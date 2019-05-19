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 Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве представители семей погибших, активисты и правозащитники провели брифинг, на котором выступили против разрушения улицы Институтской ради строительства мемориального комплекса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представители семей Героев Небесной Сотни и активисты заявили о невозможность надлежащего завершения следственных действий по делам преступлений Революции Достоинства в случае продолжения строительных работ на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Они призвали приостановить работы, убрать забор, восстановить брусчатку и внести изменения в проект мемориала.

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 01
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 02

Смотрите: Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 03

"Это место проведения следственных действий, это место преступления, его нельзя менять до завершения следственных действий. Нельзя менять - это значит, что нельзя пилить деревья, нельзя устанавливать заборы, нельзя снимать брусчатку, то есть все эти моменты не могут иметь место. Кроме этого, в 2014 году этой местности был присвоен статус памятника истории. Этот статус также защищает это место от изменений. То есть уничтожение памятника - это тоже уголовное преступление", - заявила адвокат семей погибших и пострадавших на Майдане Евгения Закревская.

После брифинга его участники огородили ограничительной лентой часть улицы от аллеи Героев Небесной Сотни к гостинице "Украина". Активисты становили таблички с указанием, что аллея Героев Небесной Сотни является историческим памятником, а также с надписями "Проводятся следственные действия", "Место преступления. Запрещено менять обстановку", "Место преступления. Запрещено устанавливать заборы", "Уничтожение места преступления карается законом", "Место преступления. Запрещено проводить строительные работы".

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 04
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 05
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожать брусчатку, где лилась кровь - неправильно, - Луценко советует изменить проект Мемориала Небесной Сотни

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 07
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 08
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 09

Читайте также: Руководство Музея Революции достоинства пообещало не продолжать строительство без согласования со следователями ГПУ, - Горбатюк

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 10
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 11
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 12

