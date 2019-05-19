 Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В апреле 2014 года группа деятелей культуры РФ подписала коллективное письмо в поддержку политики Путина относительно аннексии Крыма. Каждый раз, когда дирижер Гергиев приезжает в Соединенные Штаты, или где-то выступает - а у нас есть друзья в разных странах - мы проводим акции. Мы информируем публику о его поступке, о его подписи за номером 97. И пока он будет приезжать, пока не отзовет свою подпись, мы будем его встречать", - рассказала одна из организаторов акции Валерия Бардакова.

Митингующие держали в руках плакаты "Гергиев - путинский лакей", "Гергиев поддерживает путинские войны", "Грузия, Украина, Сирия", "Сторонникам Путина не рады в Нью-Йорке". Среди активистов - не только украинцы, но и грузины и россияне. Некоторые прохожие реагировали одобрительно, пожимая им руки, а некоторые посетители концерта выкрикивали оскорбления в их сторону.

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"Каждый раз, когда мы проводим этот протест, есть люди, которые ко мне подходят и говорят, что сдали билеты. Они говорят, что ничего не знали, благодарят, что мы их проинформировали, и уверяют, что не пойдут на концерт. Сегодня тоже две пары американцев подошли ко мне и сказали, что сдали билеты (билет на концерт Гергиева стоит в среднем около $100 - ред.). Я ощутила эмоции просто кожей, это очень трогательно", - поделилась Бардакова.

По ее словам, такие акции проводятся не только против Гергиева, но и против остальных подписантов письма в поддержку аннексии Крыма.

Сегодняшняя акция прошла без инцидентов, за порядком наблюдали двое полицейських.

















