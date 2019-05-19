Редактор Цензор.НЕТ 19.05.19 15:4619.05.19 15:47 Возле Верховной Рады начата подготовка к завтрашней инаугурации Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж В Киеве возле здания Верховной Рады уже проходят мероприятия по подготовке к инаугурации новоизбранного Президента Украины, которая состоится 20 мая.Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Смотрите: В связи с инаугурацией Президента в Киеве 20 мая будет временно перекрыт ряд улиц, - Нацполиция. СХЕМА Также читайте: На инаугурацию Зеленского приедут 5 президентов, 1 премьер, 4 вице-премьера, 1 глава парламента и 4 министра, - Зеленко Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/p3127664 x Мне нравится 1
Для порошни.
Вішати не заїбешся?
Христианский священнослужитель объяснил, что граждане и гражданочки, которые ДОБРОВОЛЬНО посетят предстоящее шоу кощунника, высмеивающего в своих репризах и сценках праведника Ноя, раба Божьего - Моисея, Бога Иисуса Христа, Тайную Вечерю, могут оказаться под гневом Вседержителя, «ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Послание Иоанна 1:11). Царь царей и Господь господствующих может поразить любителей «приколов» раком простаты и онкологией молочной железы.
О Божьих врагах Святой Дух записал в Священном Писании следующее: «Так да погибнут все враги Твои, Господи!» (Суд.5:31).
Народ Украины с помощью «зомбоящика» и спутниковых тарелок, ориентированных на Московию, ныне разделён на два лагеря: 45% и 15%».
«Артикль» взвешен на весах и найден очень легким.
Многие хорошо помнят, чем закончился «черный юмор» сатирика из РФ Михаила Задорнова с «Боингом» и «Голодомором».
Царь Израиля - Соломон оставил в своих притчах мудрый совет, как снова восстановить мир в стране:
«Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань» (Библия. Притчи Соломона 22глава : 10 текст).
в дурдоме день открытых дверей.
А грати на фортепіано з ким буде ? З Разумовським ? А співать Бєня?
...that is the question...
-- хоть Зеля и гордо реет -- Буревестник! *)