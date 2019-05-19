 "Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла", - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом подчеркнул лидер политсилы Арсений Яценюк в воскресенье, 19 мая, после церемонии чтения памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Как отмечается, представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.

Яценюк подчеркнул, что сегодня - День памяти великой трагедии украинской нации, "когда московский большевистский режим уничтожал интеллигенцию, истреблял ум и душу Украины".

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Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что когда сейчас поднимается вопрос отмены декоммунизации, это означает, что "последователи Сталина решили увековечить в памяти украинского народа тех, кто убивал украинцев".

"Это же не просто вопрос изменения названия улицы. Это не просто вопрос уничтожения монументов тех, кто уничтожал наш народ. Это вопрос нашей памяти и нашего достоинства", - подчеркнул он.

"Меня не удивляет, что в России 70% граждан до сегодняшнего дня поддерживают Сталина. Но меня удивляет то, что около 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения. Такие люди у меня уважения не имеют. Потому что они должны уважать своих предков, нашу страну, наше государство и украинское достоинство", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что уроки прошлого имеют отношение к современности: "Мы приняли решение о восстановлении исторической справедливости. И сейчас эту историческую справедливость надо защищать. Сталин, как и Гитлер, - это преступники. Российский большевистский режим уничтожал Украину. А последователи Сталина, которые сегодня сидят в Москве в виде путинского режима, продолжают дальше это делать".

"Остановить реванш - это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а нам, украинцам, - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды", - подчеркнул лидер НФ.

"Свое достоинство нужно отстаивать, нашу украинскую историю надо хорошо помнить. И знать о том, что мы идем правильным путем, и этот путь еще предстоит защищать", - сказал Яценюк.

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В свою очередь бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, а также приложить усилия для возвращения всех политзаключенных.

"Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, где возможны репрессии и геноцид! Приложим все усилия к возвращению домой всех политзаключенных и военнопленных! Помним, чтобы победить!" – приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что Украина чтит память более полмиллиона украинцев - жертв политических репрессий коммунистического режима, которые подверглись жестоким пыткам и преследованиям.

Также отмечается, что Российская Федерация снова пытается захватить территории, изменить границы, стремятся уничтожить независимую Украину, а в российских тюрьмах и колониях пытают украинских соотечественников-патриотов.

"Слово "политзаключенный" вновь стало реальностью. Но Украина уже никогда не будет частью "русского мира". Наше государство самим своим существованием противоречит существованию режима Путина, ставит крест на возрождении и реванше тоталитарной советской империи!", - подчеркнули в пресс-службе.