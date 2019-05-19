 Боец 93-й ОМБр Андрей Федоров скончался в больнице Днепра от осложнений болезни, полученной во время пребывания на фронте. ФОТО

О смерти военнослужащего на своей facebook-странице сообщила общественная организация "Учасники бойових дій АТО Солонянського району", информирует Цензор.НЕТ.

Прощание с Андреем Федоровым состоится завтра, 20 мая, в 13:00 по адресу: пгт Соленое, ул. Зинченко, 17/3.

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Андрей Николаевич Федоров родился в 1980 году, жил в поселке городского типа Соленое Днепропетровской области, служил в 93-й отдельной бригаде. Получил осложнения в результате болезни и в состоянии комы был доставлен в Днепр санавиации.

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