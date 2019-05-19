 Активисты в Нью-Йорке выступили против концерта российского дирижера Гергиева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В апреле 2014 года группа деятелей культуры РФ подписала коллективное письмо в поддержку политики Путина относительно аннексии Крыма. Каждый раз, когда дирижер Гергиев приезжает в Соединенные Штаты, или где-то выступает - а у нас есть друзья в разных странах - мы проводим акции. Мы информируем публику о его поступке, о его подписи за номером 97. И пока он будет приезжать, пока не отзовет свою подпись, мы будем его встречать", - рассказала одна из организаторов акции Валерия Бардакова.
Митингующие держали в руках плакаты "Гергиев - путинский лакей", "Гергиев поддерживает путинские войны", "Грузия, Украина, Сирия", "Сторонникам Путина не рады в Нью-Йорке". Среди активистов - не только украинцы, но и грузины и россияне. Некоторые прохожие реагировали одобрительно, пожимая им руки, а некоторые посетители концерта выкрикивали оскорбления в их сторону.
"Каждый раз, когда мы проводим этот протест, есть люди, которые ко мне подходят и говорят, что сдали билеты. Они говорят, что ничего не знали, благодарят, что мы их проинформировали, и уверяют, что не пойдут на концерт. Сегодня тоже две пары американцев подошли ко мне и сказали, что сдали билеты (билет на концерт Гергиева стоит в среднем около $100 - ред.). Я ощутила эмоции просто кожей, это очень трогательно", - поделилась Бардакова.
По ее словам, такие акции проводятся не только против Гергиева, но и против остальных подписантов письма в поддержку аннексии Крыма.
Сегодняшняя акция прошла без инцидентов, за порядком наблюдали двое полицейських.
незабаром янік буде оскаржувати своє право на булаву
Европейские СМИ назвали возможного зачинщика Третьей мировой войны
Удивительно, ансамбль армии , ведущий войну в Украине, спокойно поет в Европе " День Победы" . И все проглатывают