материалу.
Соотношение сил на советской западной границе 22 июня 1941.
Германия: 166 дивизий, Танки 4 171 (тяжелых танков нет вообще), самолеты 4 846
СССР: 190 дивизий, Танки 15 687 из них 1475 (Т-34), самолеты 10743
Берлинская операция - силы сторон 1945 год
Германия - 766 000 человек
СССР - 2 500 000
Штурм Берлина - силы сторон
Германия - 85 000 (солдат, полиции, гитлерюгента и ополченцев)
СССР - 1 500 000
1 июня 1941 года численность Красной Армии В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. ("ВИЖ" 1991 No 4) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.
Красная Армия за тот же период потеряла 20500 танков. Этого могло хватить на укомплектование пять таких армий, как Вермахт. и все остальные армии планеты Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было.Неужели начальник Генерального штаба Жуков за весь этот позор не несет ответственности?
Битва за Киев Жуков приказал бросить на штурм хорошо подготовленной немецкой обороны войска, только доукомплектованы мужчинами от, 15 до 55 лет, согнанных из окрестных украинских сел. Пулями в спину заградотряды гнали этих необученных украинцев в одну атаку за другой. В течение 24 дней этой преступное кровопускание было уничтожено 770 тыс. В июне 1946 было начато расследование по так называемому «трофейном делу». В материалах собраны свидетельства, что Жуков вывозил из Германии Значительные количества мебели, произведений искусства, различное другое трофейное имущество записка Г. К. Жукова на имя секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Жданова ... "Я признаю себя очень виноватыми в том, что НЕ сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю т.Сталину"
Ядерные Учения были подготовлены и проведены под руководством Жукова Тоцкий полигон, испытания над людьми - 45 тысяч солдат стали инвалидами и умирали от болезней
https://andreistp.livejournal.com/7516539.html
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Жуков - " Мясник Украинцев "и кровавая рука кремлёвского Фюрера сралина,а также любитель наворованных ценностей как и нынешний кремлёвский Фюрер хутин. Гитлер и сралин развязали войну, из за строительства национал социализма в своих странах,а буферная Украина от этих всех мясников пострадала и находятся ещё дурни,которые почитают всех этих мясников и любителей наворванных ценностей. На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 3350
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Просто страна идиотов. Может кто-нибудь наконец озаботится реальной жизнью?
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Как все точно сказано про недоимперию, во главе с ******!
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Так сьогодні почалося "реальне життя". Ви же зе обрали. Тепер чекай.
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Харківська сєпарня знову заворушилася, ауууу СБУ, хочете знову дочекатись зелених чоловічків?
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Жуков - Герой України!
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За лето 41-го года Вермахт разгромил РККА. Миллионы солдат и офицеров попало в плен, примерно миллион погибло и столько же пропало без вести.
Приказ Жукова: Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвращению подлежат расстрелу. Семьи тех, кто сдался врагу разыскать и расстрелять.
К своим солдатам относился, как к расходному материалу.
Соотношение сил на советской западной границе 22 июня 1941.
Германия: 166 дивизий, Танки 4 171 (тяжелых танков нет вообще), самолеты 4 846
СССР: 190 дивизий, Танки 15 687 из них 1475 (Т-34), самолеты 10743
Берлинская операция - силы сторон 1945 год
Германия - 766 000 человек
СССР - 2 500 000
Штурм Берлина - силы сторон
Германия - 85 000 (солдат, полиции, гитлерюгента и ополченцев)
СССР - 1 500 000
1 июня 1941 года численность Красной Армии В 1941 году Красная Армия потеряла 6.290.000 единиц стрелкового оружия. ("ВИЖ" 1991 No 4) Этого оружия было бы вполне достаточно чтобы вооружить весь Вермахт.
Красная Армия за тот же период потеряла 20500 танков. Этого могло хватить на укомплектование пять таких армий, как Вермахт. и все остальные армии планеты Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было.Неужели начальник Генерального штаба Жуков за весь этот позор не несет ответственности?
Битва за Киев Жуков приказал бросить на штурм хорошо подготовленной немецкой обороны войска, только доукомплектованы мужчинами от, 15 до 55 лет, согнанных из окрестных украинских сел. Пулями в спину заградотряды гнали этих необученных украинцев в одну атаку за другой. В течение 24 дней этой преступное кровопускание было уничтожено 770 тыс. В июне 1946 было начато расследование по так называемому «трофейном делу». В материалах собраны свидетельства, что Жуков вывозил из Германии Значительные количества мебели, произведений искусства, различное другое трофейное имущество записка Г. К. Жукова на имя секретаря ЦК ВКП (б) А. А. Жданова ... "Я признаю себя очень виноватыми в том, что НЕ сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю т.Сталину"
Ядерные Учения были подготовлены и проведены под руководством Жукова Тоцкий полигон, испытания над людьми - 45 тысяч солдат стали инвалидами и умирали от болезней
https://andreistp.livejournal.com/7516539.html
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ты дуракъ, или иной чувашекалмыкъ?
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обніми інтернет, там багато правди, вибери яка подобається
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Це для тебе правда у тому, що жалієш за часами СРСР. А ти за зе голосував?
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Звичайно. А за кого ж буде голосувати совкова вата між Порошенко та клованом?
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Жуков - " Мясник Украинцев "и кровавая рука кремлёвского Фюрера сралина,а также любитель наворованных ценностей как и нынешний кремлёвский Фюрер хутин. Гитлер и сралин развязали войну, из за строительства национал социализма в своих странах,а буферная Украина от этих всех мясников пострадала и находятся ещё дурни,которые почитают всех этих мясников и любителей наворванных ценностей. На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 3350
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Это для любителей кровавых самодержцев,которые иногда На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 5679 На митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками - Цензор.НЕТ 6314
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Из мемуаров Эйзенхауэра - цитата "русского маршала Победы"
"Существует два вида мин: противопехотные и против машин и танков. Когда мы упираемся в минное поле, наша пехота продолжает наступление так, словно бы его там не было. Мы рассматриваем потери понесенные от противопехотных мин как равные тем, которые мы бы понесли, если б немцы решили защищать данный участок плотным сосредоточением сил вместо минных полей. Наступающая пехота не детонирует противомашинных и противотанковых мин, поэтому после того как она проходит минное поле и укрепляется на противоположной стороне, за ними идут сапёры и боронят проходы, по которым могут пройти машины..."
Эйзенхауэр поэтому сделал вывод:
"Мне представилась отчётливая картина того, что произошло бы с любым американским или британским командующим, который попытался бы прибегнуть к подобной тактике, и еще более яркая картина того, что заявили бы люди в любой из наших дивизий, если б мы попытались сделать подобную практику частью нашей тактической доктрины...
Американцы измеряют цену войны человеческими жизнями, а русские - общими расходами нации."
Это - цитаты из мемуаров генерала и президента США.
А в жизни была более простая фраза: "А чего их, солдат, жалеть? Бабы ещё нарожают".
Эйзенхауэр её лишь упоминал в беседах и в книге не опублликовал, но она отчётливо читается...
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Прикольная такая декоммунизация получилась.Еще можно на годы растягивать, чтобы потом на патриотизме выезжать когда надо .
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Почему бы не провести внутригородской референдум и пусть сами жители решат.
В чем проблема?
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Проблема у тому, що є закон про декомунізацію. Вірю, що ви з Литви, бо не розумієти наших реалій.
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Результат подривной бездеятельности Порошенко - налицо
Проукраинская власть никогда би сепарской вакханалии не допустила
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа митинге против возвращения названия проспекта Жукова в Харькове произошли столкновения между сторонниками и противниками. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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