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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17510) символика (229) указ (314) ГБР (312)

 Утверждены эмблема и флаг Госбюро расследований. ФОТО

Президент Петр Порошенко утвердил символику Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ №292/2019 от 19 мая обнародован на сайте главы государства, пишет Цензор.НЕТ.

Эмблема Государственного бюро расследований - темно-синий пятисторонний щит с серебряной каймой. В центре щита размещены серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. В нижней части щита - надпись "ДБР" серебряными буквами.

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Утверждены эмблема и флаг Госбюро расследований 01

Флаг Государственного бюро расследований - прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища изображен серебряный удлиненный шестиугольник с параллельными боковыми сторонами, вдоль которых - удлиненные серебряные параллелограммы. Высота изображения шестиугольника составляет 1/2 ширины полотнища. Стороны полотнища флага идентичны.

Утверждены эмблема и флаг Госбюро расследований 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3127692
 
 
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порошенко жовто блакитний прапор взагалі не сприймає як такий, зрадник!
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Прапор державної силової структури має бути стаорений на основі національного прапора!
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Фух! Теперь я спокоен... ато мучался ночами. Такое бюро и без флага.ну теперь порядок.
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Прикордонна "Стіна" з двох стовпів і штахетини.
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Ну что, украинцы! Вполне возможно, что для нас наступила новая эра! Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 8438
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А что символизируют "удлиненные серебряные параллелограммы".
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-- я бы -- герб Фашизма поддержал.
Порядок, Закон, Труд, Учёт и Контроль!
Затверджено емблему й прапор Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 1852

...пока Украина, ещё не в Европе...*)
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це ж шо получається, не одна труба а цілих три??? ну хоть самокритично.
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следующим бюро видимо будет бюро обследований..... бюроследователи, кормильцы блин.......
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУтверждены эмблема и флаг Госбюро расследований. ФОТО
 
 
 
 
 
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