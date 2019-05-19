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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4536) Хмельницкий (327) ГФС (3275) ГБР (311)

 На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований совместно с управлением защиты экономики и управления Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратурой задокументировали факт вымогательства средств ревизором-инспектором главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Главный инспектор-ревизор требовал и получил 15 тыс. грн от предпринимателя за неналожение на него штрафных санкций и непривлечение к ответственности за нарушение требований трудового законодательства, в частности использование труда неоформленных работников. Отметим, что за каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в более 125 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 01
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 02
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 03
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 04
На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области 05

Источник: https://censor.net.ua/p3127640
 
   
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)) есчо есть время издать указ и присвоить ему звание фискального генерал-лейтенанта с назначением ему пожизненной пензии.
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то бишь, - предприниматель честно решил заплатить 125 тысяч и заложил хабальника, который предлагал всего за 15 замять проблему)))
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Наша боротьба з корупцією схожа на подметание лестницы снизу вверх...шум, пыль столбом, радостные отчеты, а лестница в том же состоянии, только грязь перемешается с одной ступеньки на другую.
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Настолько обнищала Украина....Уже взятки, в 15 тыс. гр. пошли..Стыд и позор! Ранее, и 5 млн. зелёных мелькали.. На хабарі в 15 тис. грн затримали інспектора Головного управління ДФС у Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 4481
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Какая смешная сумма взятки. За такое могут и посадить. Потому что воровать нужно миллиардами чтобы потом поделиться с судьями и прокурворами.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления ГФС в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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