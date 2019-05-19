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 Общество, За рубежом
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Все про:акция (1910) Нью-Йорк (157) протест (4421)

 Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером в субботу, 18 мая, перед выступлением в концертном зале Карнеги-холл российского дирижера Валерия Гергиева, поддержавшего оккупацию Крыма Российской Федерацией, собралась акция протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В апреле 2014 года группа деятелей культуры РФ подписала коллективное письмо в поддержку политики Путина относительно аннексии Крыма. Каждый раз, когда дирижер Гергиев приезжает в Соединенные Штаты, или где-то выступает - а у нас есть друзья в разных странах - мы проводим акции. Мы информируем публику о его поступке, о его подписи за номером 97. И пока он будет приезжать, пока не отзовет свою подпись, мы будем его встречать", - рассказала одна из организаторов акции Валерия Бардакова.

Митингующие держали в руках плакаты "Гергиев - путинский лакей", "Гергиев поддерживает путинские войны", "Грузия, Украина, Сирия", "Сторонникам Путина не рады в Нью-Йорке". Среди активистов - не только украинцы, но и грузины и россияне. Некоторые прохожие реагировали одобрительно, пожимая им руки, а некоторые посетители концерта выкрикивали оскорбления в их сторону.

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"Каждый раз, когда мы проводим этот протест, есть люди, которые ко мне подходят и говорят, что сдали билеты. Они говорят, что ничего не знали, благодарят, что мы их проинформировали, и уверяют, что не пойдут на концерт. Сегодня тоже две пары американцев подошли ко мне и сказали, что сдали билеты (билет на концерт Гергиева стоит в среднем около $100 - ред.). Я ощутила эмоции просто кожей, это очень трогательно", - поделилась Бардакова.

По ее словам, такие акции проводятся не только против Гергиева, но и против остальных подписантов письма в поддержку аннексии Крыма.

Сегодняшняя акция прошла без инцидентов, за порядком наблюдали двое полицейських.

Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 01
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 02
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 03
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 04
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 05
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 06
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 07
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 08
Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева 09

Источник: https://censor.net.ua/p3127644
 
   
 Топ комментарии
 
Гергієв -фашистська мразота.
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а дехто заплющує очі на очевидні речі - ригіанали вільно повертаються.
незабаром янік буде оскаржувати своє право на булаву
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Оце да. Закидайте его тухлыми яйцами.
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Если бы так делали со всеми поддерживающими крымнаш, может до большего числа людей дошло, что то, что они делают сейчас, не очень хорошо.
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Так им, "собакам культурным"! Думали слегка подлизнуть и что-то поиметь... Нужно, чтоб стало нерентабельно! Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева - Цензор.НЕТ 9976
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надо им сказать, шо все, бесполезно - если у нас в Украине - произошла конкретная контр революция и патриоты опять проиграли - как не печально но это факт
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а дехто заплющує очі на очевидні речі - ригіанали вільно повертаються.
незабаром янік буде оскаржувати своє право на булаву
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Так региАНАЛЫ никуда и не уезжали .Благодаря таким как ты и твоим соевым свынарчукам всякие там мертвечуки бойки мураевы викулы киваловы и прочая нечисть чувствуют себя в Украине прекрасно.Вы и есть 5я колона Кремля
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И убийства миллионов всегда происходят по молчаливому согласию крымнашистов. А потом будут говорить, какие репарации, мы ничего не хотели, и не поддерживали. Просто молчали в ссаную тряпку.
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Зато киркоров зебенин друг.Уже лыжи мылит в Украину.
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ну а что этот митэць хотел, кацапы = мерзость
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_Европа во всей своей подлости: в СМИ они обвиняют Израиль (не Иран и Палестину!) в агрессии! Ублюдки.

Европейские СМИ назвали возможного зачинщика Третьей мировой войны
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В Братиславе 9 июня концерт ансамбля Александрова. Приезжают ежегодно. И руцкая вата ходит на их концерты.
Удивительно, ансамбль армии , ведущий войну в Украине, спокойно поет в Европе " День Победы" . И все проглатывают
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Но тем не менее американских кацапов туда на концерт навалило штук тысяча. Они *** кацапы из СССР ******* в США от того, что ненавидели Совок, у них, у козлов власти РФ СССР забирали квартиры кроме коммуналок, давали бумажку на выезд и говорили, что ты козёл больше никогда не вернёшься в ******* Совок. И они все соглашались и все-таки уезжали и Йбаного российского Совка миллионами, сидели без жратвы в австрийской Вене и ждали вожделенного Израиля или США. И вот эти суки сейчас ходят на концерты кацапских путиноидных георгиевых не из за того, что они быдло понимают что-то в музыке а только из за того, что-бы насрать Украине и что "империя превыше всего" А что-же вы, падлы, когда бросали свои обосранные трусы ********* из СССР тогда не кричали "империя превыше всего" хотя сами гондоны-предатели Совказа все свое имущество от этого ******** рф совка и *******сь по всему миру, козлячи хари.
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В оркестре Гергиева в семь раз больше музыкантов, чем этих протестующих. Ну не надо позорится
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поставилиб шапку - накидали б мигрантам мелочишки
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Цензор.НЕТФотоОбществоАктивисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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