Читайте: Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской 13

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3127672
 
 
 Топ комментарии
 
Я полагаю скоро мы много интересного узнаем про убийство Небесной Сотни и почему это дело соевая банда хотела поглубже закопать ..
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Петро робив все,щоб винні не були покарані.Де Дякули,ви за це йому дякували?
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Я полагаю скоро мы много интересного узнаем про убийство Небесной Сотни и почему это дело соевая банда хотела поглубже закопать ..
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Угу, особенно с учётом того, что и убитые и их убийцы были привезены в Киев на бенины деньги, а плеснявый горбатюк, как мог тормозил расследование.
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Виконавці цього злочину вже пишуть мемуари. А замовники - досі заправляють Україною........
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Та ладно, конечно узнаем, вон уже королевская на 112 все тебе уже рассказывает, будет вам и Небесная сотня и участие в АТО и притеснение русскоязычных, скоро будете памятники мотороле с гиви и захарченко ставить.... и расия окажется братской страной...
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Зачем опровергать мнение дурака, котрый несёт по писанному?
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Там и спиляные,в срочном порядке,деревья на институцкой, могли бы многое рассказать о "снайперке" пашинского.
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А чего бы им тогда просто было не повесить все на рыгов и посадить кого попало, если они все такие крутые как вы пишете и смогли все закопать, факты в студию...
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Вони б мали вимагати справжнього розслідування і покарання справжніх вбивць.
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А они чего требуют?
Или ты уже знаешь, кто и в чем виноват?
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Петро робив все,щоб винні не були покарані.Де Дякули,ви за це йому дякували?
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герои - это те, кто пытался разогнать майданутое стадо и спасти страну от них, тем самым предотвратить развал страны и гражданскую войну
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О "гражданской войне" поподробней плиз.
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А вот и ватарогое быдло, с ЗЕкоманды, жрите это, выбрали ЗЕбилы вот такое дерьмо, вас кацапов уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать....
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Та не, это ты козлина сам придумал, вас козлов Зеля на ноль умножит, помогай ему Бог!!!!
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Но ноль, это выражение крысы, ты сученый откуда выполз такой грозный, надеешься что зебил вам поможет? Та он с вас и начнет ...
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Овощу показали уже, умножает на ноль за поребриком!
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Это не герои, а херои! В будку залезь вонючка кремлядская!
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Вони і так вже думають, що "похоронили" справу Небесної Сотні. Завершуючий єтап. Нє, свині, ми все пам"ятаємо і за кожного спитаєм.
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Чого вони не висувають претензій Горбатюку, який за пять років свого слідства НЕ ЗАБЕЗПЕЧИВ виконання отих слідчих дій на тому клаптику Майдану?
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Бо коли пес покусає людину,то відповідає у першу чергу його господар.
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Якщо натякаєш на Горбатюка, то він знаходиться під покровительством таких "активістів" як Маселко+еtс, які не дають Луценку погнати такого нездару, і доручити розслідування куди більш ефективним, наприклад, тому же Матіосу.
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Ты ещё захарченко позови пусть расследует
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тобі цікаво аби щось перднути? Тоді - сам, сам, сам...
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чудак, не розказуй мені, що ти хоч щось тямиш в слідстві.
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я не мусор , але що таке справедливість - чудово розумію , як і багато інших людей , не мусорів .
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- щас приедет грейдер. на нем буду кататься я. а педалику муку уже подвезли. он с беркутятами просто потолкается. для картинки.
Представители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской - Цензор.НЕТ 2537
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Прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган розкритикувала висловлювання політичних і громадських діячів, що покладають на генпрокурора Юрія Луценка відповідальність за те, що розслідування злочинів, скоєних проти мітингувальників під час Революції гідності, а також стосовно високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича не доведені до кінця або були закриті.
"ТРИ генпрокурори (Махніцький, Ярема, Шокін - хто забув, були такі з лютого 2014 по травень 2016) і один НЕЗМІННИЙ (начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій - ІФ) Горбатюк розслідували справи по Майдану і за тих, хто втік. І по тих, хто починає повертатися зокрема. Як розслідували? Самі бачили", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук в неділю.
Сарган нагадала, що Луценка призначили генпрокурором України в травні 2016 р., і за час своєї діяльності на цій посаді він має реальні результати.
"Вирок легітимному (Януковичу - ІФ), спецконфіскація грошей оточення яника, корупціонери в судах в межах підслідності. Реальні результати на відміну від трьох попередніх", - перерахувала вона.
При цьому прес-секретар генпрокурора обурилася звинуваченням, що лунають на адресу виключно Луценка, і запропонувала таким критикам оцінити ступінь їхньої власної провини в події.
"Винуватий один! Задовбало! Дістало читати прокльони тих, то сам нічого не робить, окрім «всепропало» під кожним дописом. Почніть винуватити себе в тому, що відбулося. Може, тоді попустить і почне працювати голова, а не руки об клавіатуру гаджета", - написала Сарган.
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що там вона Президенту писала ? Бігти пропонувала ? Так кого там ув'язнили із папірєднікав ?
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Що там робиться, не можу зрозуміти..
Всі докази мають бути зафіксованими.
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чому це ?
за п'ять років можна було дослідити кожний сантиметр
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бачу, хороше ставлення тебе нічому не вчить
зникни.
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Шо ты видишь кроме цензора,оспади))))))))) В курсе, что скоро лето?))))))))))))
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ні не в курсі, погодка не надто файна.
потрапити під зливу з градом ще те задоволення
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календар не надто впливає на погоду.
чого ти вчепилась ?
я і без твоєї опіки якось розберусь.. розпереживалась тут, як мама-квочка ))
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в тебе занадто різкі перепади настрою...
не розумію. навіщо поводити себе як матюклива хабалка..
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В семьях полицаев и свинособак, совсем другие ценности...
Военный парад в садике...

