 "Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла", - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом подчеркнул лидер политсилы Арсений Яценюк в воскресенье, 19 мая, после церемонии чтения памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".
Как отмечается, представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.
Яценюк подчеркнул, что сегодня - День памяти великой трагедии украинской нации, "когда московский большевистский режим уничтожал интеллигенцию, истреблял ум и душу Украины".
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что когда сейчас поднимается вопрос отмены декоммунизации, это означает, что "последователи Сталина решили увековечить в памяти украинского народа тех, кто убивал украинцев".
"Это же не просто вопрос изменения названия улицы. Это не просто вопрос уничтожения монументов тех, кто уничтожал наш народ. Это вопрос нашей памяти и нашего достоинства", - подчеркнул он.
"Меня не удивляет, что в России 70% граждан до сегодняшнего дня поддерживают Сталина. Но меня удивляет то, что около 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения. Такие люди у меня уважения не имеют. Потому что они должны уважать своих предков, нашу страну, наше государство и украинское достоинство", - сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что уроки прошлого имеют отношение к современности: "Мы приняли решение о восстановлении исторической справедливости. И сейчас эту историческую справедливость надо защищать. Сталин, как и Гитлер, - это преступники. Российский большевистский режим уничтожал Украину. А последователи Сталина, которые сегодня сидят в Москве в виде путинского режима, продолжают дальше это делать".
"Остановить реванш - это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а нам, украинцам, - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды", - подчеркнул лидер НФ.
"Свое достоинство нужно отстаивать, нашу украинскую историю надо хорошо помнить. И знать о том, что мы идем правильным путем, и этот путь еще предстоит защищать", - сказал Яценюк.
В свою очередь бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, а также приложить усилия для возвращения всех политзаключенных.
"Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, где возможны репрессии и геноцид! Приложим все усилия к возвращению домой всех политзаключенных и военнопленных! Помним, чтобы победить!" – приводит его слова пресс-служба.
Отмечается, что Украина чтит память более полмиллиона украинцев - жертв политических репрессий коммунистического режима, которые подверглись жестоким пыткам и преследованиям.
Также отмечается, что Российская Федерация снова пытается захватить территории, изменить границы, стремятся уничтожить независимую Украину, а в российских тюрьмах и колониях пытают украинских соотечественников-патриотов.
"Слово "политзаключенный" вновь стало реальностью. Но Украина уже никогда не будет частью "русского мира". Наше государство самим своим существованием противоречит существованию режима Путина, ставит крест на возрождении и реванше тоталитарной советской империи!", - подчеркнули в пресс-службе.
Щас заплачу...
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Мільони вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить... Палає лютий розум.
І ненависть хлюпоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!
Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають у дерев на вітті
"Апостолів" злочинства і облуд!
Василь Симоненко
Судя по фразам и риторике сложилось впечатление, что в очередной раз они отыгрывают уже поднадоевший им самим спектакль. И "актёров" на "бис" уже никто не вызывает...
Реально они и есть заложники рассейской империи
Нужно убрать коррупцию, укреплять армию и повышать уровень жизни людей. Для этого для начала нужно вытурить с должности Луценко
Задолбало это лицемерие.
Влияние рашки было бы невозможно, если бы вы сами не подготавливали для него почву . Пока гибли наши пацаны на востоке - вы цинично делили в Киеве портфели и сферы влияния. Вместо приструнить алчного пэтю- спелись с ним.
Распродали все. То, что не удалось рашке захватить Украину - исключительно заслуга добробатов, но не этой троицы( плюс пэтя)