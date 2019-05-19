 Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Представители семей Героев Небесной Сотни и активисты заявили о невозможность надлежащего завершения следственных действий по делам преступлений Революции Достоинства в случае продолжения строительных работ на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Они призвали приостановить работы, убрать забор, восстановить брусчатку и внести изменения в проект мемориала.
"Это место проведения следственных действий, это место преступления, его нельзя менять до завершения следственных действий. Нельзя менять - это значит, что нельзя пилить деревья, нельзя устанавливать заборы, нельзя снимать брусчатку, то есть все эти моменты не могут иметь место. Кроме этого, в 2014 году этой местности был присвоен статус памятника истории. Этот статус также защищает это место от изменений. То есть уничтожение памятника - это тоже уголовное преступление", - заявила адвокат семей погибших и пострадавших на Майдане Евгения Закревская.
После брифинга его участники огородили ограничительной лентой часть улицы от аллеи Героев Небесной Сотни к гостинице "Украина". Активисты становили таблички с указанием, что аллея Героев Небесной Сотни является историческим памятником, а также с надписями "Проводятся следственные действия", "Место преступления. Запрещено менять обстановку", "Место преступления. Запрещено устанавливать заборы", "Уничтожение места преступления карается законом", "Место преступления. Запрещено проводить строительные работы".
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Или ты уже знаешь, кто и в чем виноват?
"ТРИ генпрокурори (Махніцький, Ярема, Шокін - хто забув, були такі з лютого 2014 по травень 2016) і один НЕЗМІННИЙ (начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій - ІФ) Горбатюк розслідували справи по Майдану і за тих, хто втік. І по тих, хто починає повертатися зокрема. Як розслідували? Самі бачили", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в неділю.
Сарган нагадала, що Луценка призначили генпрокурором України в травні 2016 р., і за час своєї діяльності на цій посаді він має реальні результати.
"Вирок легітимному (Януковичу - ІФ), спецконфіскація грошей оточення яника, корупціонери в судах в межах підслідності. Реальні результати на відміну від трьох попередніх", - перерахувала вона.
При цьому прес-секретар генпрокурора обурилася звинуваченням, що лунають на адресу виключно Луценка, і запропонувала таким критикам оцінити ступінь їхньої власної провини в події.
"Винуватий один! Задовбало! Дістало читати прокльони тих, то сам нічого не робить, окрім «всепропало» під кожним дописом. Почніть винуватити себе в тому, що відбулося. Може, тоді попустить і почне працювати голова, а не руки об клавіатуру гаджета", - написала Сарган.
Всі докази мають бути зафіксованими.
за п'ять років можна було дослідити кожний сантиметр
зникни.
потрапити під зливу з градом ще те задоволення
чого ти вчепилась ?
я і без твоєї опіки якось розберусь.. розпереживалась тут, як мама-квочка ))
не розумію. навіщо поводити себе як матюклива хабалка..
Военный парад в садике...
https://www.youtube.com/watch?v=hMnzTb9k1R0
И он отвечает и настаивает на таком варварском "увековечивании".
Он отвечает за создание мемориала.
Архитекторы, кстати, указывали, что будет потерян ландшафт и памятные места.
Но сверху (от кириленко) поступила команда "Ломать все".
кириленко указывает на вятровича, вятрович - на кириленко.
Скоро эта шобла уйдет в небытие.
Признаки у тебя уже присутствуют.
і не мрій, андруша...
...на Кресте, ещё немало народу поляжет... ...нефуй из Киева крадбище городить! -- это ж не Красная Пощадь.
вать, на месте преступления побывало не мало нормальных экспертов и из-за бугра тоже. Лю-
дей расстреливали имея круговой обзор, то есть практически со всех сторон. Цель точно утвер
ждать не могу но видимо посеять страх и панику, что в общемто не удалось и отрезать "легитим
ному" пути назад, его выгонял сам хозяин, и когда до хряка это дошло оно поползло туда. Нужен
ли был хряку весь этот сценарий - однозначно НЕТ. Наша олигархическая мишпуха хотела всего
лишь под видом народного возмущения мяхко отправить хряка в отставку сминмальными поте-
рями и минимальными средствами но.... в дело вмешалась маскалятская гэбня и решила раска
чать ситуацию до полнейшего кровавого хаоса с выходом на гражданскую войну и прочие конф
ликты. Ошыбка "заговорщиков" в том что они как соподчинённая мишпуха доверились "центру"
потомушо "первый" у них всегда был там там он и сейчас. Вся кровища раскачивалась именно
прилетавшими на нескольких бортах "братьями". Людей расстреливали скорее всего крымский
беркут. Кто помогал и почему - нужно следствие причём международное и как будет выкруячи-
ваться парубий с пашинским сопровождавшие снайперов из гостиницы.... видимо никак. Вроде
гнида пашинский уже сбежал. То что наши власть придержащие хотели "домашний переворотец"
а вышла большая кровавая ***** вины с них не снимает. Основные дейсвующие лица там одно
значно мертвенчук, фирташ, лёвочкин, ахметов и верхушка пр - там всё уже давно понятно но....
делу хода давать низззя.... там оказывается замешаны ещё и очень крупные западные фигуры.
Да-да - Крым, который под шумок продали.