https://www.youtube.com/watch?v=hMnzTb9k1R0

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Интересно, почему музей майдана за демонтаж брукивки?
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Ну, тут вже чисто "власна кишення". Потрібно побудувати музей, освоїти виділене Кличком бабло...
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Создание мемориала - идея вятровича.
И он отвечает и настаивает на таком варварском "увековечивании".
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Меморіал - сам по собі розслідуванню не заважає. Заважає те, що розслідування Горбатюком не ведеться, ніяк не закінчиться.
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Это нужно спросить у вятровича.
Он отвечает за создание мемориала.
Архитекторы, кстати, указывали, что будет потерян ландшафт и памятные места.
Но сверху (от кириленко) поступила команда "Ломать все".
кириленко указывает на вятровича, вятрович - на кириленко.
Скоро эта шобла уйдет в небытие.
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Кацарогое, ты ещё про гражданскую войну забыл написать, не будет больше в Украине и духу кацапского, будете в своем кресле на ***** молится если живы останетесь...
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Я тебе не помогу, тебе к доктору, там уколы и все такое, держись, все будет хорошо ..
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Смотри, завтра уже может быть поздно.
Признаки у тебя уже присутствуют.
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Та мне как то твои проблемы не особо то и волнуют...
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Кровавий маріонеточний режим бариги замітає залишки слідів злочинів "майдану".
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гадаєш, що як "режим" йде, то ваті щось перепаде ?
і не мрій, андруша...
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Вата думает что погавкает и у них жизнь вернётся в прежние русло ...
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сподіваюсь , і не тільки я один , що Володимир Олександрович ворогів - нищитиме , а не ротердами із ними робитиме .
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Нужно строить -- персональный Мемориал -- ...но не на Крещатике.
...на Кресте, ещё немало народу поляжет... ...нефуй из Киева крадбище городить! -- это ж не Красная Пощадь.
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Что то по этому поводу очень шевелятся и гавкают рыгиАналы, может окажется что перед выборами как раз их и сольют, как то они уж тесно окружили ЗЕкоманду, песенки им поют...
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Послушайте давайте не делать на ровном месте непроходимые горы, тут нечего мистифициро-
вать, на месте преступления побывало не мало нормальных экспертов и из-за бугра тоже. Лю-
дей расстреливали имея круговой обзор, то есть практически со всех сторон. Цель точно утвер
ждать не могу но видимо посеять страх и панику, что в общемто не удалось и отрезать "легитим
ному" пути назад, его выгонял сам хозяин, и когда до хряка это дошло оно поползло туда. Нужен
ли был хряку весь этот сценарий - однозначно НЕТ. Наша олигархическая мишпуха хотела всего
лишь под видом народного возмущения мяхко отправить хряка в отставку сминмальными поте-
рями и минимальными средствами но.... в дело вмешалась маскалятская гэбня и решила раска
чать ситуацию до полнейшего кровавого хаоса с выходом на гражданскую войну и прочие конф
ликты. Ошыбка "заговорщиков" в том что они как соподчинённая мишпуха доверились "центру"
потомушо "первый" у них всегда был там там он и сейчас. Вся кровища раскачивалась именно
прилетавшими на нескольких бортах "братьями". Людей расстреливали скорее всего крымский
беркут. Кто помогал и почему - нужно следствие причём международное и как будет выкруячи-
ваться парубий с пашинским сопровождавшие снайперов из гостиницы.... видимо никак. Вроде
гнида пашинский уже сбежал. То что наши власть придержащие хотели "домашний переворотец"
а вышла большая кровавая ***** вины с них не снимает. Основные дейсвующие лица там одно
значно мертвенчук, фирташ, лёвочкин, ахметов и верхушка пр - там всё уже давно понятно но....
делу хода давать низззя.... там оказывается замешаны ещё и очень крупные западные фигуры.
Да-да - Крым, который под шумок продали.
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Только снайперы сбежали не в Россию, а в Израиль, где спокойно пишут мемуары и раздают интервью.
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этого я знать не могу в моём распоряжении только интернетресурсы...........
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В интернет ресурсах все может быть, но только есть одно но, после первого майдана ***** все равно хотело хряка поставить плюс включила бешанную пропаганду, а мы все помним таможенный союз с единой армией, объединенный чемпионат, помощь братскую... Все это не катит, у ***** просто сорвало крышу во время олимпийских игр, да и понятно, ему тоже вилы сразу полезли. .
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредставители семей Героев Небесной Сотни призвали остановить строительные работы и изменить проект Мемориала на Институтской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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