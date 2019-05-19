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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания Верховной Рады уже проходят мероприятия по подготовке к инаугурации новоизбранного Президента Украины, которая состоится 20 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 01
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 02

Смотрите: В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА

Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 03
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 04
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 05
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 06
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 07

Также читайте: На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко

Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 08
Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 09

Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 10

Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 11

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского 12

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3127664
 
   
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Табуретку, под наполеончика 3 приготовили ?гномик 166
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Мы так долго смеялись с Карлика, что теперь имеем своего.
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Велосипедную дорожку нарисуйте,кортеж преза ехать будет.
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велосипед будет, или кортеж - больше чем у яныка?))
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Рояль с метлой.
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Як же я не заздрю хлопцям у формі, які завтра там змушені будуть присутні, коли прийде оте ********* чмо!
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Ще й морально дуже важко віддати честь уклоністу
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И давно отцов двоих детей стали призывать ?
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От интересно если завтра буратина двинет кони с какой скоростью смоются с Украини портновы и коломойские Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 7885
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Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 2007
Для порошни.
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4,5 мільойнів + БАНДЕРІВЩИНА.....
Вішати не заїбешся?
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Клоуны уже 1 апреля собирались блокировать аеропорты, в результате ни кто не улетел, а только прилетают там всякие Бородатые Бабушки...
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Клятва атеиста-************, который «никому ничего не должен», над Святым Пересопницким Евангелием, будет выглядеть кощунством и бес-пределом.
Христианский священнослужитель объяснил, что граждане и гражданочки, которые ДОБРОВОЛЬНО посетят предстоящее шоу кощунника, высмеивающего в своих репризах и сценках праведника Ноя, раба Божьего - Моисея, Бога Иисуса Христа, Тайную Вечерю, могут оказаться под гневом Вседержителя, «ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Послание Иоанна 1:11). Царь царей и Господь господствующих может поразить любителей «приколов» раком простаты и онкологией молочной железы.
О Божьих врагах Святой Дух записал в Священном Писании следующее: «Так да погибнут все враги Твои, Господи!» (Суд.5:31).
Народ Украины с помощью «зомбоящика» и спутниковых тарелок, ориентированных на Московию, ныне разделён на два лагеря: 45% и 15%».
«Артикль» взвешен на весах и найден очень легким.
Многие хорошо помнят, чем закончился «черный юмор» сатирика из РФ Михаила Задорнова с «Боингом» и «Голодомором».
Царь Израиля - Соломон оставил в своих притчах мудрый совет, как снова восстановить мир в стране:
«Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань» (Библия. Притчи Соломона 22глава : 10 текст).
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порошата, давайте, ваша тема.
в дурдоме день открытых дверей.
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Так шо? Приїде на лісапеті?
А грати на фортепіано з ким буде ? З Разумовським ? А співать Бєня?
...that is the question...
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Сдаётся мне, шо кругом будет почти пусто... ...зря баракатятся штабные.
-- хоть Зеля и гордо реет -- Буревестник! *)
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фото с подставкой под трибуну в студию )
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВозле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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