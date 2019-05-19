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 Боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, получивший тяжелое ранение на Донбассе, умер в больнице Днепра. ФОТО

Сегодня, 19 мая, в больнице имени И. Мечникова в Днепре умер раненый на Донбассе боец 93-й отдельной бригады Андрей Федоров.

О смерти военнослужащего на своей facebook-странице сообщила общественная организация "Учасники бойових дій АТО Солонянського району", информирует Цензор.НЕТ.

Прощание с Андреем Федоровым состоится завтра, 20 мая, в 13:00 по адресу: пгт Соленое, ул. Зинченко, 17/3.

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Андрей Николаевич Федоров родился в 1980 году, жил в поселке городского типа Соленое Днепропетровской области, служил в 93-й отдельной бригаде. Получил сверхтяжелое ранение в районе Авдеевки Донецкой области и в критическом состоянии был санавиацией доставлен в Днепр.

Боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, получивший тяжелое ранение на Донбассе, умер в больнице Днепра 01

Боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, получивший тяжелое ранение на Донбассе, умер в больнице Днепра 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3127684
 
 
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Вечная и светлая память Андрею........ Пусть покоится с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования
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Светлая память и соболезнования родным.
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Дуже шкода..
Найщиріші співчуття рідним та близьким..
Царство Небесне Герою..
Вічна пам'ять.
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Пришло время отомстить ватным тварям за каждую каплю Святой Украинской Крови !!!
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Такой молодой парень, ещё жить да жить. Царство небесное. Аминь.
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*********, ********* и дырявые полицаи, вы думаете мы вам ЭТО, все это, когда то сможем забыть?!...
получайте свинособачьи паспорта, от греха по дальше и валите в *********, не заставляйте нас брать грех на душу...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоец 93-й ОМБр Андрей Федоров, получивший тяжелое ранение на Донбассе, умер в больнице Днепра. ФОТО
 
 
 
 
 
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