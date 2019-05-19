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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:память (897) Турчинов (3139) Яценюк (7753) День памяти жертв политических репрессий (12)

 "Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла", - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Остановить реванш - это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а украинцам - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом подчеркнул лидер политсилы Арсений Яценюк в воскресенье, 19 мая, после церемонии чтения памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Как отмечается, представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.

Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий 01

Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий 02

Яценюк подчеркнул, что сегодня - День памяти великой трагедии украинской нации, "когда московский большевистский режим уничтожал интеллигенцию, истреблял ум и душу Украины".

Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий 03

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Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что когда сейчас поднимается вопрос отмены декоммунизации, это означает, что "последователи Сталина решили увековечить в памяти украинского народа тех, кто убивал украинцев".

Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий 04

"Это же не просто вопрос изменения названия улицы. Это не просто вопрос уничтожения монументов тех, кто уничтожал наш народ. Это вопрос нашей памяти и нашего достоинства", - подчеркнул он.

"Меня не удивляет, что в России 70% граждан до сегодняшнего дня поддерживают Сталина. Но меня удивляет то, что около 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения. Такие люди у меня уважения не имеют. Потому что они должны уважать своих предков, нашу страну, наше государство и украинское достоинство", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что уроки прошлого имеют отношение к современности: "Мы приняли решение о восстановлении исторической справедливости. И сейчас эту историческую справедливость надо защищать. Сталин, как и Гитлер, - это преступники. Российский большевистский режим уничтожал Украину. А последователи Сталина, которые сегодня сидят в Москве в виде путинского режима, продолжают дальше это делать".

"Остановить реванш - это в первую очередь не дать возможности России восстановить свои исторические фигуры в Украине, а нам, украинцам, - ни в коем случае не быть пораженными этой заразой российской пропаганды", - подчеркнул лидер НФ.

"Свое достоинство нужно отстаивать, нашу украинскую историю надо хорошо помнить. И знать о том, что мы идем правильным путем, и этот путь еще предстоит защищать", - сказал Яценюк.

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В свою очередь бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, а также приложить усилия для возвращения всех политзаключенных.

"Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, где возможны репрессии и геноцид! Приложим все усилия к возвращению домой всех политзаключенных и военнопленных! Помним, чтобы победить!" – приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что Украина чтит память более полмиллиона украинцев - жертв политических репрессий коммунистического режима, которые подверглись жестоким пыткам и преследованиям.

Также отмечается, что Российская Федерация снова пытается захватить территории, изменить границы, стремятся уничтожить независимую Украину, а в российских тюрьмах и колониях пытают украинских соотечественников-патриотов.

"Слово "политзаключенный" вновь стало реальностью. Но Украина уже никогда не будет частью "русского мира". Наше государство самим своим существованием противоречит существованию режима Путина, ставит крест на возрождении и реванше тоталитарной советской империи!", - подчеркнули в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/p3127663
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Отставные мародеры начинают активно скулить о судьбе Украины, которую они же и спустили в унитаз.
Щас заплачу...
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Вашу «дамбасскую украину - малароссию», да, спустили в унітаз марки «ORDLO».
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Надо было сразу всех в наручники надеть и в сизо, пока не сбежали.
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Тобто ти заперечив слова Зеленського. Хто із ваш бреше?
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**
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Мільони вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить... Палає лютий розум.
І ненависть хлюпоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають у дерев на вітті
"Апостолів" злочинства і облуд!

Василь Симоненко
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а елект - ігнорує? Лише твітує? А після кенгурації - також "не буде заторів створювати"?
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Реально, антиукраїнського електорату у 73,22% Зеленського, це відсотки Бойко і Вілкула.
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А хто ж ******* накинув ті 10 %, як не вдячні риги? Співставити по першому голосуванню - якраз.
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Если бы какойнить бедоносец разбил у вас дома зеркало в прихожей, вы бы продолжили его приглашать на рюмочку чая. Нет канеша, ибо завтра он разобьёт ртутный термометр, а послезавтра бутылку водки. Поцчему, каждый в отдельности понимает простые вещи, а когда собьются в стадо, выбирают путина, зеленского, сталина, гитлера и превращают сами себя в пациентов дурдома.﻿
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Шоб лишнего про банковские махинации не ляпнула.
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Тебе Сєня нова влада готується репресувати. Тому як ти не допустили цього ніхто не розуміє.
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А хіба вони збираються виконувати закони?
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А ти бачив, шоб паціенти не виконували вказівки санітарів.
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Сеню не репресують,бо це тодi буде антiсiмiтiзм.
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Судя по фото охотно верю, что там собрались одни "патриоты"...
Судя по фразам и риторике сложилось впечатление, что в очередной раз они отыгрывают уже поднадоевший им самим спектакль. И "актёров" на "бис" уже никто не вызывает...
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Лицемеры вонючие! Вор на воре, мародеры.
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Перерахуйте усіх ліцемірів та мародерів.
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"В свою очередь бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов" - між іншим, ще не бувший секретар РНБО. Ще діючий. Його відставку має прийняти новообраний. Та й писав він заяву з відставкою не на Порошенка, а напросто "Президента" - на УП є фотокопія.
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Кровавый Пастор уже в отставке. Порошенко его ставил на этот пост он и подписывает рапорты об отставке. Зейло никто и звать его никак, так и останется, ибо кенгурации не будет.
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Очередная показуха
Реально они и есть заложники рассейской империи
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Кому нужны эти совдеповские лозунги.
Нужно убрать коррупцию, укреплять армию и повышать уровень жизни людей. Для этого для начала нужно вытурить с должности Луценко
Задолбало это лицемерие.
Влияние рашки было бы невозможно, если бы вы сами не подготавливали для него почву . Пока гибли наши пацаны на востоке - вы цинично делили в Киеве портфели и сферы влияния. Вместо приструнить алчного пэтю- спелись с ним.
Распродали все. То, что не удалось рашке захватить Украину - исключительно заслуга добробатов, но не этой троицы( плюс пэтя)
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла", - Яценюк и Турчинов почтили память жертв политических репрессий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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